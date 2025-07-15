【東京迪士尼住宿懶人包】早去晚歸首選！讓你從開園玩到閉園都不累

【FunTime小編群】去東京迪士尼是許多人去東京的重點行程，想要把握時間在快樂的迪士尼樂園裡面盡情地回到童年，選一間適合的迪士尼住宿就變得格外重要，如果預算足夠能住在迪士尼官方飯店一定是最快樂的選擇！但預算有限也有選擇迪士尼住宿的小撇步～迪士尼住宿怎麼選？小編整理好迪士尼官方住宿的各種禮遇差異，分門別類東京迪士尼合作飯店比較，再精選出適合小資方便前往迪士尼的市區住宿，想去迪士尼的你～絕對可以快樂的從早晚到晚，一起看一下去吧！

快速導覽｜東京迪士尼住宿怎麼挑？

東京迪士尼住宿地圖。 圖／FunTime

東京迪士尼住宿多元，地圖中呈現的是位於迪士尼樂園內的官方飯店，其餘還有公認飯店、好夥伴飯店和好鄰居飯店能選擇。這四種類型的飯店，從價格、便利性到體驗感都有很大的差異，建議依照自身的需求去做選擇！

東京迪士尼住宿比較：

東京迪士尼住宿｜迪士尼公認飯店

迪士尼公認飯店大多是國際連鎖品牌，整體的住宿品質、設施和空間都是奢華的享受，部分也推出聯名的主題房型，很適合帶孩子一起入住。同時也有免費接駁巴士、行李遞送和保證入園等獨享禮遇，即使當天門票售罄，仍然能在櫃台購買門票。

東京灣舞濱酒店｜空間寬敞舒適ｘ兒童備品租借

東京灣舞濱酒店。 圖／Agoda

東京灣舞濱酒店(Tokyo Bay Maihama Hotel)的大廳是11樓超挑高和360度無死角的開放空間，這樣設計讓人感覺像是在室外般的開闊與明亮，這裝潢超級氣派！除此之外，帶小孩一起入住的話飯店也有各種超貼心的服務，像是提供嬰兒床、兒童備品、兒童馬桶座等，一樓還有微波爐可以加熱奶瓶喔！ 有需要這些服務的話別忘記事先告知飯店一聲，避免兒童備品數量不夠的窘境發生喔～

前往迪士尼：免費巡遊巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.８/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞「舞濱站」南口出站＞轉搭單軌電車迪士尼度假區線＞「海濱站」＞再搭乘免費迪士尼度假區巡遊巴士＞抵達飯店。

東京灣舞濱日航大飯店｜眺望東京灣ｘ設計奢華精緻

東京灣舞濱日航大飯店。 圖／Agoda

從東京灣舞濱日航大飯店(Grand Nikko Tokyo Bay Maihama)前往樂園或舞濱站都有免費的接駁車可到達，飯店的房間在2023年時進行了大翻新，每間客房都有陽台，房型從基本的雙人房到家庭房和日式榻榻米房都有，高樓層的房型還能直接遠眺東京灣的景色，超美！大廳是設計成開放式的樣子，挑高9層樓，共有700多間客房圍繞著中庭，搭透明電梯上樓時別忘了好好的看一下飯店的樣子、拍張照片，這豪華的程度讓你的朋友們看了都羨慕><

前往迪士尼：免費巡遊巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞舞濱站南口出站＞轉搭單軌電車迪士尼度假區線＞海濱站＞再搭乘免費迪士尼度假區巡遊巴士＞抵達飯店。

東京灣希爾頓飯店｜童趣主題設計ｘ兒童遊戲區

東京灣希爾頓飯店。 圖／Agoda

東京灣希爾頓飯店(Hilton Tokyo Bay)是許多人一再回訪的東京迪士尼飯店，這間飯店最大的特色就是主題式的客房設計，有濃厚氣氛的魔法森林、歡樂魔法房以及摩登時尚房，房內有各式各樣的小機關及動態影像，超級吸睛！另外，飯店內附設了休憩區及兒童遊戲區，整個飯店瀰漫著濃濃童趣的味道，非常適合全家大小一起來住！飯店裡也有個相當漂亮的玻璃教堂，很多新人會選擇在這裡舉辦婚禮。

前往迪士尼：免費巡遊巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞「舞濱站」南口出站＞轉搭單軌電車迪士尼度假區線＞海濱站步行約3分鐘抵達飯店。

東京灣舞濱飯店第一度假村｜迪士尼商品店ｘ航海風格

東京灣舞濱飯店第一度假村。 圖／Agoda

東京灣舞濱飯店第一度假村(Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort)客房明亮寬敞，淋浴間及泡澡間空間大且是獨立衛浴，迪士尼飯店重視親子與小朋友，因此在大廳設有小型的遊憩區，相當適合家庭旅遊。飯店早晚餐選擇多樣，且還有提供舉行婚禮的租借場地，餐廳還能飽覽海景。這間飯店內有迪士尼周邊商品專賣店，能夠滿足住客大肆採買的需求。

