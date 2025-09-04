日本親子家庭旅行推薦！ 「ANO-NE Kids Club」東京銀座室內遊樂場 孩子的專屬秘密基地

你的日本親子家族旅行做好周全的規劃了嗎？

想去的景點一大堆，想吃的餐廳也不少，但要同時滿足所有家人的需求並不容易，特別是年紀小的孩子更需要妥善照顧。這時，ANO-NE Kids Club就是最佳解方——孩子們能在這裡盡情享受屬於他們的小小冒險，而父母則能依照自己的步調，自在探索東京。

這裡既安全又充滿樂趣，絕對是讓這趟日本之旅更加完美的最佳選擇！

日本家族旅行秘訣之一：讓每個人以自己的方式享受日本行

日本有著各式各樣適合親子同遊的友善景點，從機器人餐廳到各種聯名主題咖啡廳應有盡有，但並不是每個景點都能同時滿足所有年齡層的需求。

日本旅行往往會持續好幾天甚至數週，長時間的行程難免讓孩子們感到疲倦、坐不住，他們也更希望能和同齡朋友一起玩耍，而不是一路隨著父母「四處征戰」。對父母來說，一頓豐盛的生魚片晚餐再加上一場歌舞伎表演，或許是理想的家庭行程安排；但對孩子而言，不一定能理解生魚片的美味，而要他們安靜坐著欣賞一場冗長的傳統演出，更是相當不容易。在東京旅遊期間，孩子和大人想要的體驗往往不同。

這時，ANO-NE就為4～10歲的孩子提供了一個位於市中心的安全遊樂天地，讓他們盡情玩樂，同時，大人們也能依照自己的步調，自由探索東京！

ANO-NE Kids Club：喚起童年回憶的東京室內遊樂場

在這座150平方公尺的寬敞空間裡，設有四層立體結構、專為孩子打造的隧道、堆滿柔軟坐墊的洞穴般秘密基地，以及宛如漂浮在空中的網狀遊具。ANO-NE簡直就是孩子們夢想中的室內遊樂場！

小小冒險家們總能在這裡發現新驚喜：適合玩捉迷藏的秘密角落，或是能穿越整個遊戲場的新路線。然而，ANO-NE的魅力並不止於此，它被設計成能滿足各種不同形式的「玩樂」，讓孩子們自由探索、盡情發揮想像力。

一樓設有玩具火車與娃娃屋、兒童小廚房、迷你帳篷，甚至還有一張塗鴉桌。

再往上一層是舒適的休憩區，孩子們可以在鋪有柔軟地毯與抱枕的空間裡盡情放鬆伸展（據說香蕉抱枕最受歡迎）。書架上的藏書也相當豐富，孩子們不僅能閱讀日文書籍，還能接觸到多樣的英文讀物。

透過大面積的落地窗，充足的自然光灑入室內，還能遠眺馬路對面的鐵道。身為「鐵道迷」的孩子，肯定會被窗外呼嘯而過的JR列車深深吸引，甚至還有機會捕捉到新幹線飛馳的身影喔！

最棒的是，ANO-NE也為孩子們提供了一個和其他小朋友一起玩耍的機會！

這個遊戲空間不僅有日本家庭，也有來自世界各地的訪客，讓這裡成為一個獨特的文化交流場所。孩子們在這裡和不同國家的小朋友一起玩耍，可能會學到幾句新的日語，甚至還能交到來自地球另一端的新朋友。

「ANO-NE（あのね）」這個名字源自日本小孩常用來向父母開頭講話的語氣詞（就像中文裡的「聽我說」）。當你回來接孩子時，就會立刻明白這名字的由來，他們一定會興奮地喊著：「聽我說，剛剛啊……」，迫不及待地分享剛剛在這裡經歷的精彩冒險！

ANO-NE Kids Club (あのねキッズクラブ)

地址： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目２ Kokoビル 4階

營業時間：平日 14:00～22:00｜假日 10:00～22:00

費用：外國遊客每小時3,500日圓起（實際價格可能有所變動，請以預約頁面公佈為準）

官方網站（英文）

善用ANO-NE…孩子對東京行程感到倦怠時正好去充電

來日本觀光的人常說：「每天2～3萬步是基本。」一路逛遍充滿詩意的寺院庭園，最後又迷失在複雜的車站裡，不知不覺間，雙腿早已累積了滿滿的疲憊。即使是再用心規劃的家庭旅行，也很難在不讓家中小小成員筋疲力盡的情況下，把神社、博物館、咖啡廳、歷史遺跡，以及其他想去的地方全都排進行程。畢竟小小的雙腿很難長時間跟上大人的腳步，特別是在日本寒冷的雪季，或炎熱潮濕的夏日午後，更是格外吃力。

一路走下來，當疲累逐漸堆積，新鮮感慢慢消退，孩子開始覺得無聊甚至鬧起脾氣時，再怎麼勸他們「欣賞日本的美」也是徒勞。這時不妨帶他們到ANO-NE，讓小小旅伴們趁這段時間好好充電，在室內自在玩樂，按照自己的步調盡情享受專屬的遊戲時光！

