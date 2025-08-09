越南秘境度假首選！ 富國島「超美海景飯店」推薦 每間都有巴士能抵達

【FunTime小編群】富國島自由行是夏天出遊的好選擇，從北到南都有不同的玩法，許多旅客都想來感受南洋風情，睡醒眼前就是湛藍的海景。但該怎麼選擇住宿才能輕鬆渡假呢？這次FunTime小編將介紹5間地點方便的富國島飯店，每間都有巴士能抵達，周遭景點也非常多喔～

快速導覽｜富國島住宿地圖

富國島是許多旅客渡假放鬆的選擇之一，從北到南都有不同的住宿選擇，在這座自然景觀豐富、親近海洋的島嶼上，飯店的特色也有所差異，只要在挑選時知道自己的需求，便能選出心儀的飯店喔！

富國島住宿特色：

1.北部住宿：自然生態豐富、有動物園和遊樂園

2.中部住宿：市區交通方便、富國國際機場周遭

3.南部住宿：水上設施多元、特色景點、白沙灘

富國島北部住宿｜高級渡假村與自然生態豐富

富國島北部住宿推薦給有安排珍珠奇幻樂園、野生動物園、富國大世界行程的旅客，大多數飯店都有提供免費接駁車，不用煩惱往返的問題。此區域有豐富的自然生態景觀，也有高級的海灘渡假村，無論是喜歡在渡假村悠閒度過一天，或是到處晃晃都很舒服！

富國島溫德姆大飯店｜免費景點接駁車ｘ私人海灘

富國島溫德姆大飯店(Wyndham Grand Phu Quoc)是富國島北部有名的飯店，很貼心的提供免費的機場接送，也有免費接駁車去珍珠奇幻樂園、富國大世界和珍珠動物園，完全不用煩惱交通問題！飯店設施多元有趣，包含渡假必備的私人海灘、游泳池和酒吧，以及孩子最愛的兒童遊戲室，甚至還有成人賭場能小賭一下，真的是待上一天都不會膩～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：提供機場接駁巴士，車程約50分鐘

附近景點：珍珠奇幻樂園、富國大世界、珍珠動物園

富國島星灣皇冠假日酒店｜親子友善推薦ｘ娛樂設施多元

富國島星灣皇冠假日酒店(Crowne Plaza Phu Quoc Starbay)擁有私人海灘能隨時去看海，在沙灘上的躺椅、吊床上吹著海風，實在是太治癒了～如果帶孩子來的話，室內有兒童遊戲室和充滿電玩、桌遊的大人遊戲室能玩耍，戶外也有兒童水池、滑水道、攀岩牆等設施，絕對可以讓孩子盡情放電！整體的房型十分寬敞，情侶和家庭旅客入住都很舒適～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：提供機場接駁巴士，車程約50分鐘

附近景點：珍珠奇幻樂園、富國大世界、珍珠動物園

富國島溫佩假期1號｜平價高CP值ｘ房間內看煙火

富國島溫佩假期1號(Vinholidays Fiesta Phú Quốc)從房間到游泳池都很寬敞，部分房型還能在窗外看到富國大世界的晚間煙火，以及珍珠奇幻樂園標誌性的摩天輪！從機場搭乘免費巴士V17可以直達，也有提供免費接駁車往返珍珠奇幻樂園。更棒的是房價十分便宜，追求方便的旅客還能在訂房時，選擇有包含樂園、動物園門票的方案，CP值非常高！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：搭乘機場巴士V17直達飯店，車程約45分鐘

附近景點：珍珠奇幻樂園、富國大世界、珍珠動物園

富國島韋弗利瑞享度假村｜免費巧克力ｘ楊東夜市接駁車

富國島韋弗利瑞享度假村(Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc)每天下午有免費的巧克力時光，不僅有各式各樣的巧克力，還有餅乾、水果和現場製作的棉花糖。當然也有私人海灘和游泳池能踏浪玩水，很適合在飯店度過悠閒的一天。而且如果想去其他地方卻不想走路，園內有接駁的嘟嘟車，前往楊東夜市和機場也都有接駁車喔～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：提供機場接駁巴士，車程約45分鐘

附近景點：楊東夜市、珍珠奇幻樂園、富國大世界

富國島中部住宿｜市區交通便利、平價住宿多

富國島中部住宿的優勢在於靠近富國國際機場，下飛機立刻就能開啟渡假模式！整體交通方便，生活機能也非常便利，同時還擁有熱門的陽東夜市、日落海灘，很適合喜歡住在市區，體驗當地人文風情和在地美食的旅客。

富國海洋灣Spa度假村｜南洋風木屋ｘ露天泡湯池

富國海洋灣Spa度假村(Ocean Bay Phu Quoc Resort & Spa)所有房型都是小木屋的設計，木製的建築搭配石材很有渡假氛圍，最適合想感受南洋風情的旅客！飯店種滿棕櫚樹，從無邊際泳池延伸到私人海灘，充滿原始的森林氣息，也有露天泡湯池可以好好感受大自然。另外，每天早上提供的早餐豐盛又美味，幾乎找不到任何缺點，難怪大受住客好評！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：提供機場接駁巴士，車程約35分鐘

附近景點：陽東夜市、日落沙灘