前往迪士尼：免費巡遊巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.1/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞「舞濱站」南口出站＞轉搭飯店接駁巴士＞抵達飯店。

東京迪士尼住宿｜迪士尼好夥伴飯店

迪士尼好夥伴飯店位於新浦安站附近，周遭生活機能十分便利，擁有必逛的永旺新浦安購物中心，無論想要逛街購物、吃美食都很方便！前往迪士尼也有免費接駁巴士能搭乘、保證入園等獨享禮遇，讓你輕鬆早去晚歸玩遍樂園！

東京灣Emion飯店｜免費泡溫泉ｘ二樓有超商

東京灣Emion飯店。 圖／Agoda

東京灣Emion飯店(Hotel Emion Tokyo Bay)是迪士尼好夥伴飯店中唯一有天然溫泉的酒店，不但有SPA，溫泉的效果更是可以去除疲勞、改善肌肉痛和關節痛的問題，玩完一整天的迪士尼樂園最適合泡溫泉放鬆一下了！共有19種房型可以任你挑選，像是：雙人房、和式榻榻米房、兒童娛樂房、4人房、和洋混和的房型等。飯店的二樓也有超商可以買宵夜，且要從飯店去機場的話也可以預約利木津巴士喔！超方便！

前往迪士尼：免費好夥伴飯店接駁巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞「新浦安站」出站步行15分鐘抵達。

東京灣東方飯店｜地鐵站旁邊ｘ親子友善

東京灣浦安布萊頓酒店。 圖／Agoda

東京灣東方飯店(Oriental Hotel Tokyo Bay)是採歐風建築設計，採光明亮，是間友善親子的飯店，角落有兒童遊戲室、玩具櫃和童書區，還有即時攝影讓在外頭用餐的父母親可以透過電視螢幕監看小朋友的狀況，也有專門的親子住宿房型和寶寶專屬樓層，提供各項嬰幼兒用品出借，非常適合全家大小一同出遊唷！飯店內設有迪士尼商品專賣店、紀念品店和24小時的LAWSON，對於住宿旅客來說相當方便！

小編說：這間東京迪士尼好夥伴飯店從JR新蒲安站出來就到飯店了，交通也很方便呢！

前往迪士尼：免費好夥伴飯店接駁巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線＞「新浦安站」步行約2分鐘抵達飯店。

東京灣浦安布萊頓酒店｜東京灣夜景ｘ足底按摩機

東京灣有明相鐵Grand Fresa飯店。 圖／Agoda

東京灣浦安布萊頓酒店(Urayasu Brighton Hotel Tokyo Bay)為東京迪士尼度假區好夥伴飯店之一，有免費的接駁可以來回東京迪士尼樂園，只需要15分鐘車程。飯店二樓有「迪士尼夢幻(Disney Fantasy)」商店可以選購東京迪士尼渡假區的人氣商品，相當方便！房間皆採超寬敞房型，大片窗戶可以觀覽東京灣醉人的夜景，低調時尚，還有提供空氣清淨機、加濕器和足部按摩機，提供住客頂級奢華的享受。

小編說：這間東京迪士尼好夥伴飯店內設八間餐廳，提供各種樣式種類的料理

前往迪士尼：免費好夥伴飯店接駁巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線>「新浦安站」步行約2分鐘抵達飯店。

東京迪士尼住宿｜迪士尼好鄰居飯店

迪士尼好鄰居飯店分布在新宿、墨田、台場和幕張地區，相較於樂園周遭的住宿，入住這些飯店的行程彈性更高，東京市區的景點、購物區也非常多，很適合喜歡逛街購物、去熱門景點的旅客。而且一樣有接駁車服務，只要在櫃檯提前預約就能輕鬆抵達迪士尼，不用煩惱交通問題！

東京灣有明相鐵Grand Fresa飯店｜一樓有微波爐ｘ二樓是超商

東京灣有明相鐵Grand Fresa飯店。 圖／Agoda

東京灣有明相鐵Grand Fresa飯店(Sotetsu Grand Fresa Tokyo-Bay Ariake)就位在有明站和東京國際展覽中心站中間，步行到這兩站都只需10分鐘左右便能抵達；一樓大廳有微波爐和各式備品，甚至連化妝水和面膜都有！二樓還有Lawson超商，想吃點小零食連飯店的門都不用踏出去，太適合小編這種懶人了XD！附近的車站不但可以直接一線就到台場，還可以在飯店直接搭乘迪士尼的接駁車到迪士尼樂園！太方便啦！

前往迪士尼：提前預約免費巴士直達迪士尼樂園站、迪士尼海洋站

訂房網評價：8.3/10(agoda)

交通：搭乘百合鷗線＞「有明站」步行8分鐘或「東京國際展覽中心站」＞步行5分鐘抵達飯店。

延伸閱讀>>【東京迪士尼住宿】官方公認飯店、小資首選！17間迪士尼飯店推薦

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