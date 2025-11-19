東京最魔幻的期間限定澡堂「腦汁錢湯」 11／26一起入場腦洞大開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備好腦洞大開去一趟東京最「電波」的澡堂了嗎？11/26至12/7期間位於大田區蒲田的老牌澡堂「女塚溫泉 改正湯」將化身為沉浸式體驗空間「腦汁錢湯」，以光影、聲音與大量「非日常」元素設計，讓原本純樸的公共澡堂變身成最具「電波感」的魔幻浴場。

這項活動去年首辦，小小的空間在10天內吸引超過 4,000 名遊客朝聖，今年則以更升級的內容回歸，勢必再次打開遊客們的感官世界。

運氣好開到中獎置物櫃的話可以獲得限定禮品。 圖：Afro&Co.／提供

穿過由 LED 組成、閃爍如光之門般的「LED 暖簾」就可以進入「腦汁錢湯」，瞬間將氣氛切換至科幻世界。今年的活動也加入更多互動元素，包括澡堂活動「腦汁任務卡」，參加者可在澡堂裡尋找隱藏的異變線索；而更衣室中則藏著會突然亮燈與播放電子音的「中獎置物櫃」，幸運使用到的人還能獲得限定禮品。

去年極受好評的「會動的澡堂壁畫」也將再登場，以投影技術讓澡堂特色壁面化身為動態藝術作品，在蒸氣間呈現傳統與科技交錯的獨特景象。

▲澡堂的特色之一就是有投影的會動壁畫。 圖：Afro&Co.／提供

澡堂內的設計也充滿巧思－「金閃閃沖洗區」以亮眼燈條打造能隨音樂閃動的洗浴空間，還有浴盆則是使用柏青哥裝彈珠的塑膠盆，讓旅客在泡湯同時也能沉浸在滿滿電子娛樂文化中。而最有趣的莫過於「群找鴨子浴池」，約 1,000 隻設計不同的黃色小鴨漂浮滿池，搭配謎題設計，是今年的熱門亮點之一。甚至連吹風機都經過改造，能發出特製音效，被戲稱為會「精神攻擊」的腦汁吹風機。

▲「金閃閃沖洗區」有濃厚的電子娛樂感。 圖：Afro&Co.／提供

需要注意的是，依照澡堂規範，拍攝僅限澡堂外與等候區，浴場內禁止拍照，但體驗感依然十足。由於期間限定且每日有入場上限，建議旅客可提早前往，避免因人潮而提前結束入場。

DATA／腦汁銭湯 2025

◎期間：2025/11/26（三）～12/7（日） ※ 12/1（一）、12/4（四）休館

◎時間：14:00～22:30（21:30 最後入場）

◎地點：女塚溫泉 改正湯（東京都大田區西蒲田 5-10-5）

◎交通：自JR「蒲田站」步行約 7 分鐘

◎入場費：大人 550 日圓（置物櫃需 100 日圓，入浴毛巾需自備）

