從早到晚都好拍！淺草景點、美食一次享受

【FunTime小編群】淺草身為東京相當具代表性的觀光景點之一，FunTime小編覺得是旅日初學者必去的地方，這裡保存了許多江戶時代的商店，處處充滿日式古早風情，因此深受國內外旅客喜愛～這次FunTime小編就要帶大家走訪東京淺草，整理了清楚又完整的懶人包，大家一起來看看吧！如果你也會到新宿、原宿、銀座逛逛，那麼你可以看東京熱門逛街區域攻略，逛街行程輕鬆一次搞定～

淺草交通

機場到淺草

其他地方到淺草

淺草當地交通

淺草景點

金龍山淺草寺

金龍山淺草寺。 圖／shutterstock

淺草寺是東京都內歷史最悠久的寺院，其最大也最顯眼的地標就是巨大紅色燈籠的「雷門」，走進去就會看到匯集許多個性小店的「仲見世大道」，可以在這裡品嚐特色小吃、買紀念品，繼續往裡面走就可以看到淺草寺本堂，建議大家可以投100日圓來求一支籤，來看看今年運勢如何唷！

地址：東京都台東區淺草2-3-1

交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘

營業時間：24小時（本堂06:00-17:00）

仲見世商店街

仲見世商店街。 圖／kkday

只要穿過淺草最具代表性的地標「雷門」，就能走進熱鬧的仲見世商店街。這條長約250公尺的歷史商店街，是前往淺草寺本堂的必經之路，也是不少觀光客會穿和服拍照的打卡點。沿路兩旁聚集了琳瑯滿目的美食攤位與紀念品小店，總是擠滿了觀光客人潮，不管是想體驗平民美食，還是尋找具有日本風情的小物，這裡通通都有。

小編小提醒：每一間店營業時間不同，建議來之前都可以先查好，以免撲空唷！

地址：東京都台東區淺草1-31

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約3分鐘

營業時間：9:00-20:00（店鋪營業時間皆不同）

淺草花屋敷

淺草花屋敷。 圖／IG, hsuan_wj

淺草的熱門景點還有「花屋敷」，這是日本最古老、最受當地人喜愛的古早遊樂園，園內的雲霄飛車更是擁有超高人氣的遊樂設施，小編的腿都軟啦～充滿懷舊氣息的花屋敷，大家到東京淺草的時候一定要來玩一下！

地址：東京都台東區淺草2-28-1

交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘

營業時間：10:00-18:00（公休日不固定，建議至官網確認）

門票：成人1,200日元、65歳以上600日元、兒童（5~12歲）600日元、4歲以下免費

淺草文化觀光中心

淺草文化觀光中心。 圖／IG, yeh.00

淺草文化觀光中心位在淺草寺正對面，這裡提供免費旅遊諮詢服務。值得一提的是，這裡的建築是由隈研吾所設計，建築風格融合日式與東方禪意，也巧妙地結合自然景觀，運用木材、竹子、石板等元素，與光線、風向相輔相成，是個相當有特色的建築；有興趣的朋友也可以到8樓免費觀景台眺望仲間世通商店街、淺草寺的繁華景象。

地址：東京都台東區雷門2-18-9

交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約8分鐘

營業時間：09:00-20:00（8F觀景台營業至22:00）

淺草美食

淺草今半 國際通本店

淺草今半 國際通本店。 圖／FunTime小編群

想到東京必吃壽喜燒，怎麼能錯過超有歷史的「淺草今半」！這家從西元1895年開業到現在的百年老店，真的很多觀光客都會特地來朝聖。一走進店裡，就被濃濃的昭和復古風給包圍，在這樣的氛圍下吃壽喜燒，真的超有感覺！來這裡一定要點黑毛和牛套餐，油花非常漂亮，配上服務人員貼心幫忙掌握熟度，每一口都嫩到不行，真的幸福爆表！想吃到道地的日本壽喜燒，這間絕對可以列入必訪名單～

