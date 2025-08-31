東京買珠寶：銀座・和光獨家鑽石珍珠寶石首飾 日式典雅璀璨

東京銀座地標鐘樓的銀座・和光，作為名錶品牌Seiko精工的聖地名揚日本國內外。不僅如此，在這歷史悠久的高級精品專賣店中，還能找到許多獨特且精緻的高級珠寶首飾，包括了和光獨家設計的ASHOKA鑽石、彩色鑽石、阿古屋珍珠、WABI天然寶石系列首飾等，幾十年來在日本擁有好口碑。

不只是鐘錶聖地 亦是時尚與藝術匯聚之所

擁有Seiko精工鐘塔的經典歐風建築，座落在東京銀座四丁目十字路口的銀座・和光，是每一位來到銀座的人總要眺望一次的地標，而其正對著十字路口的大玻璃櫥窗，更有著「銀座的臉面（銀座の顔）」之稱。它既是可以找到包括Seiko精工旗下多種品牌商品的名錶聖地，更是也是囊擴了許多高質感時尚品味與藝術品的高級精品專賣店，並擁有不少自己的精品，從時尚服飾及配件，到璀璨精緻的珠寶首飾等品項豐富。

近年，銀座・和光的地下一樓的「Arts & Culture」誕生，在更大程度上將日本藝文與時尚精品相結合，提供了新的「美」的體驗。

這次，我們想先帶大家來看看，在銀座・和光中能找到的、和手錶一樣需要精密設計及作業的另一種精品——珠寶首飾，走進高雅而璀璨的夢幻世界。

WAKO珠寶設計品牌3精選 當嚴選寶石遇見日本職人設計

在銀座・和光2F的寶石廣場中，陳列著以和光自家設計的珠寶品牌「WAKO珠寶」為首的各式高級珠寶首飾。

WAKO珠寶（WAKOジュエリー）旗下的商品，是以全球範圍內嚴選的高品質寶石，透過和光自家的日本珠寶設計師的精巧設計及職人的精湛工藝，製作而成的擁有「和光風格」的獨特品項。而WAKO珠寶的品牌，亦頗有歷史底蘊。

（圖片提供：銀座・和光）

早年以服部時計店的小賣部起家，於1947年獨立出來的和光，憑著自明治時代開始長年累積下來的獨到品味和眼光，便開始涉入原創珠寶的設計。銀座・和光更擁有一批自己的珠寶設計師和職人工匠團隊，持續設計推出適合當代潮流的珠寶飾品直到今日。無論你是喜歡璀璨的鑽石、相對優雅低調的珍珠，又或者是多彩多樣的寶石，在這裡都能找到。

當然，除了和光的原創珠寶商品外，在寶石廣場中也能見到其他日本海內外的著名珠寶品牌商品。

下面，先一起來欣賞WAKO珠寶中經典且有人氣的三個珠寶系列。

① ASHOKA KYO鑽石系列 明鏡止水的御守珠寶

說起WAKO珠寶，就不能不提ASHOKA鑽石系列。

ASHOKA鑽石是來自美國的著名鑽石，以氣派大方著稱，是不少歐美名人走紅毯時喜歡選擇的飾品。由於擁有獨家專利的切割技術，ASHOKA鑽石是以古典長邊枕型切割，所以闊度與深度比例都比一般鑽石更理想。再加上精準細緻的62個琢面設計，讓它能更完美地反射光線，造就其非凡的璀璨與澄澈。

這來自西方且耀眼奪目的ASHOKA鑽石，搭配和光旗下珠寶設計師和職人的精巧設計，蛻變成同時蘊含東方韻味的典雅之作——其中最經典的，莫過於ASHOKA KYO系列。

ASHOKA KYO的設計理念很特別，主打為「御守珠寶（お守りジュエリー）」，不僅希望能陪伴配戴者度過生活大大小小的特殊場合，也希望能陪伴配戴者度過平凡的日常。無論什麼時刻，只要戴上它，彷彿就是幸福御守一般，能讓人擁有好心情。

從設計上來看，和光的珠寶設計師從源自中國道家經典《莊子》中的「明鏡止水」這一概念出發，在象徵清澈「止水」的ASHOKA鑽石兩旁，加上了打磨到光滑如鏡的金屬底座，喻之為「明鏡」而成。細看時會發現，這「明鏡」的部分並非一般的平面鏡，而是中線高起如山稜一樣的設計——這可十分講究金工職人技術的工藝，旨在能更完美的呼應ASHOKA鑽石的光輝。

