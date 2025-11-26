日本冬季必看！東京No.1點燈活動「Tokyo Mega Illumi 2025-2026」 與家人共度溫馨閃耀時刻

觀光客們最期待的日本冬季盛事，絕對就是「點燈活動」，而於大井競馬場舉辦的「Tokyo Mega Illumi 2025-2026」，更是東京都內規模最大的一場。這裡不只有光影與音樂交織而成的華麗燈火表演，還能參加這裡獨有的馬匹互動體驗，是情侶或親子出遊都不能錯過的冬季必去活動。

東京點燈活動 Tokyo Mega Illumi

「點燈活動」是日本的冬季風物詩，街頭巷尾都被璀璨燈光點亮，浪漫又溫馨的氣息瀰漫在空氣中。

在東京眾多點燈活動中，最不能錯過的絕對就是「Tokyo Mega Illumi（東京メガイルミ）」。這場戶外燈光秀自2020年起，已連續5年在日本旅遊網站Walker+上，獲選「日本人最想造訪的點燈活動第1名」，不僅深受海外旅客歡迎，在日本也擁有極高人氣。

活動地點位於交通便利的大井競馬場，無論從市中心或羽田機場出發，都能輕鬆抵達。

化身為光之世界的賽馬場

大井競馬場（也被稱為「東京都市競馬（TOKYO CITY KEIBA）」）是日本第一座開辦夜間賽馬的競馬場。伴隨夜空與璀璨燈光登場的賽事，則被稱為「Twinkle Race」，深受觀眾喜愛。

從2018年開始，在冬季沒有賽馬活動的日子裡，競馬場會舉辦名為「Tokyo Mega Illumi」的點燈活動，整個競馬場搖身一變，成為充滿夢幻色彩的光之王國。不僅是賽馬迷，各年齡層的人，都能享受其中魅力，是東京不可錯過的冬季人氣活動。

Tokyo Mega Illumi（東京メガイルミ）

地址：〒140-0012東京都品川区勝島2丁目1番地

活動日期：2025年11月1日～2026年1月11日

營業時間：原則上是16:30～21:00（最後入場時間 20:00）

公休日：

2025年11月10日～14日

2025年12月1日～5日

2025年12月24日～2026年1月1日

交通：

– 東京單軌電車<大井競馬場前站>步行約2分鐘

– 京急線<立會川站>步行約12分

Tokyo Mega Illumi亮點介紹

佔地約66公頃的廣大競馬場，被LED燈飾全面點亮，化身為閃耀奪目的光之世界。會場主要分為兩大區域：「Twinkle Area」與「Radiant Japan Area」，兩區之間以「東側璀璨隧道（Twinkle Tunnel East）」連接。

前往Tokyo Mega Illumi，除了帶著好心情，也別忘了帶上相機，記錄下沿途每一個閃閃發亮的美好瞬間✨

⚫️ 在東京體驗極光

我們首先走進Twinkle Area。在這片「極光之森」，五彩繽紛的雷射光束直射夜空，勾勒出宛如真實極光般的夢幻景色，美得讓人一度忘記自己其實還身在日本。

與極光之森相互輝映的，是矗立在中央、閃耀奪目的「巨大聖誕樹（メガツリー）」，一旁還設置了古典風馬車，供遊客們拍照打卡。更特別的是，自活動開始起，每隔20分鐘就會上演一場音樂燈光秀。節奏、燈火、噴泉、巨樹與極光交織出一幅夢幻場景，彷彿踏入童話世界般讓人沉醉其中。

⚫️ 在光影中感受「和風」之美

Tokyo Mega Illumi之所以深受日本人喜愛，其中一大原因是它以燈光演繹出日本獨有的「和風」之美。穿過璀璨隧道後，迎面而來的便是充滿日式意境的Radiant Japan Area。其中的亮點——日本原風景，是以日本田園為靈感，燈光會隨音樂柔和變換色彩，重現四季流轉的自然之美，與日本樸實溫暖的鄉野風情。

附近還有「紫藤花棚」區，無數紫藤花與紫色燈光交疊，整個空間宛如動畫場景般浪漫。路過時千萬別忘了停下腳步，仔細欣賞這片夢幻的日式光影。

⚫️ 走進江戶櫻花光之隧道

穿過日本原風景區後，映入眼簾的就是全長100公尺的「江戶櫻花隧道」。這裡是整個活動中最受歡迎的拍照點之一。遠看時，燈光像是一顆顆圓形光點；走近一看才發現，每一盞燈竟然都是可愛的「櫻花」！

漫步在隧道中，就像在春天的櫻花大道裡散步，夢幻的粉色光影讓人陶醉其中。

⚫️ 和可愛小馬近距離互動的特別體驗

Tokyo Mega Illumi最大的魅力之一，就是能體驗這裡獨有的「迷你馬與小馬互動活動」。在G-FRONT會場，你可以近距離接觸這些可愛的小傢伙，替牠們拍照、輕輕撫摸牠們，享受難得的動物療癒時光。小小孩一定會超喜歡，就連大人也會瞬間被融化，萌度爆表。