善用ANO-NE…家長也能放心享受大人的專屬行程

把孩子交給ANO-NE，讓他們自在玩耍的同時，大人就能接著開始屬於自己的行程囉……！

▎壽司晚餐＆有樂町居酒屋小酌之旅

從銀座的高級餐廳，到有樂町熱鬧非凡、擠滿西裝上班族的居酒屋，東京最精彩的美食與飲酒文化，就在距離ANO-NE徒步幾分鐘的地方等著各位！

吃慣自己國家食物的小朋友，或許還缺乏嚐試異國料理的經驗，因此更容易對日本的「大人系料理」感到不適應；而高級餐廳也未必適合帶著年幼孩子同行。如果你想來一場只屬於夫妻倆的晚餐約會，細細品味新鮮壽司的奢華滋味，或小酌一杯日式調酒，不妨在孩子們用完晚餐後，先帶他們到ANO-NE，接著就可以盡情享受專屬於大人的東京夜生活！

▎東京購物之旅 從銀座出發探索更多精彩

ANO-NE位於東京最受歡迎的高端購物區之一——銀座。這裡聚集了各種高級百貨、奢華精品品牌、日本最頂尖的文具專賣店，以及更多驚喜等著你去探索。這裡同時也與多個交通便利的車站相鄰，搭乘電車只需幾分鐘，就能抵達其他購物熱點，例如澀谷、新宿，甚至是御宅文化核心的秋葉原。對於想盡情購物、卻又不想耳邊不斷響起「還沒逛完嗎？」的家長來說，ANO-NE可說是完美的解方！

▎銀座夜之歌舞伎劇場表演

沒有比「歌舞伎」更能讓人沉浸於日本文化的方式了。這門日本最精緻、最引人入勝的傳統藝術，就在距離ANO-NE僅幾步之遙的歌舞伎劇場上演。這座位於銀座的「歌舞伎座劇場」擁有超過百年的歷史，至今仍以華麗絢爛的舞台表演，吸引著本地觀眾與來自世界各地的旅人。

若孩子們還難以靜下心來欣賞這場傳統文化盛宴，便可讓他們在ANO-NE度過一個盡情玩樂的夜晚；而父母則能放心沉浸於劇場氛圍，甚至在散場後小酌一杯精緻雞尾酒，為夜晚畫下完美句點。等孩子們長大後，他們自然會明白這份美妙的滋味。

善用ANO-NE…讓所有家族成員都能盡情享受日本之旅

在家族旅行期間，能找到全家人都想一起參與的行程當然令人開心，但若每個人心裡都有不同的計畫，也完全沒問題！

曾經有一位來參加東京馬拉松的旅客在賽前幾天告訴ANO-NE的工作人員：「要是再早一點知道這裡就好了，我就能有更多時間練習，孩子們也能和其他小朋友一起玩，而我太太也可以有更多屬於自己的時間……。」

或許你的家庭也一樣：你想去上野挑選高爾夫球具，他想體驗日本的溫泉，而孩子們只想花一整天爬上爬下或畫畫圖。有時候，讓每個人各自去做自己想做的事，反而是最明智的安排，因為到了晚上，大家就能再次相聚，共同享受屬於家庭的美好時光！

ANO-NE問答Q&A

Q. 如何使用ANO-NE Kids Club的服務？

① 為孩子線上預約 。（雖然也接受當日預約，但建議提前預約。）

② 在預約的日期與時間抵達 ANO-NE ，搭電梯前往4樓接待處，將孩子交給工作人員。

③ 按照選定的接送時間回來接孩子，並準備好聽他們訴說今天的冒險！

Q. ANO-NE的地點在哪？

ANO-NE地處東京市中心，距離多個熱門觀光景點僅約20分鐘車程。周邊有有樂町、銀座、日比谷三個車站，步行只需約5～6分鐘，因此能輕鬆靈活地安排進你的旅程中。

Q. 誰來照顧孩子？安全有保障嗎？

ANO-NE隨時都有3名以上具備經驗的保育人員在場，許多員工更持有專業相關證照與資格。現場人員會全程照看，確保孩子們既安全又能開心玩樂，家長可以完全放心。

ANO-NE專為4～10歲的孩子設計，家長可以放心把孩子託付在這裡，以便享受自己的行程。這裡提供多樣且新鮮有趣的設施，孩子們在沒有父母陪伴的情況下，反而能玩得更盡興！

Q. 需要預約嗎？

是的，ANO-NE採取預約制， 系統支援英文操作 ，流程簡單方便，且提供前一天前免費取消的服務。

Q. 孩子需要會日語才能使用ANO-NE嗎？

不需要，孩子們在ANO-NE不必依賴語言就能開心玩耍。雖然日籍工作人員能用基本英語協助孩子並確保安全，但大部分時間孩子們都能自由探索、或自己發明新玩法。孩子們擅長用非語言的方式互動，不論說什麼語言，都能玩得不亦樂乎！

善用ANO-NE…讓你的日本親子家族旅行更加盡興

在東京市中心的ANO-NE Kids Club，孩子們可以盡情享受屬於自己的娛樂時光，交朋友、攀爬遊樂設施、看書，或單純放鬆休息。同時，父母也能獲得更多自由，依照自己的節奏去探索、購物、用餐或放鬆身心。而這正是ANO-NE的宗旨：「他們的玩樂時光，就是你享受旅遊假期的時間！」

一次成功的日本家族旅行，不需要每天每分每秒都待在一起，相反地，短短幾個小時的分開，反而能讓每個人擁有更多故事可以分享，讓你們在東京的旅遊回憶顯得更加特別！

