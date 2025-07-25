東京最大室內互動型動物園「ANITOUCH」體驗推薦 餵食與水豚泡澡等超療癒

去年（2024）開幕的室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城，是東京人氣的療癒系景點，無論是親子旅遊、約會、朋友出遊或一人旅行都很適合！作為以「露天泡澡的水豚」著名的伊豆仙人掌動物園運營的室內互動型動物園ANITOUCH內，不僅住著會在貓腳浴缸泡澡的水豚等許多可愛的動物們，還有能嚐到一系列動物造型美食的「CAPPY Cafe」登場，讓大人小小孩都能各種「可愛」全面療癒。

東京遇見小動物 大人小孩都適合的療癒與教育之所

喜歡日本旅遊的你，或許早已耳聞過伊豆仙人掌動物園的大名——日本有名的水豚露天泡澡，正是伊豆仙人掌動物園的名物，而在園內可近距離接觸、認識一些動物這點，也一直都是仙人掌動物園的特色之一，也使之成為不少家長們喜愛的親子旅遊景點。為了能讓居住的都市大人小孩，能有更多的機會認識接觸自然動物們，同時培養愛護動物之心，仙人掌動物園在包括東京的台場、東京巨蛋城與橫濱、名古屋等6處設立了室內互動型動物園ANITOUCH，在都市裡打造了一塊小小動物世界。

其中，位於東京巨蛋城的室內互動型動物園ANITOUCH是最新且規模最大、內容最充實的。總面積約1200平方公尺的館內，住著約50種、300隻以上的小動物，包括許多平時難以接觸到的動物，甚至設有「夜行性動物區」。此外，室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城也首次開設了外帶咖啡座「CAPPY cafe」，提供各式各樣以水豚為首的可愛動物造型美食。

就在今年暑假前，JAPANKURU編輯部走了一趟室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城，度過了驚喜、療癒又感觸良多的一個下午。下面就來看看我們整理的幾大重點特色吧。

重點特色① 多樣與共生的小動物世界

前面有提到，在室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城內住著約50種、300隻以上的小動物。雖然統稱為「小動物」，其實大家的體型也不大相同，共同點是都比較性格溫和。

園內體型較大的小動物有如水豚、長耳山羊、薩福克羊（Suffolk）、樹懶等；體型中等的小動物有如環尾狐猴、狐獴、貓頭鷹、迷你豬等；體型較小的動物，從小雞、四趾刺蝟、天竺鼠到貓熊鼠等，種類非常多，真能開拓自己的「動物視野」。

值得一提的是，園內有一區叫「水豚與環尾狐猴的房間」，是有包括水豚和環尾狐猴等好幾種動物共同自由活動的空間，像是貓熊山羊、薩福克羊、巨嘴鳥等動物都和水豚及環尾狐猴一起各自自由活動，不禁讓人聯想到實際上生活在野外草原或森林裡的動物們。

館內還有設有鳥園「鳥兒天堂 Bird Paradise」，裡面有不同顏色大大小小的鸚鵡，包括超可愛的虎皮鸚鵡和玄鳳鸚鵡，還有鴨子和白鳳頭鸚鵡在裡面自由活動，非常熱鬧。

設有夜行性動物區，也是室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城的特色之一！在這裡不僅能見到貓頭鷹，還有像是夜猴、嬰猴、鼯鼠等晚上行動的小動物們。

重點特色② 水豚們的貓腳浴缸

伊豆仙人掌動物園的超人氣明星，少不了看起來有點憨憨的水豚了。水豚們在伊豆仙人掌動物園內，每到冬天便會露天泡澡，來到ANITOUCH 東京巨蛋城，則一整年都有暖呼呼的貓腳浴缸熱水澡可以泡。

目前在ANITOUCH 東京巨蛋城的水豚們，是來自 伊豆仙人掌動物園的一家子。有溫柔又有些霸氣的水豚爸爸、照顧孩子們的水豚媽媽，還有許多小水豚，十分可愛。

水豚們的活動區域，是我們在前文中提到的多種動物共同活動的空間裡。牠們在裡面自由活動，而遊客也可以近距離地觀察牠們，並與之互動。水豚生性相對溫和，小朋友在家長的陪同下，也能較安心地與水豚互動。

