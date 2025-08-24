2025年東京迪士尼萬聖節特別活動即將登場！快來和反派角色們一起度過壞壞萬聖節

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年秋季，東京迪士尼樂園與迪士尼海洋將於9月17日至10月31日舉辦盛大的「迪士尼萬聖節」特別活動！

今年萬聖節以魅力十足的「反派角色」為核心，從園區布置、精彩演出到限定美食與造型服飾，處處都瀰漫著詭譎又迷人的氛圍。準備好踏入這場盛宴了嗎？

迪士尼樂園 萬聖節特別活動

壞蛋萬聖節「Into the Frenzy」

今年萬聖節，迪士尼壞蛋們再度集結，帶來華麗回歸的遊行表演「The Villains’ Halloween ‘Into the Frenzy’」！

在詭譎又迷人的氛圍中，《睡美人》的梅菲瑟、《101忠狗》的庫伊拉、《阿拉丁》的賈方、《小美人魚》的烏蘇拉與《青蛙公主》的法西里耶博士都將悄悄現身！

米奇與米妮也換上萬聖節的特製服裝，與反派角色們同台互動，為派對添上驚喜亮點。遊行除了開放自由觀賞區外，亦設有迪士尼尊享卡與假期套票的專屬付費座位，讓你以最佳的視角感受演出的震撼魅力。

幽靈公館「假期夢魘」

從9月16日開始到2026年1月12日，「幽靈公館」將化身為特別版本的「假期夢魘」，帶領你踏入電影《提姆．波頓聖誕夜驚魂》的奇異世界。

在這座瀰漫詭譎氣息的哥德式大宅中，999隻幽靈正滿心期待著願意填補最後一個空缺的入住者。眼神發出陰森光芒的肖像畫、無人彈奏卻自動響起的鋼琴，以及各種離奇現象接二連三發生，甚至在你毫無察覺時，已經有幽靈悄悄坐在你身旁……

迪士尼海洋 萬聖節特別活動

萬聖節迎賓會

米奇與夥伴們將乘坐裝飾著巨大南瓜與滿滿糖果餅乾的華麗船隻，緩緩航行於地中海港灣，為遊客送上節慶驚喜。只要對手持特製南瓜桶的園區人員喊出「Trick or Treat！」，還有機會收到萬聖節限定糖果，盡情享受充滿歡樂的迎賓時光。

兩大園區 萬聖節特別活動

萬聖高空夜

璀璨絢麗的煙火將在夜晚盛放，將東京迪士尼度假區的夜空妝點得五彩斑斕，為這場萬聖節盛典畫下完美的句點

變裝入園

於9月16日至9月30日，以及10月16日至10月31日，兩大園區都開放全身裝扮成迪士尼明星角色入園！今年你將變裝成哪位角色呢？

*10月1日至10月15日，禁止全身裝扮

https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/halloween2025/tdl.html

