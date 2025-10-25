東京「Vivienne Westwood 青山旗艦店」盛大開幕！限定單品與日本首間咖啡廳同步登場

誕生於英國的世界知名時尚品牌Vivienne Westwood，於2025年9月20日在東京青山原宿地區開設了全新旗艦店，這勢必成為品牌愛好者與時尚迷不可錯過的購物新地標。快跟著我們一起來看看Vivienne Westwood青山旗艦店有哪些亮點吧！

無人不知的傳奇龐克時尚「Vivienne Westwood」

Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）是於1970年代誕生的英國時尚品牌。創辦人同時也是同名設計師的薇薇安・魏斯伍德，以顛覆傳統的設計風格，將龐克風潮推向全世界。品牌的象徵性標誌土星環「The Orb」，巧妙地融合了Vivienne Westwood的奢華感與反叛精神，成為現在許多人一眼就能辨識的經典時尚象徵。直至今日，品牌依然不斷發展，從服裝、配件到生活風格的各式單品，持續吸引著世界各地的時尚愛好者的目光。

新店鋪Vivienne Westwood東京青山登場📌

Vivienne Westwood因其獨特魅力而廣受喜愛，不僅在日本，全世界各地都擁有大批粉絲。Vivienne Westwood在日本已設有50間以上門市，接著在東京青山開設全新旗艦店，把時尚體驗提升到全新境界。店內不僅完整集結從女裝到男裝的全系列商品，更引入日本首次的「Vivienne Westwood Café」風格咖啡廳，打造了能同時享受時尚與生活風格的特別空間。

新店鋪自原有門市遷至南青山核心地段，搖身一變成為更加寬敞的兩層樓空間。這間店鋪最大的特色在於融入了日本美學與建築元素，整個空間營造出獨一無二的氛圍。靈感取自寺院與町家常見的漆塗格子，以紅色嵌板柔和引入光線並展現空間層次；牆面則運用日本傳統左官工法，繪製出Vivienne Westwood獨特的圖樣。而在店舖中央，更以品牌象徵的土星環Orb作為點睛之筆。

限定單品登場！新店鋪首次亮相

為紀念Vivienne Westwood青山店新開幕，品牌特別準備了一系列好康。首先登場的是本店限定販售的「Special Edition」系列。

這其中包含了LELI外套、GEORGE褲款與Summer Kilt蘇格蘭裙，皆以橘色、綠色與海軍藍的格紋圖案呈現。這款格紋復刻自Vivienne Westwood過往的經典設計，將昔日的魅力再次重現。附有「Special Edition」字樣標籤的限定單品，對品牌粉絲而言絕對是不容錯過的珍藏機會。此外，經典人氣包款像是YASMINE、GRANNY、錢包等也同步換上同款格紋設計，粉絲們看到這些設計，大概很難忍住不帶回家吧！

此外，青山店也將成為首次推出的「ENAMEL BUTTON」系列飾品的販售據點。此系列包含戒指與耳環，以品牌標誌性的土星環為設計亮點，想要搶先入手的粉絲絕對不能錯過！

還看不過癮嗎？

店內同時展出了2025秋冬男女裝系列，熱門單品一應俱全；還有深受喜愛的愛心造型打火機，不僅能作為日常用，當作俏皮配飾也毫不突兀。而經典的土星環標誌飾品更是不會缺席，豐富多樣的款式絕對讓粉絲們目不暇給。

📌Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド青山店）

青山店新開張：2025年9月20日（六）

地址：東京都港区南青山3-17-1

營業時間：11:00～20:00

Vivienne Westwood CAFÉ風格咖啡廳日本初上陸！

別以為新店的亮點就此結束了！風格咖啡廳「Vivienne Westwood CAFÉ」也正式進駐啦✨～這是在日本的首次登場，空間中隨處可見展現品牌精神的標誌性細節與獨特氛圍。最值得一提的，莫過於牆面上醒目的超大時鐘，其靈感來自1971年的倫敦「The Worlds End」店。這座時鐘可不是普通的計時工具，而是代表著打破框架、不受常識拘束的精神，13小時逆時針運轉的獨特設計，完美體現了Vivienne Westwood的叛逆、自由的靈魂與無拘無束的風格。

Vivienne Westwood CAFÉ咖啡廳的菜單也是十分講究：嚴選咖啡豆調製的原創拼配咖啡，搭配特製司康，以及蘇格蘭老字號「Reids of Caithness」的奶油酥餅，讓人即使身處東京，也能彷彿置身倫敦市中心，沉浸在濃厚的英倫氛圍中。

咖啡廳雖以外帶為主，但店內明亮開放的空間，非常適合在結束Vivienne Westwood購物後稍作休憩。一邊欣賞窗外景色，一邊放鬆心情，就算逛了整天街，也會被這裡的氛圍瞬間療癒。當然，即使沒有購物，也能坐下來點杯咖啡，靜靜度過一個悠閒的午後。

品嚐完咖啡與點心後可別急著離開！這裡還有販售多款限定周邊，對收藏迷來說又是一大誘惑。像是馬克杯、水壺、圍裙、鑰匙圈等，讓人能把Vivienne Westwood CAFÉ的氛圍帶回家，在日常中也能打造專屬於自己的「Vivienne Café」。

📌Vivienne Westwood CAFÉ（ヴィヴィアン・ウエストウッド カフェ）

開張日：2025年9月20日（六）

地址：東京都港区南青山3-17-1（Vivienne Westwood青山店旁）

營業時間：店面 11:00～20:00 | 咖啡廳 11:00～19:00

在青山邂逅屬於日本的Vivienne Westwood

Vivienne Westwood不單單只是一家服裝店，而是一處能同時體驗時尚、咖啡、藝術與文化的特別空間，特別是在青山店，英倫氛圍與日本建築之美在此完美融合。你不僅能在這裡入手限定單品與最新系列的服飾、配件，還能享受唯有此處才能體驗的風格咖啡廳Vivienne Westwood CAFÉ，來場零時差英式下午茶。

無論是品牌的忠實粉絲，還是正在東京尋找全新時尚靈感的人，都非常推薦來青山店逛逛。親自踏入其中，你一定能明白，為何Vivienne Westwood能在日本，乃至全世界如此備受喜愛 ✨

