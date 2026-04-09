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富士「芝櫻祭」4／11夢幻開幕！50萬株粉紅地毯繡球花齊盛開

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盛開的粉紅與紫色花海與遠方的富士山相映襯。　圖：富士急行／提供
盛開的粉紅與紫色花海與遠方的富士山相映襯。　圖：富士急行／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】進入四月，你準備好衝日本賞花了嗎？如果看膩了都市裡樹上的櫻花，不妨把腳步往外延伸一點，來看看開在腳下的「櫻花」！大家可能會好奇「芝櫻」到底是什麼？其實它並不是我們印象中長在樹上的櫻花，而是針葉天藍繡球花。因為它的花瓣形狀神似櫻花，又像草坪一樣緊密覆蓋著大地（日文中的「芝」就是草地、草坪的意思），因此有了「芝櫻」這個夢幻的名字。而關東最大級的春季花海「2026 富士芝櫻祭」今年度即將在04 /11正式開幕。

 ▲芝櫻田中央豎立著一座淡藍色的門框造景，遊客可以在門內和<a href='/search/tagging/1013/富士山' rel='富士山' data-rel='/1013/124543' class='tag'><strong>富士山</strong></a>合照。　圖：富士急行／提供
 ▲芝櫻田中央豎立著一座淡藍色的門框造景，遊客可以在門內和富士山合照。　圖：富士急行／提供

這裡不僅被譽為日本「春季的特等席」，今年的打卡裝置跟限定美食更是全面大升級。今年主辦單位非常用心，把超人氣的打卡點「通往幸福的門扉」以及「Mt.FUJI 字母地標」都換上了更柔和、更能襯托芝櫻粉嫩色的全新塗裝。

 ▲芝櫻田裡設置了數面大小不同的圓形鏡面裝置，鏡子反射著天空與花海。　圖：富士急行／提供
 ▲芝櫻田裡設置了數面大小不同的圓形鏡面裝置，鏡子反射著天空與花海。　圖：富士急行／提供

更厲害的是，今年首度登場了全新裝置－「璀璨花水滴鏡」。設計靈感來自早晨閃閃發光的露水，透過鏡面反射，你可以拍出整個人彷彿完全融入富士山與粉紅花海中的「沉浸式神級美照」，絕對是今年稱霸 IG 版面的秘密武器！

▲現炸的麵包夾著冰淇淋是來這裡必吃的甜點。　圖：富士急行／提供
▲現炸的麵包夾著冰淇淋是來這裡必吃的甜點。　圖：富士急行／提供

除了賞花之外，美食也不能缺少！會場內聚集了超多餐車，除了來到富士山必吃的地方美食「富士宮炒麵」和「吉田烏龍麵」之外，今年春季限定的散步甜點也超誘人。私心大推熱騰騰炸麵包配上濃郁冰涼霜淇淋的「炸麵包霜淇淋」，還有做成「櫻」字造型的「櫻花吉拿棒」，以及富士山造型的「蜂蜜雞蛋糕」。

回程時，別忘了去商店掃貨每年最搶手的「富士芝櫻限定桔梗信玄餅」，還有櫻花葉豆沙餡的「櫻花燒」，這些可是外面買不到的限定伴手禮！

DATA／2026 富士芝櫻祭

・地點：富士本栖湖度假村（山梨縣南都留郡富士河口湖町本栖 212）

・活動期間：04/11~05/24 （無休，視花況可能變動）

・營業時間：08:00~16:00（依時期變動）

・現場門票：大人（國中生以上）1,000~1,300 日圓

　　　　　　兒童（3歲以上）500~700日圓

・交通方式：

　① 特急電車：從新宿站搭乘 JR 直通特急「富士回遊」（不需換車，約1小時55分），抵達「河口湖站」後，轉乘「富士芝櫻 Liner（ライナー）」接駁巴士，約40分鐘即可直達會場。

　② 高速巴士：活動期間，可直接在「新宿 Busta（バスタ新宿）」搭乘直達會場的高速巴士，車程約2小時25分鐘，上車睡一覺就到了！

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