如果想要餵食水豚，可以在園內購買給動物吃的「零食」。詳細資訊，我們會在下下一段和大家說明。只是這裡友情提醒一下，餵食水豚的時候，還是要小心一些，避免被牠咬到手。曾經餵食過水豚的朋友，應該多少都有感受到水豚的前齒特別有力，因此在餵食和互動時，還是要留心一些。

重點特色③ 近距離接觸小動物的非日常體驗

不同於一般的動物園，只能在柵欄外遠遠地看著動物們，室內互動型動物園ANITOUCH的創立主旨，就是希望為遠離大自然的都市人們，創造與自然動物近距離接觸的機會，從而更進一步地認識及感受動物，並培養對動物友善之心。

因此，在ANITOUCH園內能近距離觀察、撫摸，甚至抱一些小動物，而這也是我們覺得最特別也最療癒的體驗——就筆者個人來說，透過紀錄片或是動漫的創作中，認識很多自然界的動物們，而當牠們真的就在你眼前，還可能摸摸牠們，嘗試和牠們「對話」的時候，日常忙碌時收緊的神經真能有被放鬆的感覺。

當然，園內的小動物們基本上可以摸，但只有部分動物是可以在工作人員的協助下抱起來的。現場會有相關的標示，若有疑問的話，也建議直接詢問現場的工作人員。

值得一提的是，在「鳥兒天堂」裡面的玄鳳鸚鵡非常親人，讓JAPANKURU編輯部的大家都十分驚喜。它們會自動飛到你的手臂或肩膀上，甚至是站在你頭上（笑）。然後一直吱吱吱地叫，好像有什麼有趣的事想要跟你說一樣很有趣。

重點特色④ 餵食小動物們

除了可以摸摸小動物們外，在室內互動型動物園ANITOUCH中遊覽的樂趣之一，莫過於各種餵食的體驗囉。不管是上面有介紹到的餵食水豚、餵食長耳山羊、餵食小雞小鴨，又或者是餵食天竺鼠等，在園內都能體驗。

園內針對不同種類的小動物，準備了多種不一樣的「零嘴」販售，一份200日圓。如果想要餵個盡興的話，可以選擇購買1000日圓6次或是2000日圓13次的零嘴券，相當於分別有1次或3次的免費餵食享受。

※ 請勿任意自帶飼料入園餵食。

重點特色⑤ 「CAPPY cafe」超可愛美食與紀念品

去年新開幕的ANITOUCH 東京巨蛋城，並設了萌萌的外帶飲食區「CAPPY cafe」，帶來了一系列可愛動物造型美食。「CAPPY cafe」的主打經典菜單，莫過於水豚造型漢堡「CAPPY Burger」。由來自千葉的知名的漢堡店「R‘s」監製，水豚造型漢堡可兼具色、香、味，是來到「CAPPY cafe」值得一嚐的菜單。

當然，如果想要來點輕食甜點，那有水豚造型最中的冰淇淋哈密瓜汽水、赤掌檉柳猴造型熱狗、四趾刺蝟造型炸饅頭、水豚造型人形燒等都是不錯的選擇。其中水豚造型人形燒因為造型非常可愛，可是店內的人氣品項！

雖然說「CAPPY cafe」是外帶型餐飲店，且設置在ANITOUCH 東京巨蛋城場外，但在其周圍設置有不少露天座位，可以坐下來享用美食。

有可愛的動物造型美食，更少不了可愛的紀念品和伴手禮囉。ANITOUCH 東京巨蛋城售票處旁的紀念品伴手禮販售處裡，能找到非常豐富、Q萌且有趣的商品。例如以ANITOUCH 東京巨蛋城名物的「水豚們的貓腳浴缸」為主題的原創可愛周邊——大家可以購買貓腳浴缸玩偶，並選自己喜歡的小動物放進去，組合成自己原創的動物們的貓腳浴缸玩偶組。這個有趣的商品，還有迷你的鑰匙圈版本，不管是買給自己還是買來送人都蠻討喜的。

