東京銀座逛街指南！ JINS銀座Loft店 推薦眼鏡、免稅特典、優惠資訊及周邊景點攻略

這次又回到我們的JINS散步系列啦！背景是時尚聚集地——銀座。JINS銀座Loft店不僅有多款流行眼鏡與鏡片選擇，還提供外國旅客專屬免稅服務與優惠券。配好眼鏡後，就一起出發，展開我們精心規劃的銀座散步之旅吧！

日本國民眼鏡品牌「JINS」

到日本旅遊，自然少不了購物行程囉！想買的東西實在太多，若能挑到在旅程結束後還能長期使用的實用物品，那就再好不過了。正在尋找既適合作為伴手禮、又兼具實用性的物品嗎？不妨考慮入手一副「眼鏡」吧！JINS作為日本國民眼鏡品牌，不僅擁有引領潮流的設計，親民的價格加上高效率的服務，更讓它成為近年來許多訪日觀光客必去的熱門購物地點之一。

JINS的鏡框＋鏡片套組價格從6,600日圓起，就算是高度數或散光，只要是選用薄型鏡片，不需額外加價就能進行訂製（※因製作限制僅限折射率1.60的透明單焦鏡片），可以說是CP值相當高！甚至部分有色鏡片或功能性鏡片，只要店內有現貨，一樣能在當天帶走。而且結帳後最快只需30分鐘就可取件，即使是在旅途中，也能快速又安心地完成配鏡。

此外，除了外國遊客專屬的免稅服務，日本JINS推出的「JINS 30min Night Walk」活動，不僅能讓你感受日本街景的魅力，還能同時獲得專屬折價券，一次滿足購物、觀光與優惠三種樂趣。

JINS銀座Loft店

交通便利的東京一直是旅客的購物熱點，其中銀座更是被譽為「購物聖地」。這次，就讓JAPANKURU團隊帶大家一起走訪位於銀座的「JINS銀座Loft店」吧！

Loft是一家集合雜貨、角色周邊、美妝等商品的多元店舖，不少旅客在安排日本購物行程時，幾乎都會把Loft列入必逛清單，其中，銀座Loft是一棟擁有五層樓的大型購物地標，是東京旅遊時不可錯過的人氣景點之一。這次介紹的「JINS銀座Loft店」就位於銀座Loft三樓，有安排銀座逛街行程的話隨時可以順路前往。若你很重視購物動線的安排，銀座Loft絕對值得納入你的行程。

JINS銀座Loft店（JINS銀座ロフト店）

地址： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-4-6銀座ベルビア館3F

營業時間：週一至週六 11:00～21:00｜週日 11:00～20:00（依館內規定為準）

JINS官方網站

JINS必買清單一次看

▎鏡框推薦

▶︎JINS 360°（R）

正如我們過去文章中介紹過的，JINS以兼具機能性與設計感，並融入創新元素的眼鏡聞名。這次在JINS銀座Loft店裡特別想推薦給各位的，就是幾乎眼鏡族們都曾遇過的「鏡框斷裂」的救星——「JINS 360°（R）」！

相信很多人都有過這樣的經驗：戴著眼鏡不小心睡著，壓到鏡框導致變形；或是小孩把眼鏡當玩具玩；又或者是不小心踩到放在椅子或地板上的眼鏡。根據JINS的調查，有94%的眼鏡使用者都有過眼鏡損壞的情況，其中最容易壞的部分則是「鏡腳鉸鏈」。如果你也被這些問題所困擾，那推薦你可以到JINS銀座Loft店親自體驗看看這款耐用度超高的「JINS 360°（R）」眼鏡。

這款眼鏡使用了JINS獨家開發的「全方位活動鉸鏈™」，能上下左右靈活轉動，有效分散衝擊力，因此耐久度遠勝於一般眼鏡。不僅能承受150公斤的重量，還通過10萬次的開合旋轉測試，充分證明了鉸鏈的優異強度。（店內有設置體驗區，能讓顧客親自施壓、實際感受眼鏡的堅固強度，來店時請務必試試！）