透過這樣含有東方哲學之美，且漾著澄澈光輝的珠寶，ASHOKA KYO希望能像護身符一樣地陪伴忙碌的現代女性，祈願她們能積極正向地應對生活中大大小小的時刻。

ASHOKA KYO鑽石系列，不僅有冷冽的白金款，也有相對柔和溫暖的黃金款式。黃金與ASHOKA鑽石的互相輝映，讓鑽石的光輝宛若自水面反射的陽光般，帶著煦暖的感覺。兩種款式，都包含項鍊、戒指、耳飾可選擇，不僅穿搭容易且能詮釋多樣風格，配戴時的觸感也絕佳。

值得一提的是，和光是目前在日本唯一被正式認可的ASHOKA鑽石的採購商。

▎PICK UP！WAKO彩色鑽石珠寶

無色剔透的鑽石，若不能滿足你講究獨特的心，或許更加稀有的彩色鑽石珠寶更合你的意。近年來越來越受歡迎的彩色鑽石珠寶，在銀座・和光裡也能找得到，而且也是和光原創設計的獨家款式。在WAKO珠寶中，不僅能見到多種黃鑽石飾品、人氣上升中的黃綠色鑽石飾品，更能找到產量十分稀少的藍鑽石和彩色鑽石界的「話題寵兒」粉紅鑽石。

會說粉紅鑽石是「話題寵兒」，不僅在於可愛的粉色總是十分受到女性青睞，更因為粉紅鑽石的名產地——位於澳洲的阿蓋爾礦山（Argyle）在2020年關閉了。這件事在國際珠寶界引起了蠻大的話題，同時也讓粉紅鑽石愈發受到矚目。WAKO珠寶中精選了許多不同的粉紅鑽石，其中包含了來自阿蓋爾礦山的阿蓋爾粉紅鑽石。

例如，上面照片中的這顆粉紅鑽石，還帶有些紫色，散發出柔美而神秘的氣質——它被人們稱為「非洲粉（African Pink）」，是會令不少人一見傾心的品項。

② 阿古屋珍珠珠寶系列 東方含蓄美的低調雅緻

相比鑽石的璀璨奪目，珍珠珠寶所詮釋出來的低調雅緻，似乎更有東方含蓄之美的風格。珍珠自古為人所愛，作為飾品十分受歡迎。珍珠是來自貝類體內的寶石，而四面環海的日本自古以來便是有名的珍珠產地，即便到了現代，日本阿古屋貝產的珍珠，依然在國際間非常受歡迎，被稱為「阿古屋珍珠」。

和光珠寶中的阿古屋珍珠珠寶，亦是出自自家設計師之手，種類亦十分多樣。且不論經典款的珍珠串鍊和單顆珍珠耳飾，還有結合白金或黃金等金工的設計款，無論是與正式場合、商務場合的衣著，或是日常生活的休閒裝扮，都能自然搭配出好氣質。

③ WABI天然寶石系列 和風設計的唯一逸品

除了鑽石與珍珠，在銀座・和光的寶石廣場中，同時也展售了許多其他天然石的珠寶，像是我們稍後會介紹的珠寶品牌Gimel等。這邊要先一起來看的，是WAKO珠寶中很特別的一個天然石珠寶系列——WABI。

WABI，是日文「和」與「美」的發音，有「和之美」的意涵。這一系列的珠寶，亦如其系列名，是和光的珠寶設計師，以自日本文化中汲取出的優美詞語及景色作為意象，結合精湛細緻的「和之技藝」，打造出來的獨一無二的珠寶逸品——是真的每一款都只有唯一一件而已。

這些珠寶，每一個都蘊含著不同的日式古典意象，品味起來特別有意思。就拿最亮眼卻不奪目的黃寶石項鍊「十三夜」來說吧。

十三夜，指的是農曆9月13日到14日的夜晚。相對於來自中國的「十五夜」——所謂的中秋賞月文化，日本還有在「十三夜」賞月的獨特風俗，且在氣候和時節上更適合日本當地。這個時節，日本國內大部分地區都已經完成收成，正好是可以賞月感謝秋收的時候。而由於十三夜的月亮還未全滿，更有著僅次於十五夜月之美的說法。

十三夜的「故事」無疑是日本古典文化的體現，而十三夜裡賞「微欠之月」這件事，咀嚼起來也頗有深意——有一些缺陷的美，往往更加真實而平易近人。和光的珠寶設計師，以鑲嵌著水鑽的金邊勾勒出十三夜月的陰影部，透過精緻的工藝與美麗的黃寶石將這優雅的意涵凝縮到一條精緻的項鍊中。

