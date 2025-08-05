東京Vivienne Westwood RED+MAN Laforet原宿店正式重新開幕！入手日本限定設計的最佳店鋪

如果你喜歡個性鮮明、風格大膽的東京時尚，那就絕對不能錯過重新開幕的原宿Vivienne Westwood RED+MAN精品店，這裡可是入手日本限定商品的最佳去處！

Vivienne Westwood原宿店

無論是日本的時尚愛好者，還是Vivienne Westwood的忠實粉絲，對於兩者之間深厚的連結應該都不陌生吧！這個來自英國、融合了龐克歷史與前衛美學的高級時尚品牌，數十年來對日本時尚產生了深遠的影響，特別是在1990年代至2000年代間，原宿街頭風格蓬勃發展的那段時期，影響力更是不容忽視。同時，原宿的街頭穿搭達人們也反過來影響了Vivienne Westwood在全球的形象與風格詮釋。東京的街拍文化、甚至像《NANA》這樣的日本漫畫，都為這個品牌注入了新的活力，可以說，Vivienne Westwood已深深與原宿的時尚文化融合。因此，在原宿的心臟地帶開設一間品牌旗艦店，是再自然不過的事了。

如果你是Vivienne Westwood的粉絲，來到日本，就絕對不能錯過位於原宿一帶幾家充滿魅力的門市。這其中，位於Laforet原宿一樓的店鋪，多年來就像是一顆閃閃發亮的寶石，在這個人潮湧動、潮流瞬息萬變的街區，始終是亮眼的存在。即使是在這座融合了街頭風格與高端品牌的購物設施裡，Vivienne Westwood依然擁有一群獨具風格且忠誠度極高的粉絲群。正因如此，2025年5月下旬至7月上旬期間，店鋪因整修暫時歇業的消息，對準備好要大買特買的粉絲們來說，真的是晴天霹靂……。

好在現在，Laforet原宿的Vivienne Westwood終於重新開幕了！不只華麗回歸，它還比以往更加精彩、更好逛了！

Vivienne Westwood RED+MAN Laforet原宿 (ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドアンドマン ラフォーレ原宿店)

地址： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１１−６ ラフォーレ原宿1F

交通：

▪<東京地鐵>明治神宮前〈原宿〉站徒步約1分鐘

▪<山手線>原宿站徒步約5分鐘

官方網站（日文）

Vivienne Westwood RED+MAN原宿店重新盛大開幕

2025年7月5日，Vivienne Westwood RED+MAN原宿店正式開幕，迎接了大批國內外粉絲回歸，這距離店鋪因整修而暫時閉店僅過去了一個月左右。

全新登場的店鋪以嶄新的外觀和商品陣容亮相，首次將目前僅限日本販售的三大獨家系列——RED LABEL、MAN和RED+MAN集結於一處。在這之前，想要購買這兩大系列商品，必須跑遍日本各地的不同門市才行，而如今原宿店經過翻新後，在這裡就能一次入手所有日本限定商品。走訪位於原宿與表參道之間的時尚核心街區，就能輕鬆網羅心儀好物！

為了慶祝店鋪重新盛大開幕，現場陸續迎來許多網紅與東京時尚界的名人，他們紛紛前來欣賞店內全新的裝潢、新的商品選擇，以及特別為事前開幕活動所設置的裝飾。

從現在開始，顧客可以盡情選購架上滿滿的Vivienne Westwood RED LABEL、MAN 與RED+MAN系列商品。店內後牆的一整面全新條紋裝飾鏡面，更為整體空間增添了優雅的氣息。這不僅讓店內看起來更加寬敞，對熟悉品牌歷史的時尚迷來說更有特別意義——條紋圖樣其實取材自Vivienne Westwood檔案館中的經典「無政府主義印花」。鏡面倒影除了能從各個角度展現服裝的線條與細節，還映照出窗外原宿街頭的熱鬧景象！

在東京選購日本限定Vivienne Westwood商品的最佳地點

重新開幕的Vivienne Westwood原宿店內，集結了RED LABEL、MAN以及RED+MAN系列的精選單品，想找日本限定的商品來這裡準沒錯。

服裝展示架上陳列著各式服飾，從日常休閒到正式場合的穿搭通通都有；玻璃展示櫃裡擺放著最受歡迎的設計師系列飾品；層架上則展示了從實用型到前衛風格的各式包款與配件。不管哪一天來訪，都能找到讓你眼睛一亮的單品，輕鬆搭配出屬於自己的Style。

在2025年7月的事前開幕活動中，整間店早已擺滿了今年秋冬系列的新款，從長袖單品到保暖大衣一應俱全，為即將到來的季節帶來時尚又實用的穿搭靈感。（在炎熱的七月東京裡看到這些冬裝，已經讓人開始期待接下來的換季！）

由於店鋪才剛重新開幕，商品陣容相當齊全，無論是全新的設計還是經典款式，現在正是入手的最佳時機。

Laforet原宿Vivienne Westwood購物指南與亮點

想找一樣特別的小物來紀念這趟東京之旅嗎？這家精品店不僅販售日本限定的Vivienne Westwood服飾系列，也是尋找限量商品的好地方！

為了慶祝重新盛大開幕，特別推出了這款心型打火機，造型俏皮卻不會過於可愛，無論送給任何性別的朋友（當然也包括自己）都非常合適。特別是紅色款，只會在網路與這家原宿店販售，而且這裡還會搶先開賣！

這款充滿巧思的心型設計，讓小巧的打火機搖身一變成為吸睛配件，日常隨身攜帶都非常方便，不僅實用，也是一份趣味十足的禮物，讓你隨時都能回味東京之旅的美好。

Vivienne Westwood的珍珠飾品近年來備受喜愛，原宿店內目前提供多款系列，選擇種類相當豐富。你可以在這裡找到精緻小巧的耳環、份量感十足的項鍊，以及結合了Vivienne Westwood經典土星圖騰（Orb）的各式單品，款式多樣、應有盡有。無論你偏好哪種風格，都能找到適合自己的飾品。珍珠元素的優雅運用，讓這些設計不僅經典耐看，更散發出歷久彌新的魅力。

時尚迷必逛！全新購物熱點原宿店登場

擁有時尚嶄新的內裝，並集結日本限定的RED LABEL、MAN以及RED+MAN系列商品，重新開幕的Vivienne Westwood原宿精品店，如今再次成為喜愛品牌經典設計與深受日本時尚文化影響的粉絲們不可錯過的熱門逛街地點。

無論你是長年支持的忠實粉絲，還是第一次接觸這個品牌，都能在這間店鋪中，從東京最充滿活力的時尚地段核心——原宿，以獨特的視角感受Vivienne Westwood的時尚精神與傳奇魅力。這裡，正是展開一段專屬於你獨特風格之旅的起點。

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