此外，也採用了能進一步吸收衝擊的可動式矽膠鼻墊，以及使用輕量樹脂的高柔軟度鏡腳，不僅配戴舒適，還能將變形損害降到最低。一般的眼鏡為避免變形，通常建議用雙手摘眼鏡，但實際上我們常不自覺只使用單手，即便在這種情況下，JINS 360°（R）鏡框不只不易變形，還能更自然地配合日常動作。因此特別適合鏡片沒問題、但常因鏡框變形而得頻繁換新眼鏡的人，或是家中有活動量大、常把眼鏡弄壞有小孩的家庭。

根據不同臉型與穿搭風格，JINS推出了多款設計可供選擇，從經典的波士頓框、簡約俐落的威靈頓框，到線條俐落的方框款式一應俱全。配色部分則有淺棕、灰色、深藍與霧黑等多種富有質感的色彩選擇，不僅實用，更能提升整體造型感。（款式詳細請參考下方說明。）

JINS 360°（R）款式一覽

波士頓框（URF-24S-200）：淺棕、龜紋灰、霧黑

威靈頓框（URF-24S-201）：透明、木紋暗棕、霧黑

威靈頓框（URF-24S-203）：灰褐、木紋棕、霧黑

方框（URF-24S-204）：海軍藍、灰色、霧黑

商品詳細

▶︎JINS IPPITSU

接下來推薦的是結合極簡風格與高級質感，並深藏著日本感性美學的「JINS IPPITSU」系列。這系列由被譽為日本眼鏡聖地的福井縣鯖江市職人以精湛細膩的工藝打造，並注入了日本獨有「追求不完美之美」的「侘寂（わびさび）」感性，是將日本傳統美學與現代科技完美融合的作品。正如名稱「IPPITSU（一筆）」，此系列靈感來自「一筆畫（一筆書き）」的筆觸流動，呈現出日本獨特的「減法美學」。鏡框柔和的曲線與簡約的輪廓，細節中帶來令人印象深刻的低調優雅。

以0.1mm為單位精密設計的鏡框輪廓，搭配從鼻橋到鼻墊的流暢一體成型結構，是這系列的一大亮點。每副眼鏡由日本鯖江市職人以雕金技法的手工精緻雕刻，展現出機器無法複製的溫潤質感與高雅細節。

正因如此，「JINS IPPTSU」系列不僅配戴時能自然貼合臉部輪廓，展現舒適的配戴感，更是一款充滿感性與藝術氣息的時尚單品。對於那些在挑選眼鏡時，對細節與美感特別講究的人來說，一定要試試看這個系列。

考量到每個人臉型與穿搭風格的不同，JINS IPPITSU系列推出多種款式：簡單俐落的方框、溫柔氣質的橢圓框、獨具個性的六角框，以及經典復古的波士頓框。配色方面則有灰色、卡其色與金色三種低調卻富有質感的選擇。（款式詳細請參考下方說明。）

JINS IPPITSU 款式一覽

方框（MTF-23S-183）：灰色、卡其色

橢圓框（MTF-23S-184）：灰色、金色

六角框（MTF-23S-185）：灰色、卡其色

波士頓框（MTF-23S-186）：灰色、金色

商品詳細

▎鏡片推薦

▶︎JINS SCREEN

除了鏡框之外，JINS也提供多種功能性鏡片。對於長時間盯著手機或電腦螢幕的現代人來說，藍光所造成的眼睛疲勞，甚至可能影響睡眠品質，是常見且令人困擾的問題。為了減輕這樣的負擔，推薦可以加價5,500日圓升級成「JINS SCREEN」鏡片。這款鏡片依照不同的生活型態有三種類型可供選擇，幫你有效減輕藍光帶來的困擾。

（圖片為25%抗藍光鏡片與60%抗藍光鏡片）

「25%抗藍光」鏡片是以歐洲標準制定，在過濾掉藍光的同時保有視野的自然色彩，非常適合日常使用。無論是在辦公室工作，或是在咖啡廳使用筆電，都不會影響螢幕的色彩呈現，因此適合長時間配戴。

「40%抗藍光」鏡片特別推薦給長時間使用電腦或手機的學生與上班族。不論是撰寫文件、進行線上課程還是打遊戲、追劇，對於眼睛容易疲勞的族群來說，這款鏡片將成為你不可或缺的生活小幫手。

