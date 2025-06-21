【東京住宿最強攻略】住宿區分析、飯店推薦特輯！輕鬆玩東京必收藏

【FunTime小編群】到東京旅遊時最讓人頭痛的就是住宿了！玩東京該住哪方便？住哪裡比較便宜？這次小編統整了東京六大熱門區域的優點及推薦飯店給大家，包含上野、淺草、東京車站、池袋、新宿、迪士尼，讓大家可以快速了解東京各飯店的特色、交通和附近景點～同時還有一篇東京旅遊全攻略，將所有東京景點、交通、美食和行程票券都整理好，第一次去東京自由行也不用擔心！

快速導覽｜東京住宿地圖

東京住宿地圖。 圖／FunTime

東京的六大住宿區是上野、淺草、東京車站、迪士尼、池袋和新宿，每個地點都有各自的特色、景點和美食，建議在挑選時要考慮自身的需求，並且選擇在地鐵站、大景點周遭的飯店，安排行程時才能流暢省時間！

東京住宿區域的景點：

1.上野：阿美橫丁、上野恩賜公園、西洋美術館、東京國立博物館

2.淺草：金龍山淺草寺、仲見世商店街、晴空塔、隅田川公園

3.東京車站：東京一番街、KITTE 丸之內、皇居外苑

4.池袋：太陽城水族館和瞭望台、乙女路、扭蛋百貨店

5.新宿：東京都廳展望台、歌舞伎町、新宿御苑、花園神社

6.東京迪士尼：東京迪士尼樂園、迪士尼海洋、三井Outlet Park幕張

東京住宿推薦｜上野住宿

新手第一次來東京自由行，最推薦選擇上野住宿！作為東京的交通樞紐，匯集多條重要地鐵線，從成田機場搭Skyliner直達只要40分鐘，前往新宿、澀谷、秋葉原或銀座都很方便。而且還擁有必逛的阿美橫丁、西洋美術館和上野恩賜公園等景點，同時也是賞櫻和賞楓季的熱門地點喔～

東京上野三井花園飯店｜熊貓主題房型ｘ上野車站對面

東京上野三井花園飯店。 圖／Agoda

東京上野三井花園飯店。 圖／Agoda

東京上野三井花園飯店(Mitsui Garden Hotel Ueno)位在上野車站正對面，步行就能抵達阿美橫丁、上野公園和西洋美術館等景點，距離上野動物園也很近，因此還推出了一整層超卡哇伊的熊貓樓層，走進每間房間都能看到熊貓的蹤跡，從杯子到枕頭都不例外，除了是相當超值的住宿之外，更是親子出遊的好選擇！另外也有晴空塔房型，在房間躺著就能看見晴空塔，真的非常愜意～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵上野車站步行1分鐘

附近景點：上野恩賜公園、阿美橫町

上野御徒町超級飯店｜枕頭軟硬可挑ｘ連通房型

上野御徒町超級飯店。 圖／Agoda

上野御徒町超級飯店。 圖／Agoda

上野御徒町超級飯店(Super Hotel Ueno-Okachimachi)步行3分鐘抵達御徒町站，距離上野車站也只要走7分鐘，沿途有超商、藥妝店可以逛，也有熱門的燒肉店。入住時能挑選自己喜歡的枕頭，不用擔心軟硬度不適應而睡不好，隔天睡醒還有免費的早餐可以吃，吃飽睡好就能開始完美的一天啦 ！另外，除了常見的房型之外，也提供三人、四人的連通房，一群朋友入住就能互相串門子～

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵御徒町站步行3分鐘

附近景點：阿美橫丁、上野公園

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店｜免費泡溫泉ｘ吃拉麵和冰棒

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／Agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／Agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店(Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring)設有天然溫泉泡湯池，不僅能緩解逛街的疲勞，泡完還有免費的冰棒和養樂多，以及招牌宵夜醬油拉麵可以吃，CP值超級高！飯店的地理位置當然也是滿分，必逛的阿美橫丁就在旁邊，附近很多家超商、居酒屋和餐廳能選擇，吃飽再走個5分鐘就能到上野公園散步啦～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵御徒町站步行3分鐘

附近景點：阿美橫丁、上野恩賜公園、上野動物

東京住宿推薦｜淺草住宿

淺草住宿是體驗日本傳統文化、當地居民生活的絕佳地點！若是有計劃體驗和服的旅客，住在附近不用早起搭車，租完就能去淺草寺拍照，在仲見世商店街吃美食，也可以去隅田川散步看晴空塔。這裡交通便利，可以直達成田和羽田機場，並且房價也相對親民！

