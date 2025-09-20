冬季日本旅遊必買！ 銀座PYRENEX精選羽絨外套與必收單品總整理

冬季日本旅行必買單品之一絕對是羽絨外套！打破臃腫的刻板印象，這個來自法國的品牌「PYRENEX」提供多樣版型與細節小巧思，讓你在冬天也能輕盈自在。

此外，我們也加碼整理了東京銀座周邊的人氣購物景點，一次通通告訴你，讓你的銀座購物之旅滿載而歸！

冬季日本購物清單 寒風一吹準備披上…

揮別炎熱的夏天，隨著天氣轉涼、寒風吹起，如果你正計劃冬季日本旅行，那麼購物清單上絕對少不了的就是「羽絨外套」。日本有「冬季外套天堂」之稱，當然也匯聚了兼具實用性與設計感的各式羽絨。特別是限定色、日本專屬系列、多樣尺寸選擇，以及比定價更划算的免稅優惠，都讓羽絨外套成為冬季必買的人氣品項。

▎外套界的頂峰——PYRENEX

說到高品質羽絨外套品牌，就不得不提到誕生於法國庇里牛斯山脈山腳下、擁有超過160年傳統的「PYRENEX」。該品牌創立於1859年，以飯店寢具與羽絨外套廣受好評。PYRENEX採用了少見的製造系統，從羽絨的清洗、篩選到加工，全程皆由自家工廠嚴格管理，打造出既輕盈保暖，又兼具耐用性與舒適性的優質產品，作為全球公認的羽絨外套知名品牌而享有盛譽。

同時，PYRENEX也推出多樣化的設計、色彩與尺寸，完美符合了追求個性化冬季穿搭的人的需求。此外，品牌還獲得法國政府授予的EPV（Entreprise du Patrimoine Vivant，活躍的文化遺產企業）標章，進一步彰顯了其作為頂尖品牌的非凡價值。

PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座

2024年8月，法國高品質羽絨品牌PYRENEX首間日本旗艦店於東京 MARRONNIER GATE 銀座盛大開幕，瞬間成為備受矚目的購物新熱點。店內裝潢以品牌專用的羽絨篩選機為靈感，並將羽絨填充於透明管道中展示，讓顧客能近距離感受PYRENEX引以為傲的工藝與嚴謹製程。

店內同時設置了多處穿衣鏡與試衣間，方便顧客試穿及檢視穿搭效果，以便挑選出最適合自己的款式。整體空間設計簡潔俐落，宛如專屬的私人展示間，讓人能更有效率地找到心儀單品。

接下來，就讓我們一起來看看「PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座」不容錯過的必買品項有哪些吧！

PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座（PYRENEX マロニエゲート銀座）

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座 2-2-14 マロニエゲート銀座 1-2F

營業時間：11:00~21:00

官方網站

PYRENEX必買羽絨外套完整指南

▎不分性別人人都能駕馭的流行款

【VINTAGE MYTHIC / STEN】

（左：VINTAGE MYTHIC / 右：STEN）

首先要介紹的是PYRENEX的代表性系列「VINTAGE MYTHIC」與「STEN」，這兩款是不分性別人人都能輕鬆駕馭的經典款！

「VINTAGE MYTHIC」將1970年代流行的外套以現代風格重新詮釋，使用帶有迷人光澤感的法國面料，散發濃厚的復古氛圍。內部填充了90%以上的高品質法國鴨絨，輕柔包覆全身的同時卻擁有驚人的保暖性，左臂上還縫有復古的品牌Logo設計，展現出經典魅力。最重要的是，它以簡約俐落的設計著稱，作為冬季情侶穿搭毫無違和感，還能大幅提升整體時尚感。

喜歡VINTAGE MYTHIC的設計，但覺得加上帽子才算完美，那麼就選擇「STEN」吧！它是在VINTAGE MYTHIC基礎上加上帽子的羽絨外套，能營造更加休閒自在的氛圍，非常適合日常享受輕鬆穿搭的人。從24秋冬系列開始，STEN的大帽兜與寬鬆的Oversize版型全面升級，無論是日常生活，還是旅行中想要兼顧舒適行動與時尚感，它都是最理想的選擇。

▎必收日本限定系列

【SERRES】

來日本旅行時，如果你正想尋找一款只有這裡才能入手的限定款羽絨外套，那麼一定要試試「SERRES」。這款長版羽絨外套採用環保的再生超細纖維塔夫綢材質，並具備防潑水功能，不僅展現女性化的優雅，還同時兼顧了實用機能性。

其中的亮點，就是那能展現優雅俐落線條的A字剪裁。自然展開的線條，不僅能巧妙修飾身形，還能突顯優美曲線。無論是辦公室正裝，還是日常休閒造型，都能輕鬆融入，實穿性極高。

