福岡獨旅必看！高質感單人住宿推薦清單來啦～

【FunTime小編群】日本福岡是近年來超熱門的旅遊地區，離機場近、景點多、商圈集中。對於不愛拖著行李跑、討厭複雜交通的朋友來說，福岡簡直是天堂！因為交通便利、治安又好，這裡也成為許多人喜愛獨旅的城市，接下來小編要為各位介紹幾間超有質感的住宿，從科技感膠囊到溫馨公益旅館統統有，準備好我們就出發吧！

博多站9h九小時

博多站9h九小時。圖／Agoda

博多站9h九小時。圖／Agoda

如果你是連一點聲響都會被吵醒的淺眠人，出國超怕住青年旅館，這家博多站9h九小時(9h nine hours Hakata station)絕對會打破你對膠囊旅館吵雜、擁擠的刻板印象！這家旅館的睡眠區與置物區是分開的，完全不會聽到有人在旁邊翻箱倒櫃、開關行李的聲音，讓你整晚都睡得安穩。置物櫃內的空間也很大，大行李廂與後背包同時放進去也沒問題，而且還不用自備鎖，超級貼心！旅館不僅會提供睡衣和浴巾，電梯口前還可以拿免費耳塞，入住方式採平板電腦自助完成，而且膠囊區的電梯是男女分開的，一人入住也超安心~在FunTime訂房比價一晚千元有找，推薦給想省預算又不想犧牲睡眠的你！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：JR博多站步行5分鐘

福岡Unplan旅館

福岡Unplan旅館。圖／Agoda

福岡Unplan旅館。圖／Agoda

想要住在福岡市中心，卻又擔心晚上被車聲吵到睡不著嗎？這家福岡Unplan旅館(UNPLAN Fukuoka)是你的好選擇！地點因為鄰近舞鶴公園與大濠公園，完美隔絕了市區的車水馬龍，早晨起床還能去公園散步，呼吸新鮮空氣~這家旅館的設施完善，交誼廳有許多娛樂設備像是電視、音響、桌遊等，想放鬆的旅客也可以在沙發區休息，還有共用廚房可以自行烹調食物。每個床位下方有足夠的空間可以放行李廂，還有個人專屬保險箱，貴重物品鎖進去，白天出門玩也超安心。飯店有提供洗髮精、潤髮乳、沐浴乳及吹風機，最加分的是洗衣機與烘衣機24小時都可以使用，還能免費使用熨斗！對於長住或行李帶不多的旅人來說真的超方便~

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：地鐵大濠公園站步行1分鐘

福岡千禧一代旅館

福岡千禧一代旅館。圖／Agoda

福岡千禧一代旅館。圖／Agoda

喜愛購物的朋友這家福岡千禧一代旅館(The Millennials Fukuoka)一定要存起來！它不僅步行就可以到天神商圈與新天町商店街，附近還有便利商店、唐吉訶德與一蘭拉麵，不論是購物還是美食這裡都能滿足你！這家旅館還設有工作空間，有高速Wi-Fi與插座，商務人士出差住這裡也可以。而且每天下午5:30-6:30是happy hour，有免費飲料與啤酒，還可以打撞球，真的超級大方~房間的開關控制都是智能操控，透過房間裡的設備控制燈光、設定鬧鐘，還能調整床的高度變成沙發，有些房型還有超大投影幕，可以將手機畫面投放到牆面上，房間馬上變成私人電影院！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵中洲川端站步行1分鐘

尼克庫拉旅舍

尼克庫拉旅舍。圖／Agoda

尼克庫拉旅舍。圖／Agoda

各位貓奴們快收藏！這家尼克庫拉旅舍(Nekokura Hostel)是一家支持動保團體的旅舍，他們會免費提供空間與設施給保護貓咪的團體使用，一部份收入也會用於維護空間與維持團體的營運，住飯店還能順便做愛心，真的太美好了～怕貓或對貓過敏的旅客也不用擔心，貓咪僅能透過窗戶看到，不會在旅舍裡活動喔！淋浴間備有完整的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及吹風機，入住時還可以到樓下酒吧兌換一杯shot。旅舍附近的生活機能也很方便，有便利商店與超市。這種結合公益與住宿的旅舍真的很有愛心，推薦給所有喜愛貓咪的朋友~

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵千代縣廳口站步行2分鐘

博多我們的基地旅舍

博多我們的基地旅舍。圖／Agoda

博多我們的基地旅舍。圖／Agoda

喜歡結交來自世界各地朋友的旅客，小編推薦住這家博多我們的基地旅舍(WeBase HAKATA Hostel)~這家旅舍常常會舉辦各式各樣的活動與體驗，像是walking tour、神社祭典活動或語言交流課程等，讓大家更了解福岡的文化及歷史，每個月的活動都不一樣，可以提前到官網查看喔！旅舍早上還會提供免費的西式早餐，讓大家都能吃飽後再出發！旅舍裡還有一個小型圖書館，不僅有福岡歷史書籍，還有很多小說讓大家借回房間看，是一家氛圍很悠閒的旅舍！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵中洲川端站步行3分鐘

看完這幾間各有特色的住宿，是不是已經想好下次去福岡要住哪裡了呢？福岡的熱門住宿通常一房難求，建議看到心儀的旅館就趕快下訂喔~下次假期，不妨就給自己安排一場說走就走的福岡之旅，去感受這座城市的便利與魅力吧！

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