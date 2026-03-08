北九州景點這麼多怎麼玩？溫泉、渡輪、自然景觀一次收齊

北九州是一個很容易讓人失控的地方。 不是因為不好安排，而是因為選項實在太多，溫泉在這裡不是配角，自然景觀也不是順路附贈，城市、港口、火山、島嶼與歷史街區彼此之間距離剛剛好，多到你會在地圖前面反覆拉遠又拉近。

九州本島位於日本西南側，其中北九州以福岡、熊本、佐賀、長崎為主要旅遊動線核心，地形從平原延伸到火山帶，海岸線與內陸景觀交錯，形成非常立體的旅遊樣貌。也正因為這樣，北九州從來不是「只適合某一種玩法」的目的地，而是能同時滿足想泡溫泉、想看自然、想搭渡輪、也想保留城市節奏的旅人。

●台中直飛熊本航線正式開航

(圖片來源：星宇航空)

對台灣旅客來說，這幾年北九州的可達性也正在悄悄改變。隨著中台灣直飛熊本航線的開航，九州不再只是從單一城市進出的選項，而是多了一個更靈活的起點。行程規劃不必再繞遠路，反而能更從容地把時間留給真正值得停下來的地方。

所以這篇文章要談的，不是「該不該去北九州」，而是當你決定要去之後，怎麼把這麼多元素——溫泉、渡輪、自然景觀與城市節奏——放進同一趟旅程裡，而且不把自己搞得太累。如果你正在找一種玩得完整、移動順、節奏不崩壞的北九州方式，那我們就從這裡開始。

中台灣直飛九州新時代： 台中直飛熊本航線正式開航，北九州旅行更近了

❖2026 春季：中台灣可以直飛熊本了！

星宇航空（Starlux Airlines）已公告： 2026 年 3 月 31 日起開航「►台中－熊本」定期航線 ，每週三班往返，使用 A321neo 客機執飛，也是目前 中台灣唯一能直飛熊本的國際航線。 對中部旅客來說，不用再為了九州特地往北跑，也不用把旅程時間消耗在轉機和等待上。下飛機，就可以直接開始行程。 而熊本本來就很適合當九州旅行的起點。往北可以接福岡、佐賀，往西延伸到長崎，往東是阿蘇火山與自然景觀，南下也能繼續排進南九州。用熊本進出，行程怎麼拉都順。 直飛之後，行程節奏也跟著單純起來，讓九州這趟旅程，從一開始就不用那麼累。

(台中-熊本航班時刻表 圖片來源：星宇航空)

●第一次玩北九州怎麼選？從熊本出發串連佐賀、長崎、福岡的最佳動線解析

九州由福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島 7 個縣組成，從北到南有自己的節奏與色彩。北九州區域通常指的是以 福岡（Fukuoka）為核心延伸至佐賀、長崎與熊本周邊地區。

✦北九州地理重點

→ 福岡：都市沈浸＋屋台文化

→ 佐賀：海景、陶藝與溫泉

→ 長崎：多元文化與古蹟

→ 熊本：火山、城堡、自然

→ （延伸）大分：日本溫泉天國

熊本作為這一圈的中心，不只是直飛航點，它的位置像一顆連結器，串起北九州主要景點：

➡ 從熊本往西到佐賀→

➡ 再往北到長崎→

➡ 不遠處可到福岡或延伸至大分溫泉區

(九州地圖-圖片來源：日本漫遊E-JAPANNAVI.com)

●北九州五天深度玩法推薦 溫泉/渡輪/自然景觀一次收齊

✦五天經典路線一：佐賀・長崎・渡輪・熊本（福岡空港進出）

❖Day 1｜福岡空港 → 佐賀（住佐賀或太良周邊）

* 今天的目標很單純：落地後不要硬衝太多點，先把節奏抓穩。

* 佐賀適合當第一站，距離好抓，晚上也能安排溫泉型住宿或海岸線小城慢走。

❖Day 2｜佐賀 → 長崎（住長崎市區）

* 這天把重點放在「港口城市的氛圍」：街區散策、坡道景觀、歷史街景。

* 不必硬塞景點清單，長崎的價值在於「走一走就有故事」。

❖Day 3｜長崎 → 島原半島（島原外港）→〔渡輪〕→ 熊本 → 福岡空港

* 這天是全線亮點：把「搭船」變成旅程記憶點。

* 先陸路移動到長崎縣島原半島的 島原外港（島原港／Shimabara Port），再搭乘 熊本港－島原外港航線渡輪 前往熊本。

* 註記：此段渡輪為「熊本港－島原外港（Shimabara Port）航線」， 可選擇 九商客輪（約 60 分鐘） 或 熊本渡輪／Ocean Arrow（約 30 分鐘）， 屬於同一航線、不同船型，非兩條不同路線。

❖Day 4｜熊本（市區＋自然擇一）

* 熊本很適合做「行程回收點」：市區散策、城下町氛圍，或延伸到阿蘇一帶看自然景觀。

* 今天排得越乾淨，最後一天越不狼狽。

❖Day 5｜熊本 → 福岡空港（返程）

* 這天只做一件事：把回程移動留足餘裕，不要用最後一天跟自己拼命。

✦五天經典路線二：福岡＋熊本＋溫泉＋九州自然動物園（福岡空港進出）

福岡空港 → 熊本 → 黑川或別府 → 九州自然動物園 → 福岡空港

❖Day 1｜福岡空港 → 福岡市區（住福岡）

* 第一天先用城市當緩衝：吃飯、散步、早點休息，讓孩子或長輩有時間進入狀態。

❖Day 2｜福岡 → 熊本（住熊本）

* 熊本是這條線的「中段主軸」：你從這裡往溫泉線走，動線自然。

❖Day 3｜熊本 → 溫泉（二選一）

* A：黑川溫泉（住黑川／周邊）

* 適合想把「住溫泉街」當成重點的人。

* B：別府溫泉（住別府）

* 適合親子、想要設施多、行程彈性大的人。

❖Day 4｜若走別府：別府 → 九州自然動物園（住福岡或別府）

* 這天就是親子亮點日：動物園半天剛剛好，不需要把自己逼到走到腿軟。

* 提醒：九州自然動物園位於大分縣宇佐市，跟別府動線最順。

❖Day 5｜回福岡 → 福岡空港（返程）

* 最後一天回到福岡出境，動線乾淨，不會發生「玩到一半突然回機場」的混亂。

(熊本黑川溫泉-圖片來源：熊本縣觀光旅遊網站)