保暖方面也是同樣出色。高品質法國鴨絨搭配及膝的長版設計，即便在嚴寒冬季也能提供完整的防寒效果。整體版型少了臃腫感，俐落修身的視覺效果，讓冬季造型更顯有型。高領與固定式帽兜能有效阻擋寒風，正面雙向拉鍊則提升行動便利性。兩側口袋內襯的柔軟刷毛，讓雙手一插入就能立即感受到溫暖，對於手指容易冰冷的人來說真的是超級貼心的小細節。

外觀看似簡約，但對細節卻完全不馬乎。作為日本限定的稀有款式，它絕對值得被列入今年冬季日本旅行的必買購物清單，收藏價值滿分！

【COMBE】

能為冬季穿搭增添溫暖與俐落感的法式羽絨外套「COMBE」，以大量高品質羽絨填充，帶來柔軟的包覆感，同時寬鬆的剪裁也提供舒適自在的穿著體驗。它與厚針織衫或多層次穿搭的相性極佳，非常推薦給即使在嚴寒季節也要堅持時尚的你！

高立領設計能徹底阻擋寒風，帽子與下擺的抽繩，可依照喜好自由調整合身度。雙向拉鍊與壓扣的細節設計，讓一件羽絨外套能呈現出多種風格。可愛的短版剪裁能自然凸顯下身搭配，不論是裙裝還是褲裝，都能呈現俐落又甜美的感覺。

今年冬天，如果你想同時兼顧保暖與造型，只要在外面套上一件COMBE，就能盡情享受時尚的多層次穿搭！

▎還在猶豫？接下來這款不買絕對後悔！

【ELAURA2】

從人氣款ELAURA升級回歸的「ELAURA2」，採用了霧面質感的超細纖維塔夫綢布料，帶來柔和親膚的高級穿著體驗。與前作相比，ELAURA2減少了羽絨填充量，使外套更加輕盈，同時提升了實穿的多樣性，能從晚秋一路穿到初春，非常推薦給重視實用性的你。

此外，份量感十足的立領設計也是它另一個亮點。只要將最上方的扣子扣起，領口便會立起，不僅能提供足以取代圍巾的溫暖，還能修飾臉型，帶來顯臉小的效果！

【SPOUTNIC LONG SOFT2 / SPOUTNIC SOFT2】

（左：SPOUTNIC LONG SOFT2 ／右：SPOUTNIC SOFT2 ）

在眾多冬季單品中，羽絨外套屬於價格較高的品項，因此購買時往往會考慮再三。如果想入手 零失誤的經典款，那麼絕對就是PYRENEX的招牌系列——「SPOUTNIC SOFT2」與「SPOUTNIC LONG SOFT2」！這兩款皆採用低光澤感的霧面超細纖維塔夫綢布料，觸感如水蜜桃皮般柔軟，同時具備防潑水、防風與透氣機能，兼顧美觀與高機能性。

「SPOUTNIC SOFT2」為及臀長度的羽絨外套，在法國本土已是長年暢銷款。俐落的細條壓紋縫線，帶來鮮明而乾淨的印象；加上可拆卸帽設計，讓造型靈活多變，既能展現簡約風格，又能營造出休閒氛圍。

「SPOUTNIC LONG SOFT2」則是在SOFT2的基礎上進一步升級，長度延伸至覆蓋臀部，保暖效果更佳。即使將拉鍊全拉上，依然能保持良好活動性，尤其是雙向拉鍊的設計，巧妙彌補了長版羽絨常見的不便之處。無論是俐落簡單、適合日常的短版SPOUTNIC SOFT2，還是兼具溫暖與便利性的長版SPOUTNIC LONG SOFT2，都能依照你的穿搭需求，挑選出最理想的冬季羽絨外套。

▎高級感藏不住的尊榮系列

來到日本，不僅能享受免稅優惠，更能體驗極致奢華。如果你想入手真正頂級的冬季外套，那就鎖定「法國製造」的高端系列吧！

這個系列由品牌位於法國聖塞韋爾的總部工廠全程製作，從羽絨處理到縫製，每一道工序都由自家完成。由於產量極為有限，不僅具備稀有價值，更是一款凝聚了法國工匠精湛技藝的特別系列。

【BARRY】

其中最具代表性的款式就是「BARRY」。它大量填充了上等的LEGEND1859法國鴨絨，具備可抵禦最低 -20℃的強大保暖性能。不同於一般羽絨常見的縫製技法，BARRY採用了稱為「管（tube technology）」的特殊技術面料，使整體版型更加高級、立體且俐落，獨一無二的尊榮感展露無遺。

【AMELIA】

如果你正在尋找一款穿上後依然能展現俐落感的羽絨外套，不妨試試「AMELIA」。與BARRY一樣，它同樣大量填充了頂級LEGEND1859羽絨，具備極佳的保暖性。腰部與帽子配有抽繩，可依個人喜好調整貼合度，讓整體輪廓更顯修身。