如果想買一些ANITOUCH 東京巨蛋城特色的紀念品，在店裡面也能找到，像是棒球主題的水豚鑰匙圈、「CAPPY cafe」獨家主題周邊商品等，可愛多樣到讓人真的會「選擇困難」（笑）。

重點特色⑥ 無入場時間限制

來到ANITOUCH 東京巨蛋城，想待一整天也沒有問題（※）。且ANITOUCH 東京巨蛋城場外並設有「CAPPY cafe」，場內有自動販賣機、休息區，以及可以辦公的主題工作空間。

※ 特定日子不排除有時間限制的可能。

這空間中不僅有獨立且設計獨特的座位，更提供電源插座與WiFi⋯⋯以及可以監督大家工作的恐龍。

不僅如此，若在園內玩到餓了，也可以出場去「CAPPY cafe」吃個東西、休息一下。

同場加映！ANITOUCH 東京巨蛋城內的可愛小故事

這一次拜訪ANITOUCH 東京巨蛋城時，不僅認識並接觸了許多可愛的小動物，我們也看到聽到了一些小動物之間，以及小動物和工作人員之間的暖心小故事。例如上面這張照片，是我們在拍狐獴時捕捉到的畫面。那時候我們正站著看狐獴把手伸出餵食口，沒想到這隻熊貓山羊跑來湊到餵食口邊，就站著不走了。仔細一看，發現狐獴伸手在抓羊的耳朵，山羊好像很舒服的樣子。

而有一隻熊貓山羊，會在工作人員蹲下來的時候，走來蹭到她懷裡的樣子。工作人員說，因為山羊還小的時候，工作人員會給牠們抱抱，但現在牠們長大了，已經抱不動了，只是山羊自己沒意識到自己長大了，還想著要抱抱。

由於鳥兒天堂裡面的玄鳳鸚鵡很親人，我們也不禁問了工作人員原因，想說是有經過什麼特殊訓練嗎？工作人員告訴我們，他們在鳥兒們還小的時候就開始照顧牠們，以至於牠們從小就很習慣與人相處。

這些小片段，或許有點日常，有點平淡，不過卻都讓我們對於人和動物，乃至自然之間的共生，有了新的體會。

大眾交通與購票

圖片來源：東京巨蛋城官網

室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城，位於東京巨蛋城內的「黃色大樓（黄色ビル）」1樓。前往東京巨蛋城的大眾交通蠻方便的，搭乘電車到「水道橋站」、「春日站」或「後樂園站」下車，並步行前往。大家可以根據自己出發的地方選擇車站，並 參考東京巨蛋城官方網站的地圖 走過去，或許更能明確路線。當然，在東京巨蛋城現場也能找到地圖參考。

室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城的門票，有分平日、假日（週六日、國定假日）兩種價格。平日的一般成人票價為1800日圓、假日為2000日圓。學生票（中學以上）比成人票優惠200日圓，兒童票（4歲以上到小學）則比成人票優惠800日圓，而3歲以下的孩子則免費。如在園內想要餵食動物或乘坐遊樂設施的話，需要另外付費。

【ANITOUCH 東京巨蛋城（アニタッチ 東京ドームシティ）】

地址： 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル 1階

營業時間：

平日 10:30～19:00（最終入場 18:30）

週末及國定假日 10:30～20:00（最終入場 19:30）

公休日：全年無休（僅東京巨蛋城休園時休館）

票價：（不限停留時間，且特定日子不排除有票價變動）

▶︎平日

成人（18歲以上）1800日圓、學生（中學生以上）1600日圓

兒童（4歲～小學生）1000日圓、3歲以下免費

▶︎假日（週六日、國定假日）

成人（18歲以上）2000日圓、學生（中學生以上）1800日圓

兒童（4歲～小學生）1200日圓、3歲以下免費

大眾交通：

JR或都營三田線「水道橋站」東口、西口

東京地下鐵丸之內線、南北線「後楽園站」2號出口

都營大江戶線「春日站」6號出口

官方網站

ANITOUCH的其他店舖情報

圖片提供：ANITOUCH 港未來

這次我們主要介紹了位於東京巨蛋城的ANITOUCH，是規模最大且內容最豐富的店舖。除了這裡之外，在東京台場、橫濱港未來等商業設施內，也有ANITOUCH的店舖。如果在安排行程時，有打算前往台場或橫濱逛街購物的話，也可以順道去看看。