想看更多可愛的馬兒嗎？（尤其明年剛好是馬年）那就一定要到「放牧場」走走。你可以近距離看到迷你馬和小馬們吃草、休息，以及在草地上開心奔跑的模樣。彷彿來到真正的牧場般，與馬兒們一起度過輕鬆愜意的夜晚。

欣賞完迷你馬後，別忘了還有另一場震撼的表演在等著你——誘導馬 × 噴泉秀（誘導馬×噴水ショー）*。誘導馬伴隨音樂登場，色彩繽紛的噴泉與光影演出同步呈現，營造出夢幻般的氛圍。光、水、音效，與馬兒優雅的動作融為一體，大人小孩肯定都會看的入神✨

* 噴泉秀中誘導馬登場的時間僅限週末、國定假日與1月2日

* 表演時間：17:20｜18:20

* 可能因天候或馬匹狀態而變更登場安排

* 現場允許拍照，但為避免發生危險，請勿過度靠近馬匹

⚫️ 孩子與家長都能盡情玩樂的互動遊戲區

Tokyo Mega Illumi可不只有華麗的燈飾！會場內還設置了許多適合全家同樂的互動體驗區。在東京冬季清新的夜色中，被光影與音效包圍，一邊玩耍、奔跑、大笑，一起度過一個充滿歡樂與溫馨的夜晚。

像是小朋友超愛的「彩色影子（カラーシャドー）」。站在牆前，自己的影子會被投射在五彩繽紛的光影中，跟著你的動作一起跳舞。比個愛心、大家手牽手圍成圈圈、模仿動物……只要發揮創意，就能把你的想像力變成眼前有趣的影像。

這是一個透過光影互動的創意小遊戲。富有想像力的你，快盡情舞動起來吧！

在馬場前廣場還有「移動的燈光（ムービングライト）」，色彩繽紛的光點會在地面四處移動。孩子們可以自由奔跑、追逐光影，盡情放電。（如果家長想跟著跑，當然也OK啦！）

⚫️ 閃亮亮的小物 讓孩子的眼睛也跟著發光

在欣賞完場內絢爛的燈光秀後，該休息一下，補充點能量了。

Tokyo Mega Illumi會場設有供應和食、西餐與各式輕食的餐飲區與咖啡館，讓各位在寒冷的夜晚也能品嚐到溫暖又美味的料理。特別推薦馬蹄鐵造型的可愛吉拿棒，以及在燈飾映照下更顯耀眼的發光飲料。

在離開之前，別忘了順道走訪位於G-FRONT與L-WING的伴手禮區。這裡滿滿都是閃亮又可愛的限定商品。例如：發光糖果棒、巧克力餅乾、發光鑰匙圈，還有像極光般閃耀的迷你馬圖案透明收納小口袋等，孩子們肯定會很喜歡。

本季冬季的新品，是印有馬兒圖案的三層點心鐵盒。內含原味餅乾、烤肉口味餅乾、汽水糖等點心。金屬光澤非常亮眼，不論是收藏或送禮都很適合。

建議大家可以在開始逛園區前先買好這些商品，將這些小物當作拍照道具使用；當然，當作回程時的伴手禮也是十分完美。

能夠更盡興享受點燈活動的小秘訣

為了能充分體驗這個難得的光之夜晚，這邊提供幾個小撇步，幫助你在Tokyo Mega Illumi能夠度過一個更完美的時光！

1. 請務必事先確認活動日期。因為有部分日期沒有開放，提前查詢能避免白跑一趟。

2. 確認好日期後，建議優先購買「預售票」。雖然當日也能買票，但提前購票會更划算。

3. 由於是冬季的戶外活動，一定要做好保暖！選擇既溫暖、拍照又好看的穿搭，就能不畏寒冷，盡情享受整片燈海。

4. 事先查好噴泉秀等重點節目的表演時刻，就能抓準最佳觀賞時間，不錯過任何亮點✨

⚫️ Tokyo Mega Illumi 事前準備清單

✅ 確認活動日期

✅ 購買預售票更優惠

✅ 做好保暖準備

✅ 提前查詢表演時間

冬季東京不可錯過的點燈活動

無論是和家人、戀人，還是朋友同行，「Tokyo Mega Illumi」都是一個能讓所有人盡情享受的特別活動。夢幻燈光秀、可愛的馬兒，以及冬日溫暖氛圍完美融合，帶來一段難以忘懷的冬夜體驗。

這場活動多年來都被評選為日本全國最受歡迎的燈飾第1名，想知道它究竟有多迷人嗎？不妨約上好友，買好門票，親自走一趟Tokyo Mega Illumi，用自己的雙眼感受這份只屬於你和他的閃耀冬夜吧！