值得一提的是，它採用了850FP的羽絨，蓬鬆度極高，按壓後能立即恢復彈性，不僅保暖效果優異，還能保持時尚的立體感。這是一款同時兼具溫暖與時尚的冬季精品。

＊FP（Fill Power / 羽絨蓬鬆係數）：表示羽絨的蓬鬆度與保暖力。數值越高，代表能蓄積更多空氣，既保暖又輕盈。

還有其他配件也是必買！

在PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座，除了羽絨外套外，還能找到與之完美搭配的針織帽。正面繡有品牌Logo，從經典的黑、白、灰到多種亮眼色彩都有，選擇相當豐富。針織帽與羽絨外套一同搭配的組合，更能營造出完整且有型的冬季造型。

不可錯過的服務與優惠

在PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座，店內隨處可見貼心細緻的設計巧思，讓整體購物體驗更加舒適。例如，多處設置的穿衣鏡與試衣間，方便顧客自由試穿，輕鬆挑選出最適合的單品。

此外，另外一大特色就是「禮品包裝服務」。只需支付少量額外費用，就能享受高級感十足的包裝，不論是作為犒賞自己的獎勵，還是送給重要之人的特別禮物，都再合適不過。

店內除了支援信用卡等付款方式，同時還提供免稅優惠。如果你早已將某款單品列入心願清單，那就千萬別錯過這個超值入手的好機會！

加倍享受PYRENEX銀座人氣購物之旅

在PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座盡情購物之後，既然已經來到東京代表性的購物勝地——銀座，別忘了還有許多步行即可抵達的周邊熱門景點值得一併探索。若能事先規劃好路線，不僅能享受PYRENEX的魅力，還能同時收穫銀座的多元風采，盡情享受一場加倍精彩的購物之旅！

▎MARRONNIER GATE 銀座1

首先要介紹的就是PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座所在的「MARRONNIER GATE 銀座1」。這是一座複合式購物中心，不僅有時尚服飾、美妝品牌與咖啡館、日本旅遊必逛的「Hands 手創館」，以及多樣化的餐飲選擇，能同時滿足購物與美食的需求。

此外，館內還進駐了New Era、DIESEL、nagano market（白熊銀座店，知名角色《吉伊卡哇》作者的另一個人氣IP）等人氣店鋪，讓你在結束PYRENEX購物行程後，還能繼續享受銀座多樣化的購物魅力。這裡絕對是與PYRENEX一起必訪的銀座熱門購物地標。

MARRONNIER GATE 銀座1（マロニエゲート銀座1）

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座2－2ー14

營業時間：時尚、Hands樓層 11:00～21:00｜餐飲樓層 11:00～23:00

官方網站

▎銀座逛街不白來！這些地方也值得一去

【銀座GINZA SIX、loft、無印良品、唐吉訶德】

難得來到銀座，當然要一次逛個夠！在盡情享受完MARRONNIER GATE 銀座1之後，周邊還有許多步行即可抵達的必逛購物熱點。

首先是銀座的地標之一「GINZA SIX」，這裡不僅匯聚了世界級時尚品牌，還擁有精緻的餐廳與咖啡廳，並設有屋頂花園，是融合購物與文化體驗的複合空間，絕對是銀座行程中不可或缺的一站。

接著是廣受喜愛的「Loft」，這裡可以找到文具、居家裝飾、生活雜貨與美妝用品，讓人能充分感受到日本獨特的設計與生活美學。

「無印良品 銀座店」同樣不容錯過。這裡是一間融合傳統與現代元素的旗艦店，販售多款日本限定商品，對無印迷而言簡直是天堂。

最後，各位觀光客絕對熟悉的「唐吉訶德」也位於附近，琳瑯滿目的生活用品、美妝、零食與伴手禮應有盡有，讓你能從早逛到晚，盡情享受一整天滿滿的銀座購物之旅。

銀座GINZA SIX（銀座シックス）

地點：〒104-0061 東京都中央区銀座6ー10ー1

營業時間：購物、咖啡 10:30〜20:30｜餐飲 11:00〜23:00

官方網站

銀座 loft（銀座ロフト）

地點：〒104-0061 東京都中央区銀座２ー４ー6 ベルビア館1~5F

營業時間：週一～六、國定假日 11:00～21:00｜週日 11:00～20:00

官方網站

無印良品銀座

地點：〒104-0061 東京都中央区銀座3ー3ー5

營業時間：11:00～21:00

官方網站

唐吉訶德 銀座本店（ドン・キホーテ 銀座本館）

地點：〒104-0061 東京都中央区銀座8-10 銀座ナイン3号館

營業時間：24小時

官方網站

與PYRENEX一起度過溫暖冬季

趁著這趟日本旅行，在逛遍銀座熱門核心景點的同時，順道造訪PYRENEX MARRONNIER GATE 銀座，帶回一件能讓你抵禦寒冷、溫暖身心的特別羽絨外套吧！

文中推薦了多個值得造訪的購物景點，若想讓行程更豐富，不妨參考這些資訊來安排行程，讓銀座之旅買得更充實、玩得更精彩！

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」