淺草雷門休雷克蓋特飯店｜晴空塔在窗外ｘ淺草寺附近

淺草雷門休雷克蓋特飯店。 圖／Agoda

淺草雷門休雷克蓋特飯店。 圖／Agoda

淺草雷門休雷克蓋特飯店(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)的大廳窗外是巨大的晴空塔，晚上還能在頂樓看夜景，完全是超越收費觀景台的景色！從飯店走路2分鐘就到淺草雷門，對面是必逛的仲見世商店街，有很多經典的日式小吃和特色伴手禮可以買！周遭也有好幾間和服租賃店，所以小編很推薦想體驗穿和服的旅客住在這裡，這樣一早醒來就能穿美美的去淺草寺拍照～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵淺草站步行2分鐘

附近景點：淺草寺、仲見世商店街

淺草田原町站前APA飯店｜平價商務ｘ免費泡湯

淺草田原町站前APA飯店。 圖／Agoda

淺草田原町站前APA飯店。 圖／Agoda

淺草田原町站前APA飯店(APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae)是日本知名的連鎖飯店，主打平價和便利，用便宜的價格就能住在東京市區，還能夠免費泡湯，實在是太划算了！從飯店走到淺草寺約10分鐘的路程，沿途有很多超商、特色小店能逛逛，如果不想走的話，地鐵搭一站就到了。附近還有好逛的唐吉軻德，無論是想買宵夜、零食或伴手禮都很方便。

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵田原町站步行3分鐘

附近景點：淺草寺、淺草雷門、仲見世商店街

淺草里士滿國際酒店｜唐吉軻德旁ｘ落地窗看晴空塔

淺草里士滿國際酒店。 圖／Agoda

淺草里士滿國際酒店。 圖／Agoda

淺草里士滿國際酒店(Richmond Hotel Premier Asakusa International)的大廳位於5樓，1至4樓則是一些商店和餐廳，整體乾淨明亮，從大廳的落地窗就能直接看見晴空塔喔！飯店旁邊就是大家最愛逛的唐吉軻德，附近商店、餐廳和超商應有盡有，距離淺草寺也是走路就能到，這麼方便又好拍的淺草飯店，怎麼能錯過呢！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵淺草站步行2分鐘

附近景點：淺草寺、仲見世商店街

東京住宿推薦｜東京車站住宿

若是追求交通超便利的旅客，首選一定是東京車站住宿！不僅從機場搭乘成田特快和利木津巴士可以直達，搭乘地鐵和新幹線前往各大景點都很方便，也有著名的東京一番街能買伴手禮～但是附近的住宿價格較高，五星級飯店選擇多，更推薦給沒有預算限制的旅客！

東京蒙特埃爾馬納飯店｜房型寬敞舒適ｘ近兩大地鐵站

東京蒙特埃爾馬納飯店。 圖／Agoda

東京蒙特埃爾馬納飯店。 圖／Agoda

東京蒙特埃爾馬納飯店(Hotel Monte Hermana Tokyo)位在東京車站和日本橋的中間，走路5分鐘就能抵達兩個車站，交通非常方便！周遭生活機能也很棒，超商、藥妝、餐廳通通有，甚至對面就有百貨公司可以逛。飯店在入住時有提供迎賓飲料綠茶和啤酒，整體的房型大小很寬敞，打開2個29吋的行李箱也綽綽有餘～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵東京車站步行5分鐘

附近景點：大丸百貨、銀座三越、ARTIZON美術館

東京八重洲內斯特飯店｜交通便利ｘ直達各大景點

東京八重洲內斯特飯店。 圖／Agoda

東京八重洲內斯特飯店。 圖／Agoda

去年新開幕的東京八重洲內斯特飯店(Nesthotel Tokyo Yaesu)，前往各大景點都不太需要轉車，走路就能抵達多個地鐵站，包含重要交通樞紐東京車站、直達迪士尼的八丁崛站，以及去澀谷、銀座、淺草都便利的日本橋站，簡直是太方便了！而且從成田機場可以直達飯店，無論去程回程都很輕鬆～

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：地鐵日本橋站步行5分鐘

附近景點：大丸百貨、銀座三越、ARTIZON美術館

延伸閱讀>>【2025東京住宿推薦】15間東京熱門住宿區飯店介紹

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