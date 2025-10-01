咖啡探索吧台給你不同的咖啡體驗！東京星巴克全新概念店「Starbucks Reserve® Café」盛大開幕

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年9月1日，星巴克於東京新宿丸井本館2樓開設首間「Starbucks Reserve® Café」。這是星巴克旗下的咖啡烘焙坊兼烘焙餐飲全新概念店，融合了米蘭文化與日本喫茶店風情，為顧客帶來獨特的咖啡體驗。

米蘭酒吧×日本喫茶店

「Starbucks Reserve® Café」將義大利濃縮咖啡與義大利烘焙 Princi® 的經典可頌結合，打造專屬於「大人的小確幸」。

門市設計靈感來自「米蘭酒吧」與1996年星巴克登陸日本所敬重的喫茶店文化，希望能打造出兩種文化互相交合的「第三空間」，讓大家有全新的咖啡體驗。

四大精選咖啡系列

Starbucks Reserve Café提供四大精選咖啡系列，再搭配承襲正統米蘭製法製成的經典義大利可頌（Cornetti），外層酥脆、內裡輕盈蓬鬆，享受咖啡與烘焙的完美組合！

1.創意拿鐵（Creative Latte）：經典雙份特調拿鐵

創意拿鐵的靈感來自星巴克日本第一間店的首筆訂單，以濃縮咖啡為基底，融合經典糖漿，帶來有點甜又充滿濃厚咖啡香氣的創意拿鐵。熱拿鐵還會以拉花藝術精緻收尾，增添品味樂趣。

價格：外帶：736日圓、內用：750日圓

2.療癒咖啡（Treat coffee）：甜美牛奶咖啡

選用 Starbucks Reserve® 濃縮咖啡為基底，搭配牛奶、鮮奶油、白摩卡醬與香草糖漿，口感滑順香甜，層次豐富。

價格：外帶：736日圓、內用：750日圓

3.甜點系咖啡（Dolce Coffee）：濃縮咖啡阿芙佳朵星冰樂®

以牛奶為基底的星冰樂®，上面放上香草冰淇淋，再淋上 Starbucks Reserve® 濃縮咖啡，呈現阿芙佳朵風味。濃郁咖啡香與冰淇淋的香甜交融，帶來融化般的甜美與深厚的口感對比。

價格：外帶：864日圓、內用：880日圓

4.手沖咖啡（Hand Drip Coffee）：今日之選咖啡

採用 Starbucks Reserve® 精選咖啡豆，細心手沖而成。每日不同的咖啡豆帶來新鮮體驗，讓日常時光增添一抹精緻與豐富的風味。

價格：外帶：579日圓、內用：590日圓

咖啡探索吧台

店內設置了可自由調配飲品的「咖啡探索吧台」，提供六種來自 Starbucks Reserve® 的調味素材：可可豆碎、黑糖、粉紅胡椒、薄荷粉、肉桂粉與龍舌蘭糖漿。可依喜好打造專屬自己的咖啡飲品，是全新的咖啡體驗！

店內設有自助取餐區，顧客可自由挑選喜愛的餐點搭配咖啡。這間融合義大利風情與日本喫茶文化的咖啡烘焙館，無論是咖啡愛好者或美食探索者，都能在這裡找到屬於自己的「大人的小確幸」時光。

店鋪資訊

地址：東京都新宿區新宿3-30-13 新宿丸井本館2F

營業時間：7:00～22:30

交通：新宿三丁目站A4出口步行約1分鐘，新宿站JR山手線東口步行約3分鐘

