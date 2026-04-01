快訊

台股開盤暴衝逾1,280點 台積電勁揚85元直攻1845元

第3艘美軍航艦6000兵力增援中東！美防長嗆伊朗：已備好15種地面行動

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

聽新聞
0:00 / 0:00

《PokéPark Kanto》玩法大攻略！購票、動線與必買周邊攻略一次看

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
在寶可夢森林中可以根據研究筆記來探索園區內的寶可夢。　記者-游琮玄／攝影
在寶可夢森林中可以根據研究筆記來探索園區內的寶可夢。　記者-游琮玄／攝影

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】已於近期開幕並營運滿一個月的《PokePark Kanto》，隨著入園人潮持續增加，購票方式與園區動線也成為旅客關注焦點。由於園區採全預約制，且多數熱門設施需事前取得整理券，若未事先規劃，很容易在園區內耗費大量時間。

 ▲皮卡布泡泡嘉年華表演非常可愛吸睛，結束後會伴隨著泡泡水槍一同在園區繞場。　記者-游琮玄／攝影
 ▲皮卡布泡泡嘉年華表演非常可愛吸睛，結束後會伴隨著泡泡水槍一同在園區繞場。　記者-游琮玄／攝影

交通方面，《PokePark Kanto》位於讀賣樂園內，從東京市區出發約1小時可達。可搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後轉乘纜車，或搭乘小田急線至「讀賣樂園前站」再轉乘巴士前往，兩條路線皆相當便利。

目前門票分為日本國內與海外兩種購買方式，日本旅客需透過官方系統抽選，中籤後方可入場；海外旅客則採先搶先贏制，通常於預計入園日前約2個月開放販售。需特別注意的是，官方 APP 分為日本版與海外版，必須依照購票來源下載對應版本，才能順利預約園內設施與表演。

 ▲<a href='/search/tagging/1013/寶可夢' rel='寶可夢' data-rel='/1013/117058' class='tag'><strong>寶可夢</strong></a>森林內可以看到各種寶可夢互動的情境，就像真的走進寶可夢世界一樣。　記者-游琮玄／攝影
 ▲寶可夢森林內可以看到各種寶可夢互動的情境，就像真的走進寶可夢世界一樣。　記者-游琮玄／攝影

在入場流程方面，遊客需出示 QR Code 並配合簡易安檢後入園。園區核心區域「草紗鎮」可自由進出，但每次進出皆需重新進行安檢。此外，像是寶可夢商店與寶可夢森林皆設置於草紗鎮外側，進出動線需額外安排，若未事先規劃，容易因反覆進出而浪費時間。

 ▲「皮卡皮卡電光閃閃」演出時間約25分鐘，是互動度非常高的一場表演。　記者-游琮玄／攝影
 ▲「皮卡皮卡電光閃閃」演出時間約25分鐘，是互動度非常高的一場表演。　記者-游琮玄／攝影

實際遊玩建議，一入園應優先抽取各設施整理券，其中人氣最高的「親親寶可夢小屋」往往於中午前即發放完畢；而「寶可夢森林」作為沉浸式探索區域，探索時間約1小時，且出口可直接回到草紗鎮，是動線安排上的關鍵。至於每日僅有4場的「皮卡皮卡電光閃閃」演出，以及下午限定的「皮卡布泡泡嘉年華」，則可依時間安排穿插於行程之中。

另外值得一提的是園區內還有寶可夢卡牌相框拍照遊戲，櫃台會發放寶可夢的卡牌相框給訓練家在園區內找對應的寶可夢拍照，順利完成返回後可以取得可愛的寶可夢卡牌貼紙。

 ▲寶可夢徽章可以隨機獲得出帶151圖鑑中的其中一款。　記者-游琮玄／攝影
 ▲寶可夢徽章可以隨機獲得出帶151圖鑑中的其中一款。　記者-游琮玄／攝影

周邊商品同樣是園區亮點之一，其中以初代151隻隨機寶可夢徽章、卡比獸造型爆米花桶，以及各式寶可夢造型髮箍最受歡迎。不過由於大型寶可夢商店位於草紗鎮外，建議可安排於入園初期或離場前集中購買，以減少重複進出時間。

更詳細的圖文攻略可以參考：https://reurl.cc/lpeVZ6

DATA／PokéPark KANTO

・票價：大人7,900日圓起、小孩4,700日圓起。

・地點：東京都稻城市矢野口4015-1

・交通：可搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後轉乘纜車，或搭乘小田急線至「讀賣樂園前站」再轉乘巴士前往。

・售票網站：https://ticket-en.pokepark-kanto.co.jp/

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

寶可夢

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

《PokéPark Kanto》玩法大攻略！購票、動線與必買周邊攻略一次看

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】已於近期開幕並營運滿一個月的《PokePark Kanto》，隨著入園人潮持續增加，購票方式與園區動線也成為旅客關注焦點。由於園區採全預約制，且多數熱門設施需事前取得整理券，若未事先規劃，很容易在園區內耗費大量時間。 交通方面，《PokePark Kanto》位於讀賣樂園內，從東京市區出發約1小時可達。可搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後轉乘纜車，或搭乘小田急線至「讀賣樂園前站」再轉乘巴士前往，兩條路線皆相當便利。 目前門票分為日本國內與海外兩種購買方式，日本旅客需透過官方系統抽選，中籤後方可入場；海外旅客則採先搶先贏制，通常於預計入園日前約2個月開放販售。需特別注意的是，官方 APP 分為日本版與海外版，必須依照購票來源下載對應版本，才能順利預約園內設施與表演。

海上出發廣島自由行：搭乘觀光高速遊船「SEA SPICA」巡遊兔子島、吳港等瀨戶內歷史足跡

廣島知名景點除了和平紀念公園，以及位於宮島的世界遺產嚴島神社外，散布於瀨戶內海上的大小島嶼，同樣蘊藏著豐富的歷史與文化魅力。搭乘觀光高速遊船「SEA SPICA」，欣賞瀨戶內海景的同時，也能從另一面向重新認識廣島。

YONEX東京、大阪展示中心｜羽毛球網球用品齊全專業挑選協助

這次我們走進YONEX東京展示中心與大阪展示中心，一探品牌運動裝備的魅力。從羽毛球、網球用品，到各式專業運動裝備，YONEX旗下的產品在這裡一應俱全。

昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 高山陣屋、飛驒老街、高山プリン亭。江戶時代的古建築真的讓人覺得好有味道～這裡的小吃都很好吃！雪景更美

2026日本青森自由行｜12大旅遊景點與5大必買伴手禮零食，天天直飛

想去日本卻怕人擠人？那本州最北端的「青森」就是你的最佳解答！隨著長榮航空在旺季開啟「天天直飛」模式，這座擁有世界級櫻花、震撼睡魔祭與夢幻雪景的城市，...

關西自由行省錢神器！「JR QR 2 Day Pass」2日暢遊關西地區只要4000日圓

省錢也能暢玩日本關西！JR西日本推出 「QR 2 Day Pass」，是自由行旅客的最新省錢秘密武器！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。