(太宰府天滿宮-圖片來源：just a traveler)

●時間不多也能玩得好：北九州三天精華行程

三天的北九州行程，重點從來不是「跑幾個縣市」，而是怎麼在有限時間裡，讓旅程有起、有轉換、也有收尾。城市、自然與溫泉各占一段，彼此之間不搶戲，也不讓移動成為壓力，才是三天行程能不能成立的關鍵。

這樣的安排特別適合第一次到北九州、假期有限，或是想先掌握整體輪廓，再決定是否規劃更長天數的旅人。

❖Day 1｜福岡市區 × 太宰府天滿宮

* 第一天以福岡作為進入點，讓身體與心情先適應日本的旅行節奏。市區行程以好走、好逛為主，下午前往太宰府天滿宮，結合文化散策與參道街區，不需要趕行程，也能感受到北九州的歷史氛圍。

❖Day 2｜熊本城 × 阿蘇自然景觀

* 第二天從城市轉進自然。熊本城是理解九州歷史的重要節點，而阿蘇地區則展現完全不同尺度的地形視野。這一天的價值不在於拍多少景點照，而是在城市與自然之間完成一次明確的轉場。

❖Day 3｜別府溫泉區 × 放鬆收尾

* 最後一天交給溫泉，是三天行程裡最不需要說服的安排。別府溫泉區選擇多元，無論是單純泡湯或溫泉街區散策，都能讓旅程自然降速，也為返程保留體力與餘裕。

●北九州親子必排景點：九州自然動物園＋別府溫泉

親子行程最怕的不是景點不精彩，而是「一直在移動」。北九州之所以適合親子與家庭旅行，很大的原因在於景點之間距離可控，加上不少景點本身就已經把「走路不要太多、停留時間彈性」考慮進去，只要順著動線排，旅程自然就輕鬆。

以下這三個景點，是實際規劃北九州親子行程時，最常被選進路線、也最不容易出錯的組合。

♦九州自然動物園（Kyushu Natural Zoological Park African Safari）

所在地：大分縣宇佐市｜►官方網站

九州自然動物園位於大分縣宇佐市，是九州規模最大的野生動物園之一。 和傳統動物園不同，這裡主打的是「在接近自然的環境中看動物」、「可以開車進去」 園區分為步行參觀區與車輛觀賞路線，如果搭配包車行程，可直接以車輛進入指定路線，省去排隊與長距離步行的體力消耗。 對帶幼兒、推嬰兒車，或有長輩同行的家庭來說，這樣的參觀方式特別加分。

(九州自然動物園-圖片來源：官網、別府市観光施設連絡協議會)

♦別府溫泉區 所在地：大分縣別府市｜ ►官方網站

別府是北九州很適合放慢節奏的一站。對親子旅客而言，這裡的重點不在「泡很久的溫泉」，而是選擇有家庭湯屋或可短時間使用的溫泉設施，讓孩子也能輕鬆體驗溫泉文化。 若時間安排得宜，可搭配別府地獄巡禮中的部分景點作為觀賞型行程，單點停留、不需久走，視覺上有記憶點，行程節奏也不會被拉得太緊。別府市區餐廳選擇多，能自然銜接用餐時間，不需要額外繞路。別府常被安排在行程後段，作為移動後的休息站，讓旅程在放鬆中收尾。

(別府地獄溫泉-圖片來源：山富旅遊)

(血池地獄 (國家指定名勝) 圖片來源：Slow and Travel)

提到九州溫泉，大家總會先想到大分縣的別府，不但在《日本溫泉百選》長年佔據前段班，更是全日本擁有「最多溫泉泉源與湧出量」的城市。 什麼是別府八湯？它是八個區域，不是八個池子！ ❖所謂「別府八湯」~是指別府市境內八大分區型溫泉聚落的統稱，包括：別府、浜脇、鐵輪、觀海寺、堀田、柴石、龜川、明礬。 每一區都有不同泉質、風格與體驗，有的適合地熱體驗，有的適合親子旅遊，有的擁有歷史感十足的木造澡堂，是全日本最具規模與多樣性的溫泉地帶之一。

重點整理：

♦豪斯登堡（Huis Ten Bosch） 所在地：長崎縣佐世保市｜ ►官方網站

豪斯登堡位於長崎縣佐世保市，是一個不分年齡層都能各自找到樂趣的大型主題園區。園區以歐洲風格街景為主，空間寬敞、道路平坦，推嬰兒車或輪椅移動都相對輕鬆。 對孩子來說，園區內的遊樂設施與季節性活動選擇多元；對大人而言，則是能慢慢走、慢慢拍照的空間。建議至少安排半天以上，行程才不會太趕。 豪斯登堡適合搭配包車進出，避免轉乘與長時間步行，把體力留給真正的遊玩時間。

(米飛兔主題樂園-圖片來源：marie claire)