圖片提供：ANITOUCH AQUA City台場

【ANITOUCH AQUA City台場（アニタッチ アクアシティお台場）】

地址： 東京都港区台場1‑7‑1 アクアシティお台場３階

營業時間：

平日 11:00～19:00（最終入場 18:30）

週末、國定假日 11:00～21:00（最終入場 20:00）

※與 AQUA City台場的營業時間同步

公休日：全年開放

※僅AQUA City台場休館時休館

票價：（不限停留時間，且特定日子不排除有票價變動）

▶︎平日

成人（18歲以上）1500日圓

學生（中學生以上）1300日圓

兒童（4歲～小學生）800日圓

3歲以下免費。

▶︎假日（週六日、國定假日、大型連假）

成人（18歲以上）1800日圓

學生（中學生以上）1600日圓

兒童（4歲～小學生）1000日圓

3歲以下免費

大眾交通：

百合海鷗線「台場站」，步行約1分鐘。

臨海線「東京電訊站」，步行約6分鐘。

官方網站

【ANITOUCH 港未來（アニタッチ みなとみらい）】

地址： 神奈川県横浜市中区新港２−２−１ 横浜ワールドポーターズ２F 外側デッキストリート

營業時間：

平日 10:30～19:00（最終入場 18:30）

週末、國定假日 10:30～20:00（最終入場 19:30）

※與World Porters的營業時間同步

公休日：全年開放

※僅World Porters休館時休館

票價：（不限停留時間，且特定日子不排除有票價變動）

▶︎平日

成人（18歲以上）1500日圓

學生（中學生以上）1300日圓

兒童（4歲～小學生）800日圓

3歲以下免費。

▶︎假日（週六日、國定假日、大型連假）

成人（18歲以上）1800日圓

學生（中學生以上）1600日圓

兒童（4歲～小學生）1000日圓

3歲以下免費

大眾交通：

港未來線「港未來站」或「馬車道站」，步行約5分鐘。

JR、市營地下鐵「櫻木町站」步行約10分鐘。

紅色觀光巴士「あかいくつ」在「萬國橋・World Porters 站」下車可達。

官方網站

行前的注意事項

雖說近距離接觸是非常特別且療癒的體驗，但小動物們是有生命的，不排除會因為受到驚嚇或刺激等狀況，出現有咬傷人或抓傷人的可能。在園內接觸小動物時，注意遵照園內的相關規定，溫柔並留心，以避免不留神或錯誤的操作，造成彼此的傷害。

特別注意小學以下兒童，必須有18歲以上者陪同方可入園，且陪同者也必須購買門票。在園中參訪時，也請家長們留意同行小朋友以及動物的安全。萬一在園中發生意外，園方會協助緊急處理，但無法進行任何醫療行為。

另外，由於小動物們有可能會弄髒或弄破遊客的衣物或隨身物品，例如羊很喜歡吃大家的衣服，前往參訪時，建議可以穿著耐髒且不怕弄壞的衣物，一些不需要的隨身物品，可以放置在現場的置物架或是儲物櫃裡，以避免意外的損失。

更多詳細的入園規定，建議在行前在 官方網站（繁體中文） 上詳閱後再前往。

在日本都市中的特別動物體驗

大多居住在城市裡的現代人，若非自己家裡有養寵物，一般蠻少有機會能夠與動物們共處一室，更遑論能夠摸摸牠們。這樣的時代發展，似乎也讓越來越多人忘卻在古老的從前，那曾經與大自然的動物們生活在同一場域中共生的感覺。室內互動型動物園ANITOUCH的誕生，無疑為城市人創造了一個新的接觸小動物的場域和機會。相信，透過和這些小動物們的接觸，或許或多或少，都能給你我帶來一些對於生命與自然的新的感受吧。

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