長崎超人氣！壽福寺「倒映紅葉」2025公開日期公佈

【旅奇傳媒/日本部報導】長崎的秋天，晴朗無雲的天空下群山染上鮮紅與金黃，迎來一年中最繽紛的季節。每到紅葉季節佐世保的「壽福寺」期間限定公開著名的「倒映紅葉」，寺方會在大廳的榻榻米上鋪設透明壓克力板，使庭園的紅葉倒映其上，如同一幅靜謐的畫作，吸引眾多攝影愛好者前來。地板上映出的紅葉猶如畫作般美麗，在社群上極具人氣。2025年公開日為11/15-11/24。

▲佐世保名物「檸檬牛排」。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

賞楓的同時不妨來一客發源於長崎佐世保的「檸檬牛排」，薄切牛肉煎得香氣四溢，淋上甜辣的特製醬汁與酸爽的新鮮檸檬，交織出絕妙風味。熱騰騰的鐵板香氣，正是秋夜裡最誘人的滋味。

◆ 壽福寺「倒映紅葉」

・今年度公開日期：2025年11月15日～11月24日

・開放時間：12:00～16:00

・參觀費用：500日圓

・地址：長崎縣佐世保市江迎町長坂276

長崎縣紅葉的最佳觀賞期約在每年11月中旬至下旬，佐世保市「壽福寺」之外，縣內各地皆可欣賞絢麗多姿的秋色。

▲雲仙纜車與紅葉交織的壯麗景色。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

位於長崎縣南部島原半島中心的「雲仙普賢岳」，於1934年被指定為日本第一座國立公園。串聯仁田峠站至妙見岳站的雲仙纜車，距離約500公尺、高低差約174公尺，搭乘時間約3分鐘。沿途可俯瞰山林間的層層紅葉，楓香、蛇皮楓、小羽團扇楓、瓜楓、吊鐘花等樹木將山巒染成金紅。以「普賢岳紅葉樹林」被列為國家天然紀念物，其繁盛的紅葉猶如海中珊瑚般瑰麗。臨近妙見山頂時從纜車窗外望去，景色尤其壯觀。

▲雲仙地獄名物－溫泉蛋。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

「雲仙地獄」是個被溫泉蒸氣籠罩的奇幻世界。沿著步道漫行，可近距離觀賞從地裡湧出的白煙與地熱奇觀。位於地獄區內的「雲仙地獄茶屋」設有地熱足湯休息區，並販售以地熱蒸煮的新鮮溫泉蛋。據說這蛋「吃一顆延壽一年、吃兩顆延壽兩年、吃三顆則能長命百歲。」，是秋季觀光旺季時一天售出超過2,000顆的人氣名物。一口咬下淡淡的硫磺香氣在口中散開，在微寒的秋日裡讓身心都被溫暖包圍。

◆ 雲仙纜車紅葉 官方網站

・歷年最佳觀賞期：10月下旬～11月上旬

・地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙551

・交通：搭乘島鐵巴士至雲仙巴士站，下車後車程約15分鐘。

・營業時間：全年開放

・票價：往返成人1,500日圓／單程830日圓；往返兒童750日圓／單程420日圓

◆ 雲仙地獄茶屋

・地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙320

・交通：從 JR諫早站搭巴士約80分鐘

・營業時間：全年無休，10:00～16:00（售完為止）

▲舟志紅葉街道。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

位於日本與韓國之間的「對馬島」，以谷灣式海岸與碧藍海景著稱。島上除了金田城遺跡與神秘聖地等歷史文化資產外，豐富的漁產、星鰻、天然海鹽等更構成獨特的飲食文化。

上對馬町的「舟志川」沿岸被整備為「舟志森林公園」，這裡擁有全島最壯觀的紅葉美景。長達約7公里的河畔兩側種滿楓樹與槭樹，成為名為「紅葉街道」的散步路線。入秋後紅葉與常綠樹交織成錦繡般的色彩，倒映在河面上，美不勝收。

▲以對馬名物「醬燒豬肉（とんちゃん）」製成的「對馬醬燒豬肉漢堡」。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

以對馬特色烤肉「醬燒豬肉（とんちゃん）」為主角的漢堡，是島上極受歡迎的在地美食。香氣濃郁、口感多汁，最適合在賞楓途中作為能量補給的秋日佳餚。

◆ 對馬市．舟志楓葉大道

・歷年最佳觀賞期：11月下旬～12月上旬

・地址：長崎縣對馬市上對馬町舟志

・交通：從對馬機場開車約1小時10分

▲轟峽與紅葉。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

想前往諫早，從 JR長崎站搭乘西九州新幹線「KAMOME 海鷗號」最快僅需8分鐘就能抵達諫早站。諫早位於長崎縣中部，北臨多良岳、南接橘灣、東望有明海、西邊面向大村灣，是一座被自然環繞的城市。

源自多良岳的「轟溪流」，由30多座大小瀑布串連而成，其中「楊柳瀑布」天氣好時還能看到彩虹，「轟瀑布」水生浩大、氣勢磅礡。整片森林更被列為日本「水源之森百選」之一。紅葉季時，瀑布與林木相互映襯，展現出秋天最鮮明的色彩對比。

▲諫早名物「鰻魚樂燒」。 圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

自江戶時代起，諫早就以鰻魚料理聞名，是待客的代表性美食。使用特製的雙層中空陶器「樂燒」蒸烤，使蒲燒鰻魚肉質蓬鬆細緻、入口即化。伴隨白煙騰起、香氣四溢的鰻魚飯，是秋季最能療癒人心的一道料理。

◆ 轟峽紅葉

・歷年最佳觀賞期：11月中旬～12月上旬

・地址：長崎縣諫早市高來町善住寺大山

・交通：從JR長崎本線湯江站開車約13分鐘

點綴長崎秋季的不僅僅是紅葉，各地代代相傳的鄉土料理與當季食材，也讓這趟秋日旅程更添深度與溫度。這個秋天就來欣賞楓紅景致、品嚐在地風味，化為留存在心的體驗，感受長崎的秋季饗宴吧！

◉ 追蹤更多觀光情報：長崎縣官網 ∣ 長崎縣粉絲團

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野