其他日本不同時節中常會出現的風物詩或傳統工藝，也成為和光珠寶設計師們的創作靈感。像是神社和寺院中的漂浮著當季花朵的手水舍「花手水」，初夏新綠時節雨的「綠雨」，被稱為日本秋之七草、且常被用來形容日本女性之美的花「撫子」，以及江戶時代時常用於製作和服布料的織法「絣」等，都在設計師與職人的巧手下變成一件一件美麗的珠寶。對於喜歡日本古典文化和追求日本製，又或者是喜歡品味收藏珠寶藝術品的朋友來說，WABI可說是錯過可惜的逸品。

如果你對WABI有興趣，可到銀座・和光2樓的珠寶廣場向工作人員詢問。由於WABI每款都只有唯一一件，因此一般不會在現場展售，可說是懂得門路者才得以入手的珍稀品。

其他品牌珠寶甄選：Gimel 當自然幻化成的璀璨飾品

喜歡珠寶藝術的朋友，或多或少都聽過日本珠寶品牌Gimel的大名。至今創立逾50週年的Gimel，是來自兵庫縣蘆屋的珠寶品牌。它們以「用珠寶藝術記錄自然之美」為品牌理念，將自然四季中出現的植物、動物等元素，設計成許多可愛又極具生命力的珠寶，在世界頂級拍賣會佳士得（Christie’s） 與 蘇富比（Sotheby’s）上，都深受高度評價。

Gimel的珠寶十分精緻且細膩，每一件珠寶都像是一幅小型水彩插畫，卻又那麼得熠熠奪目。無論是一片青葉上的顏色漸層，還是花朵花瓣上的顏色漸層，都細緻鮮活地令人嘆為觀止。如此耐人尋味的珠寶藝術品，一方面展現出旗下設計師對於自然和四季變幻的細膩觀察，另一方面亦展現了日本珠寶職人們的精湛工藝——Gimel的品牌堅持之一，就是「能最大限度地使用寶石，並最小限度地使用金屬（Maximum Gem, Minimum Metal）」，而這無疑也完整呈現在其旗下的作品中。

Gimel珠寶的講究也在於，即便是在看不到的背面，也會藏著讓人驚嘆的設計——他們常常在一些植物主題的珠寶背面藏著小昆蟲。「畢竟在日本，就算是對像羽織的反面，又或是長襦袢襯裙這種看不見的地方，也都有所講究嘛。」Gimel的藝術總監龝原薰（Akihara Kaoru）的這一句話，道出了Gimel作為日本珠寶品牌的堅持，也是國際間對於「日本製」的作工最津津樂道的部分。

銀座・和光的珠寶廣場中，能找到多種Gimel的商品。如果你本身喜歡自然可愛一點的精品首飾，找機會到銀座・和光看看也不錯。

跟著銀座・和光 品味日本藝文之美

這次以銀座・和光的珠寶為主題，分享了銀座・和光自家設計的WAKO珠寶，以及其他具有日本特色的珠寶品牌，彷彿經歷了一場高雅又精緻的品味之旅。無論是同時擁有東西方文化之美的鑽石系列ASHOKA KYO、蘊藏日本魂之美且獨一無二的和風天然石珠寶系列WABI、柔和內斂又不失設計性的阿古屋珍珠系列，還是如畫一般並在國際間頗具盛名的日本珠寶品牌Gimel等，它們的每一件珠寶作品，都擁有各自不同的美，藏著設計師與職人們的用心和理念。

如果你喜歡珠寶，或是你特別喜歡欣賞美麗的事物，造訪東京銀座時，可以走進這座銀座地標的鐘塔大樓看看。在2樓的珠寶廣場，能見到各式精緻而美的珠寶作品，且由於2樓同時也是手錶Grand Seiko銀座旗艦精品店與Credor貴朵沙龍的所在地，能一覽Grand Seiko的歷史和各式精緻的錶款。

除此之外，銀座・和光地下一樓的「Arts & Culture」中，更能遇見一些日本傳統工藝品，包括擁有與寶石不同的璀璨光芒的玻璃工藝「切子」、將傳統民藝上升到藝術境界的「竹籃」等。且在這個空間中會不定時舉辦一些日本工藝展覽，有興趣的話，可以在行前上銀座・和光 Arts & Culture 的官方網站上查看最近的展覽活動。

