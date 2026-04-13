別府溫泉的另一種溫度 走訪百年建築，與街角貓咪共度時光

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

來到別府，多數人會先安排地獄溫泉的觀光路線，感受地熱帶來的震撼。但如果你願意放慢腳步，會發現這座城市還存在一張屬於貓咪的溫暖地圖。大分縣以日本全國最多的溫泉源泉聞名，而別府正是溫泉密度最高的城市之一。地熱日夜從地底湧出，不只形塑了各種特別的溫泉景觀，也替街道留下了最適合貓停留的溫度。





白煙街道裡的貓溫泉旅館

鐵輪正是最適合展開這趟旅程的起點。溫泉區的街道終年白煙繚繞，地熱讓街道即使在寒冷季節也帶著暖意，這樣的環境，對貓來說格外友善。位於鐵輪的溫泉旅館「かんなわ ゆの香」是近年貓迷之間討論度非常高的一站。旅館採取貓咖啡廳式管理，在接待大廳旁有間寬大舒適的貓咪房間，並採用早晚各一次的互動時段，讓貓咪不被過度打擾，這樣的安排讓旅客與貓都能保持舒適距離。

▲位於鐵輪地區的白池地獄

▲天狗被視為具有消災避火的神通力，是當地商店街重要的守護信仰，神社周邊也經常能見到貓咪的身影。

根據旅館主人分享，最初收留貓咪是因為鐵輪一帶流浪貓不少，與其視而不見，不如讓牠們在安全環境中生活。久而久之，貓成了旅館的安定力量。接待區也販售不少貓主題小物，作為旅行紀念或伴手禮剛剛好。旅館設有室內與露天兩處公共溫泉，另備有兩間可預約使用的家族風呂，讓不習慣泡大浴場的旅人，也能自在享受私人溫泉時光。

▲旅館裡的看板貓YUZU，安靜地坐在角落迎接來客。

▲剛滿一歲的Hassaku活潑又親人。

▲旅館裡的另一位看板貓 Amanatu，安靜地待在桌下，牆上有所有看板貓們的簡介。

除了鐵輪，我在網路上也看到「竹瓦溫泉附近有很多貓」的討論。但實際走訪這座位於別府市區，外型神似宮崎駿《神隱少女》油屋的百年溫泉後，發現這周邊與原本想像中的溫泉老街截然不同。白天這裡的街道看似安靜，周邊好像有很多居酒屋或酒吧，但仔細觀察才發現原來這一帶夾雜不少風俗店。

▲位於別府市區的百年公共浴場竹瓦溫泉，外觀常被形容神似《神隱少女》中的油屋，是別府最具代表性的溫泉地標之一。





竹瓦溫泉周邊溫暖日常

然而真正吸引我注意的不是那些招牌，而是許多店門口靜靜擺放著貓碗，有間店甚至在院子一角搭起了寬敞的貓屋，幾個飼料碗一字排開，顯然不是臨時起意，而是長時間的照料。在這複雜而真實的街區裡，貓咪們被默默地照顧著。溫泉像是一種恆常存在的背景溫度，讓不同的生命，都能在城市裡找到安心停留的位置。

▲竹瓦溫泉附近的貓咪，個性親人，脖子上配戴著項圈，顯然是被周邊店家或居民細心照顧的存在。





溫泉、美食與貓交織動人風景

或許正因為地熱帶來的溫暖，日本許多溫泉區都特別容易遇見貓。像是長崎的雲仙地獄、鹿兒島的櫻島火山溫泉，以及由布院街邊的溫泉小路，都曾見過貓咪自在穿梭的身影。我10年前第一次造訪別府時，就發現貓總是很容易出現在轉角，像是地熱景觀的一部分，自然地融入城市日常，後來才發現別府確實存在著幾間以貓聞名的溫泉旅館。曾入住過的新玉旅館也是以多貓聞名，其中某隻店貓曾長時間在旅館看板貓的人氣投票中名列前茅。不過，若從旅館的地理位置、溫泉設施與餐食整體來看，我個人更偏好位於鐵輪的「かんなわ ゆの香」。從這裡前往地獄溫泉巡禮，或步行到附近的地獄蒸料理工房，都相當便利。溫泉、美食與貓，自然串聯成一段完整的旅程節奏。

▲地熱化作蒸氣，也化作料理。地獄蒸料理工房周邊白煙繚繞，讓溫泉的溫度從街道一路走進餐桌。

▲溫泉旅館的早餐以當地食材準備，菜色細緻而溫和。

▲旅館寬敞舒適的貓咪互動區。





停留在別府的理由

在別府，貓從來不是被刻意安排的風景，而是這座溫泉城市最自然的一部分。牠們藏在白煙繚繞的街道與轉角之間，也藏在那些被默默照顧的日常裡。當人們追逐地獄溫泉的震撼與名所時，貓咪早已在城市的節奏中找到屬於自己的位置。我也明白，讓我願意在別府多停留幾天的理由，正是這些貓咪所帶來的暖心溫度。





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