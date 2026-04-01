《PokéPark Kanto》玩法大攻略！購票、動線與必買周邊攻略一次看

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】已於近期開幕並營運滿一個月的《PokePark Kanto》，隨著入園人潮持續增加，購票方式與園區動線也成為旅客關注焦點。由於園區採全預約制，且多數熱門設施需事前取得整理券，若未事先規劃，很容易在園區內耗費大量時間。

▲皮卡布泡泡嘉年華表演非常可愛吸睛，結束後會伴隨著泡泡水槍一同在園區繞場。 記者-游琮玄／攝影

交通方面，《PokePark Kanto》位於讀賣樂園內，從東京市區出發約1小時可達。可搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後轉乘纜車，或搭乘小田急線至「讀賣樂園前站」再轉乘巴士前往，兩條路線皆相當便利。

目前門票分為日本國內與海外兩種購買方式，日本旅客需透過官方系統抽選，中籤後方可入場；海外旅客則採先搶先贏制，通常於預計入園日前約2個月開放販售。需特別注意的是，官方 APP 分為日本版與海外版，必須依照購票來源下載對應版本，才能順利預約園內設施與表演。

▲寶可夢森林內可以看到各種寶可夢互動的情境，就像真的走進寶可夢世界一樣。 記者-游琮玄／攝影

在入場流程方面，遊客需出示 QR Code 並配合簡易安檢後入園。園區核心區域「草紗鎮」可自由進出，但每次進出皆需重新進行安檢。此外，像是寶可夢商店與寶可夢森林皆設置於草紗鎮外側，進出動線需額外安排，若未事先規劃，容易因反覆進出而浪費時間。

▲「皮卡皮卡電光閃閃」演出時間約25分鐘，是互動度非常高的一場表演。 記者-游琮玄／攝影

實際遊玩建議，一入園應優先抽取各設施整理券，其中人氣最高的「親親寶可夢小屋」往往於中午前即發放完畢；而「寶可夢森林」作為沉浸式探索區域，探索時間約1小時，且出口可直接回到草紗鎮，是動線安排上的關鍵。至於每日僅有4場的「皮卡皮卡電光閃閃」演出，以及下午限定的「皮卡布泡泡嘉年華」，則可依時間安排穿插於行程之中。

另外值得一提的是園區內還有寶可夢卡牌相框拍照遊戲，櫃台會發放寶可夢的卡牌相框給訓練家在園區內找對應的寶可夢拍照，順利完成返回後可以取得可愛的寶可夢卡牌貼紙。

▲寶可夢徽章可以隨機獲得出帶151圖鑑中的其中一款。 記者-游琮玄／攝影

周邊商品同樣是園區亮點之一，其中以初代151隻隨機寶可夢徽章、卡比獸造型爆米花桶，以及各式寶可夢造型髮箍最受歡迎。不過由於大型寶可夢商店位於草紗鎮外，建議可安排於入園初期或離場前集中購買，以減少重複進出時間。

更詳細的圖文攻略可以參考：https://reurl.cc/lpeVZ6

DATA／PokéPark KANTO

・票價：大人7,900日圓起、小孩4,700日圓起。

・地點：東京都稻城市矢野口4015-1

・交通：可搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後轉乘纜車，或搭乘小田急線至「讀賣樂園前站」再轉乘巴士前往。

・售票網站：https://ticket-en.pokepark-kanto.co.jp/

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