地址：東京都台東區西淺草3-1-12

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約10分鐘

營業時間：11:30-21:30

花月堂 本店

花月堂 本店。 圖／IG, food_review_tw

麵包控注意了～這間花月堂菠蘿麵包你一定要去買一顆來吃！花月堂已有74年歷史了，最熱門的就是雷門店跟本店，每次走到商店街看到大排長龍的店絕對有它，它們家的招牌原味菠蘿麵包必吃，麵包體鬆軟，外層包裹著甜甜的砂糖顆粒和酥酥的脆皮，一咬下去超級驚艷！如果想吃點不一樣的，也有冰淇淋夾心口味可以選，冰火交融，爽度更加倍！想帶回飯店慢慢享受或一次嗑好幾顆的話，也有多顆盒裝可以買～這真的是甜點控會失守的一間老店，各位先收藏再說！

地址：東京都台東區淺草2-7-13

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約15分鐘

營業時間：9:00-16:30（假日營業到17:00）

淺草炸肉餅

淺草炸肉餅。 圖／IG, _uc.042

在仲見世商店街逛街時，別忘了試試這間超人氣小吃「淺草炸肉餅」！店面不大，但香氣四溢，總是吸引不少觀光客排隊，是許多人的口袋名單之一。這裡的炸肉餅使用的是高座豚與和牛混合製成，肉餡扎實又多汁，咬下後就能感受到飽滿肉汁在嘴裡爆發，搭配外皮炸得金黃酥脆，層次感十足。逛到肚子餓了，不妨來這邊點一份吃吃看吧～

地址：東京都台東區淺草1-20-2

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約6分鐘

營業時間：10:00-19:00

淺草伴手禮

Yoroshi化妝堂

Yoroshi化妝堂。 圖／FunTime小編群

想買一個超有意義又實用的伴手禮給親朋好友，小編非常推薦可以到Yoroshi化妝堂挑選～這裡專門販賣天然護膚品，每個護唇膏都對應一年中的一天，包裝上印有不同的日期與專屬插畫。如果挑選對方的生日款來送禮，不僅實用又充滿心意，還有種專屬感，是充滿巧思又不失溫度的小禮物！

地址：東京都台東區淺草1-18-1

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘

營業時間：9:00-18:00（假日營業至19:00）

和泉屋 本店

和泉屋 本店。 圖／IG, reneelive4love

想買淺草伴手禮的朋友們照過來囉！和泉屋是一家歷史悠久的手燒仙貝專賣店，至今已經開業超過70年了！光在淺草就有三家店舖，這裡的仙貝香脆可口、口感扎實，深受許多人喜愛，還有推出可愛的貓咪仙貝，貓奴們千萬不要錯過囉！

地址：東京都台東區淺草 1-1-4

交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約1分鐘

營業時間：11:00-18:30（週三、四公休）

吉備子屋 桃鈴

吉備子屋 桃鈴。 圖／FunTime小編群

來到淺草寺除了買御守，也可以買桃鈴當作保平安的幸運小物唷～製作桃鈴的老奶奶以前是占卜師，所以有了奶奶的加持，許多人都覺得更加靈驗了！吉備子屋賣的桃鈴可以保佑戀愛、事業、健康等，還貼心設計了無聲版本，適合喜歡低調的人～外型小巧可愛，更帶有滿滿祝福感，隨時掛在包包上也很適合！

小編小提醒：因為奶奶年事已高，有時候會不定期休息唷

地址：東京都台東區淺草 1-37-2

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約10分鐘

營業時間：10:00-17:00

淺草住宿

THE GATE飯店雷門

THE GATE飯店雷門。 圖／agoda

THE GATE飯店雷門。 圖／agoda

THE GATE飯店雷門by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)位於淺草最熱鬧的地帶，對面就是雷門大街和商圈。13樓Lobby視野極佳，房間裝潢也非常有質感，最棒的是從房內就能看到晴空塔！樓頂露臺還能看夜景喝喝小酒，晴空塔控不要錯過！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：淺草車站步行2分鐘

附近景點：淺草寺、雷門大燈籠、晴空塔

延伸閱讀>>【淺草懶人包】東京淺草推薦！必去景點、美食都在這

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」