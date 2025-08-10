原來東京原宿那麼好逛！表參道、竹下通逛街路線一次看

【FunTime小編群】原宿是個充滿新潮與時尚的購物寶地，商圈多以服飾為主，有古著、潮牌、精品等商店，而原宿商圈涵蓋竹下通、明治通與表參道等街道，今天FunTime小編就來介紹兩種不同的購物路線，第一次來的朋友不妨可以參考參考！光是原宿還逛不夠的話，也可以去銀座、新宿、澀谷...等熱門區域逛逛，想知道所有的逛街資訊就到東京旅遊全攻略看看吧～

麵散。 圖／IG,chuyu1159

原宿逛街地圖。 圖／funtime

東京原宿購物路線推薦

年輕族群首選的購物路線

原宿車站→竹下通→明治通→貓街

國際精品匯聚的購物路線

明治神宮前（原宿）→表參道→青山

東京原宿重點區域

原宿車站

原宿車站。 圖／IG, lyykevin

從JR原宿車站的東口出站後，就有許多好逛又好買購物商城，像是車站正對面的「@COSME TOKYO」美妝店，這裡聚集了各式美妝、藥妝大牌，連Jo Malone香水、Sabon磨砂膏等人氣商品在這裡都買得到！而緊鄰在旁的「With HARAJUKU」百貨商場，則是有日本首間都會型店面的「IKEA原宿」以及大人小孩的都愛的「UNIQLO」旗艦店，非常好逛！

推薦購物：@COSME TOKYO美妝、With HARAJUKU百貨

竹下通

竹下通。 圖／IG, chu__mei

大家若想直接前往竹下通，也能從JR原宿車站的竹下口出站，一出來就能看見竹下通的入口，這裡匯聚了各式各樣風格的時尚店鋪，有古著、潮牌等風格，各種流行款式超吸睛！FunTime小編建議貨比三家不吃虧唷！另外，這裡還隱藏了許多必吃美食、便宜的百圓商店、超好逛的藥妝店，形形色色的人群在這裡流動，相當壯觀！

推薦購物：DAISO大創、靴下屋、ALTA綜合商場、CUTE CUBE HARAJUKU商場、Chicago二手古著

推薦美食：Marion Crepes可麗餅、Totti Candy Factory彩虹棉花糖

明治通

明治通。 圖／IG, ____numfonbra

竹下通走到底，就會來到與明治通交叉的十字路口，看到對面New Balance之後，從一旁的巷子繼續往前走，就能來到延伸至表參道的「裏原宿」小巷，若是想直接從潮牌小店開始逛，也可以直接搭乘地鐵到明治神宮前站，這裡有許多流行服飾品牌，像是Supreme、Stüssy、RAMIDUS等潮流品牌，想逛古著、百貨的朋友這裡也都有！

推薦購物：ABC MART、ZARA、3COINS百元商店、Tokyu Plaza百貨

推薦美食：Eggs’n Thing奶油鬆餅、bills鬆餅、Red Rock牛排丼、Kaffir Lime泰國菜

貓街

貓街。 圖／shutterstock

從裏原宿來到表參道大街，從Ralph’s Coffee前的天橋穿越馬路來到另一側，當道路兩旁開始出現個性服飾店、鞋店和生活雜貨店等小店，就代表已經到達原宿的貓街囉！這裡所匯聚的潮流品牌個性感強烈，與在百貨公司看到的款式絕對不同，相當適合時下的年輕人，也有很多品牌在此經營副牌，價格相對也親民許多！

推薦購物：columbia、adidas originals

推薦美食：Luke’s Lobster龍蝦堡、Chao Chao bamboo泰國菜

明治神宮前（原宿）

明治神宮前（原宿）。 圖／IG, evergirlnail_deco

地鐵明治神宮前站位於原宿及表參道之間，從這裡開始購物逛街不管是前往竹下通還是青山都相當推薦！從地鐵出口一來，就能看見各式商場百貨，這裡除了可以逛Laforet、TOKYU PLAZA等大型百貨，還可以吃到世界第一早餐bills，連ABC MART也有唷！

推薦購物：ABC MART、3COINS百元商店、Tokyu Plaza百貨

推薦美食：Eggs’n Thing奶油鬆餅、bills鬆餅、Red Rock牛排丼、Kaffir Lime泰國菜

表參道

表參道。 圖／IG, travel_diary007

位在Laforet與TOKYU PLAZA百貨前與明治通交會的林蔭大道，就是表參道。這條道路上有許多品牌旗艦店與精品店，每棟建築都極具特色，其中包含Louis Vuitton、Chanel、Dior、BURBERRY以及Hermes等精品店，尤其是由建築大師安藤忠雄設計的「表參道HILLS」，狹長型建築相當特別，可是這個區域最具代表性的地標唷！

推薦購物：Flying Tiger Copenhagen平價生活雜貨店、KIDDY LAND玩具店、Apple Store、表參道HILLS

推薦美食：邁泉（まい泉）炸豬排

青山

青山。 圖／IG, pja0806

聚集了許多高級品牌精品以及美術館的青山，比起表參道較為寧靜。青山每棟建築都極有設計感，每一個角落都散發著文青的氣息，在這裡散步逛街明顯多了一分格調，就算沒有想要購物，找間咖啡廳坐著悠哉度過一個下午也是不錯的選擇！

推薦美食：Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡、Qu'il fait bon水果塔

延伸閱讀>>【東京原宿逛街全攻略】一次搞懂竹下通、明治通、表參道！

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」