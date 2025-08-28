日本人最想居住地區！東京吉祥寺初訪必看懶人包

【FunTime小編群】東京吉祥寺連年被票選為日本人最想居住的地區，不只環境舒服，還有井之頭公園、三鷹吉卜力美術館、SUNROAD太陽道商店街和超多美食！像炸牛肉丸就是部落客們大推的必吃名物～這次小編幫你把吉祥寺的景點、美食、購物地圖一次整理好，第一次來也能輕鬆玩透透！六本木、自由之丘、新宿等東京其他熱門逛街地點，也都一起收錄在東京旅遊攻略裡，想知道的人就快來看看吧！

前往吉祥寺的交通方式

前往吉祥寺超方便！從東京或新宿搭JR中央線，大約25分鐘就能到；從澀谷出發則可以搭京王井之頭線，輕鬆直達。到了吉祥寺市區後，景點都蠻集中，走路或租台腳踏車就能輕鬆逛透透～

吉祥寺附近景點

井之頭恩賜公園

井之頭恩賜公園。 圖／shutterstock

井之頭恩賜公園可不是普通的大，它可是個超寬敞的自然樂園！園區裡偶爾會舉辦市集，還有自然文化園和神社可以慢慢逛。不只被選為「日本櫻名所100選」之一，也一直是在地人心中的口袋散步景點。每到春天，粉嫩櫻花整片開滿，浪漫度爆表～秋天的楓葉也超美，四季都有不同的風情可以享受。而且這裡可是日劇的熱門取景地點呢！像是《Last Friends》、《東京愛情故事》、《跟我說愛你》等經典劇集都曾在這裡拍攝，走在公園裡搞不好還能偶遇你熟悉的畫面唷！

票價：免費入園

交通：

1.搭地鐵至「吉祥寺站」公園口，步行5分鐘

2.搭地鐵至「井之頭公園站」，步行約1分鐘

營業時間：24小時開放

井之頭自然文化園

井之頭自然文化園。 圖／shutterstock

井之頭自然文化園就在井之頭恩賜公園裡，分成動物園和水生園兩區，森林和湖泊孕育出多種可愛生物，能看到近170種動物，是個迷你又溫馨的動物園。有展示區、雕刻園、小書屋「童心居」，還有迷你遊樂園，逛公園時別錯過這一區，帶小朋友來更是剛剛好，親近自然又能看動物超療癒！

票價：大人400日圓、國中生以下150日圓

交通：

1.搭地鐵至「吉祥寺站」公園口，步行5分鐘

2.搭地鐵至「井之頭公園站」，步行約1分鐘

營業時間：9:30-17:00（週一公休）

三鷹之森吉卜力美術館

三鷹之森吉卜力美術館。 圖／ FunTime小編群

吉卜力迷絕對不能錯過！吉卜力美術館採預約制，現場不賣票，記得先訂好再出發～入口處有龍貓販售員迎接你，彩色建築被綠意包圍，超有童話感。館內展出宮崎駿經典動畫的珍貴手稿與製作過程，像是《龍貓》、《魔女宅急便》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等都有完整呈現，還能看到大師工作室的復原場景，感受創作氛圍！還有迷你電影院放映原創短片，不定期也會有期間限定特展。入場還會拿到專屬電影膠捲門票，可以在「土星座」蓋章留念，收藏價值滿分！

票價：大人1,000日圓、國高中生 700日圓、小學生 400日圓、小孩100日圓

交通：

1.搭地鐵至「吉祥寺站」後，從南口出站的9號公車站牌搭乘接駁車「路線1」或「路線2」，約5分鐘即可抵達

2.搭地鐵至「吉祥寺站」、「三鷹站」，步行約15分鐘

營業時間：10:00-18:00（週二公休），出發前建議事先至官網查詢

吉祥寺必逛推薦

太陽道商店街 (SUNROAD)

太陽道商店街。 圖／IG,xjdonovanx

SUNROAD太陽道商店街可是東京人票選最愛的十大商店街之一！從吉祥寺站北口出來過個馬路就到，交通超方便。裡面聚集上百家店舖，藥妝店、雜貨、餐廳、服飾、百貨應有盡有，從頭逛到尾都不無聊。不怕沒東西買，只怕行李裝不下～

★太陽道商店街必買藥妝店

1.OS DRUG（OS藥妝）

被許多網友稱為「最便宜」的藥妝店，價格驚喜，而且戰利品種類多，可惜店面擠且陳列較亂，但仍是不少精打細算的旅人最愛一間。

2.松本清（Matsumoto Kiyoshi）

日本大型藥妝連鎖，品項豐富，免稅服務也相當完善。

3.SUNDRUG（サンドラッグ）

品牌店數多，商品架整齊、櫃位明確，購物體驗佳，也提供免稅服務

小編小提醒：同樣是在太陽道商店街，不同店家的價格可能差異不小。例如「OS DRUG」主打價格便宜、但「SUNDRUG」與「松本清」可能在特定商品上更具競爭力，建議先記下價錢或產品名稱，現場比價更有效率，也能避免錯過特價品呦！

交通：搭地鐵至「吉祥寺站」北口，步行約1分鐘

口琴橫丁

口琴橫丁。 圖／IG,annnnnie_feng

口琴橫丁的巷弄街道空間狹小、商家就像口琴簧片般彼鄰而開，小小兩個街區卻有將近百家店，因此而得名。口琴橫丁的主要5條小巷，分別為充斥著居酒屋、酒吧以及串燒店的中央通；有許多餐廳和魚販的朝日通；以雜貨、生活用品為主的仲間日通；夜貓子天堂的のれん小路以及最熱鬧的祥和會通，各有各的特色，尤其是晚上點亮燈火後，又是另一種風貌。

交通：搭地鐵至「吉祥寺站」北口，步行約1分鐘

吉祥寺必吃美食推薦

Satou黑毛和牛炸肉餅

超人氣吉祥寺排隊王

Satou黑毛和牛炸肉餅。 圖／IG,oror_wong

沒吃過Satou的黑毛和牛炸肉餅，別說你來過吉祥寺！這顆現包現炸的牛肉丸是超人氣排隊美食，外酥內嫩，牛肉餡混著洋蔥，咬下去肉汁在嘴裡爆開，真的會幸福到想哭～熱騰騰的時候最好吃，就算排隊也值得！

交通：搭地鐵至「吉祥寺站」東口，步行7分鐘

營業時間：10:00-19:00

SAJILO CAFE

藏在日式老屋裡的印度香氣

SAJILO CAFE。 圖／ FunTime小編群

藏在巷弄裡的印度料理小店 SAJILO CAFE，是懷舊日式平房與工業風設計的意外組合。午間菜單簡單卻誠意滿滿，只提供兩種主餐：飽足米飯或蜂蜜起司薄餅，搭配自選雙醬咖哩、生菜沙拉，再來一杯酸甜「拉西」優格飲，剛剛好一份暖胃套餐。不只餐點好吃，店員也親切到不行，會主動跟客人聊天，是那種吃完還會想再回訪的小店。

交通：搭地鐵至「吉祥寺站」東口，步行7分鐘

營業時間：11:30-22:30

延伸閱讀>>【東京吉祥寺】逛街地圖大公開，景點、必逛、美食全攻略

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」