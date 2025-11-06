ITF搶優惠！花蓮理想大地、秧悦美地度假飯店 最高享47折起

快訊

旅奇傳媒
理想大地坐擁花東縱谷秀麗的自然風光，西班牙式環河景觀獨棟別墅，從房內到戶外，眼簾所及盡是遼闊的山水之美！　圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的觀光盛會「2025 ITF 台北國際旅展」將於11/07-11/10於南港展覽館盛大登場。花蓮兩大頂級度假品牌－花蓮理想大地渡假飯店與花蓮秧悦美地度假酒店，今年以「永續ｘ療癒」為主題登場，從異國美學到綠色永續，邀請旅人一同展開一場與自然對話的心靈旅程，感受花蓮山海間的純粹與能量。

花蓮理想大地渡假飯店（攤位編號 M1608）把西班牙風情搬進展場，將飯店大廳的西班牙式風格完整重現，打造最具話題的異國打卡點。同步推出多款超值限定優惠：雙人平日二泊二食47折起NT$9,900起（原價 NT$21,120）、一泊二食平日優惠價  NT$6,999起（原價 NT$12,980）、親子同樂一泊一食 NT$5,999起（原價 NT$11,220）、寵物友善一泊二食 NT$7,999起（榮獲 PetFAC 金級認證）（原價 NT$14,410），現場訂房再享「買五送一」團體優惠與多重滿額贈禮，最高可獲得飯店現金禮券3,000元與套房升等券。展場更有蜂巢糕、馬告剝皮辣椒牛肉麵試吃體驗，打卡按讚即可獲得環保袋乙個。

▲花蓮秧悦美地香草迷宮花園，漫步在香草小徑，放鬆身心、嗅聞芬芳。蜿蜒綠意中，尋找屬於你的療癒時光。　圖：花蓮秧悦美地度假酒店／提供
花蓮秧悦美地度假酒店以「香草養生ｘ綠色永續」為品牌核心的花蓮秧悦美地度假酒店，於11/01-11/11推出年度最強線上旅展優惠－限時11天、假日不加價、買五送一！奢享雙人慢旅（2天1夜）NT$6,600／雙人、尊榮香草假期（3天2夜）NT$10,000／雙人、家庭香草旅程（3天2夜）NT$12,000／雙人，11歲以下兒童不加價。園區以綠建築理念設計，遍植數十種有機香草植物，從香草花園迷宮、純露水療池到香氛蒸氣浴，每一步皆讓人沉浸於大自然的療癒氛圍。晨光饗宴提供花蓮小農香草料理，夜晚於 SOL BAR 伴隨音樂微醺，讓旅人徹底放慢步調，找回身心平衡。