「60%抗藍光」鏡片則是高強度抗藍光版本，幫助降低夜間螢幕光線對眼睛的刺激。若你習慣在睡前使用手機平板、閱讀電子書籍，或經常在飛機、旅館等昏暗環境中長時間看螢幕，60%抗藍光鏡片將能帶給你更舒適的觀看體驗。

JINS SCREEN

商品詳細

▶︎可見光調光鏡片、調光變色鏡片

接下來推薦的是JINS銀座Loft店中的人氣鏡片系列——「可見光調光鏡片與調光變色鏡片」。這系列的鏡片具備兩種功能：在室內維持透明、在戶外則隨光線自動變色，有效緩解陽光所帶來的刺眼感。鏡片會根據紫外線與可見光強度自動調節鏡片顏色深淺——在室內時清晰透亮，到了戶外則能自動變色，轉變為墨鏡，有效減低眩光。此外，這系列共有四種款式，可以依照個人喜好與使用需求來自由選擇。

「可見光調光鏡片」（加價8,800日圓）能依據紫外線與可見光的強度變化自動調整鏡片顏色，特別推薦給經常在室內外之間穿梭的人；「調光變色鏡片」（加價5,500日圓）則是會依紫外線強弱改變鏡片顏色的基本款，對於經常在戶外活動的人來說，是相當實用的選擇。

此外，JINS還推出了更加進階的鏡片選擇：對可見光與紫外線兩者都能產生變化的「可見光調光SCREEN」（加價14,300日圓），以及在基本調光功能上再加入抗UV與抗藍光效果的實用型鏡片「調光SCREEN」（加價11,000日圓）。

可見光調光鏡片、調光變色鏡片

商品詳細

▎「JINS銀座Loft店」亮點介紹

▶︎免費視力測量

JINS提供免費的視力測量服務，從測量到購買眼鏡可以一次搞定，對於行程緊湊的外國觀光客來說，這是一項相當貼心的服務，並且支援英語、中文、韓文等多種語言，即便不熟悉日文也可以安心使用。

▶︎智慧選鏡 輕鬆購物

在JINS銀座Loft店裡，除了可以直接在店內櫃檯預約視力測量，如果時間有限，也能使用在店內一角設置的「預約平板」進行預約，方法相當簡單，且支援多種語言。

挑選鏡框時總是猶豫不決嗎？那就交給JINS開發的AI服務「JINS BRAIN」與「JINS AI」來幫你決定吧！只要戴上店裡的樣品眼鏡，站在「JINS BRAIN」螢幕前，它就能以百分比評估你與眼鏡的「契合度」。另外，像是針對「到底該買什麼款式的眼鏡才好？」、「最近流行怎樣的鏡框？」等問題，只要在線上輸入關於眼鏡購買的疑問或煩惱，「JINS AI」就會猶如店內服務人員般即時回應或提出建議。只要運用這些JINS的數位技術，一定能挑到最適合自己的那副眼鏡！

▶︎JINS 30min Night Walk

JINS銀座Loft店除了提供觀光客免稅優惠外，還推出能體驗銀座獨特城市風情的「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」活動。只要消費滿3,900日圓，就會獲得一塊兼具眼鏡布功能的「夜間優惠券（Night Voucher）」。拿著這塊優惠券，在盡情走訪銀座隱藏景點的同時，還能享受周邊店舖的特別折扣與專屬優惠喔！

購買時，只要出示護照與六個月內入境過日本的文件（例如旅遊證明、機票等），每位購買者就能獲得一塊優惠券。在等待眼鏡完成的空檔，就能順便享受這些超值特典。

JINS 30min Night Walk的詳細資訊

▶︎PICK UP LOCKER 自助取貨

JINS銀座Loft店裡設有「PICK UP LOCKER」自助櫃取貨服務，只需掃描QR CODE，就可隨時自行領取製作完成的眼鏡。免排隊、免等待，對行程滿檔的旅客來說簡直是救星。

2025年銀座熱門景點完整攻略

▎銀座Loft

既然都到了JINS銀座Loft店，那就順道逛逛同棟的「銀座 Loft」吧！這家在日本全國廣受歡迎的生活雜貨專賣店，集結了從文具、居家裝飾、化妝品、廚房用品，到季節限定商品等各種充滿日本風格與創意巧思的生活好物。如果你正在尋找設計感十足的雜貨、實用的居家小物、可愛的角色周邊，或是只有在日本才能買到的限定商品，不妨來Loft探索一番，說不定會挖到意想不到的寶物！

銀座Loft（銀座ロフト）

地址： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-4-6ベルビア館1階～5階

營業時間：週一～週六・國定假日：11:00～21:00｜週日：11:00～20:00

大眾交通：東京地鐵「銀座站」C8・C9出口徒步3分｜ 東京地鐵「銀座一丁目站」5號出口徒步1分｜JR「有樂町站」中央口徒步4分

Loft官方網站

▎The CHOYA 銀座 BAR

銀座有間愛酒人士必訪的熱門店家——「The CHOYA 銀座 BAR」！這家店以自1959年以來傳承超過60年的釀造技術所製成的高級梅酒「The CHOYA」為基底，變化出多達100種以上的梅酒調酒，以及各種結合梅子風味的特色料理。

現在，只要出示JINS的「夜間優惠券（Night Voucher）」，即可免除原本需要880日圓的座位費。在JINS配完眼鏡後，就到這邊好好放鬆一下，盡情享受銀座夜晚的微醺時光吧！

The CHOYA 銀座 BAR

地址： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-5 NOCO7F

營業時間：平日：16:00~22:00(L.O.21:30)｜六日與國定假日：13:00~22:00(L.O.21:30)

大眾交通：東京地鐵丸之內線「銀座站」A1出口徒步1分｜東京地鐵銀座線「銀座站」B5出口徒步1分｜東京地鐵日比谷線「銀座站」B5出口徒步1分

The CHOYA 銀座 BAR 官方網站

▎和光

被譽為銀座地標的「和光（WAKO）」建於1932年，這棟鐘塔建築不僅見證了銀座的繁華，也是Seiko（精工）集團的象徵性代表。在一樓，可以欣賞到風格時尚典雅的珠寶飾品；往樓上走，則能探索陳列的高級餐具、室內裝飾品與藝術作品等多樣魅力的空間，體驗銀座獨有的優雅購物氛圍。鐘塔與古典風格的建築外觀，洋溢著復古魅力，是相當受歡迎的拍照打卡熱點，即使不購物，也很適合順道造訪，感受銀座的歷史與風情。

和光

地址： 〒104-8105 東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス

營業時間：11:00～19:00

大眾交通：東京地鐵「銀座站」A9・A10出口步行即達、B1出口直通

和光 官方網站

▎Ginza Sony Park

今年2025年1月開幕的銀座新地標「Ginza Sony Park（銀座索尼公園）」也絕不能錯過！從比周圍建築矮的20公尺高屋頂上，可以將銀座的天空與十字路口盡收眼底，享受清新開闊的景色。地下的Sony Park Mini則提供最新科技展示、販售限定商品，以及音樂與藝術活動，同時還設有咖啡廳與休息區，讓你在銀座觀光的途中小憩片刻，度過充滿感性的時光。想要盡情感受銀座潮流魅力的人，一定要來這裡走走！

Ginza Sony Park

地址： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1

營業時間：11:00～19:00

大眾交通： JR「有樂町站」中央口徒步約５分｜東京地鐵銀座線「銀座站」銀座四丁目交差口改札徒步約3分｜東京地鐵丸之內線・日比谷線「銀座站」數寄屋橋交差點改札 或 中央改札徒步約2分

Sony Park 官方網站

日本全國都有JINS

JINS在日本全國各地均有分店，無論你的旅行風格或路線如何，都能在不同地點輕鬆享受購物樂趣。過去我們也曾整理過大阪、沖縄、北海道、京都、福岡等幾個主要城市的JINS門市資訊與周邊景點推薦，如果你正計劃在銀座以外的地方購物觀光，不妨參考相關文章，希望能讓你的旅遊行程更加充實！

