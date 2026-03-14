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日本橫濱港未來21變身「德國春祭村」 為期17天免費入場

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▲現場將有各式各樣的飲品和美食供遊客選購。 圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
▲現場將有各式各樣的飲品和美食供遊客選購。 圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

入夜後進入戶外電影院「海濱影廳」將開始播放精選電影，是難得的戶外體驗。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
入夜後進入戶外電影院「海濱影廳」將開始播放精選電影，是難得的戶外體驗。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去年總共吸引約39萬人次造訪、連續17天舉辦，而且免費入場的「橫濱德國啤酒節」《Yokohama Frühlingsfest 2026》本年度將於04/24~05/10在「橫濱紅磚倉庫」活動廣場與紅磚公園登場，把德國傳統「春季慶典（Frühlingsfest）」搬進「橫濱港未來21」。

▲現場將有各式各樣的飲品和美食供遊客選購。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
▲現場將有各式各樣的飲品和美食供遊客選購。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

「Frühlingsfest」在德國相當於春季小啤酒節，橫濱紅磚倉庫因建築風格融入德國元素，自2013年起於春季舉辦此活動，今年邁入第12屆，已經成為橫濱每年固定登場的季節性活動之一。

 ▲除了美食外還邀請了德國樂團蒞臨現場進行現場演奏。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
 ▲除了美食外還邀請了德國樂團蒞臨現場進行現場演奏。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

今年的主題是「歡樂與家庭」，強調不分年齡層都能自在參與。現場將集結多款德國啤酒與神奈川在地精釀啤酒，搭配經典德式香腸、燉肉等人氣料理，以及春季限定餐點，完整營造德國街頭節慶氛圍。活動期間也安排德國樂團現場演奏，在海風吹拂下享受音樂與啤酒，是最具臨場感的體驗亮點。

 ▲一日露營體驗區有完善的設備讓遊客可以體驗在戶外放鬆的感覺。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
 ▲一日露營體驗區有完善的設備讓遊客可以體驗在戶外放鬆的感覺。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

除了美食與音樂，今年也規劃能遠眺港未來景觀的「一日露營（Day Camp）」區域。現場備有 BBQ 設備、露營車與燻製器等專業器材，讓旅客在城市中心也能體驗戶外野營氛圍。不同於山林或海灘露營，這是結合購物、美食與港灣景色的都會型戶外體驗。

 ▲會場還有特別為小朋友準備的充氣遊樂園區，讓孩子也能衝放享受慶典的樂趣。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供
 ▲會場還有特別為小朋友準備的充氣遊樂園區，讓孩子也能衝放享受慶典的樂趣。　圖：橫濱紅磚瓦倉庫／提供

親子族群同樣能找到專屬樂趣。會場設置大型氣墊遊具、釣魚體驗等互動內容，並規劃家庭友善座位區與適合孩童的餐飲選項，讓大人與小孩都能依照自己的節奏享受活動。

此外，05/02~05/06將推出免費戶外電影院《SEASIDE CINEMA》，在海濱夜景襯托下播放精選電影作品。港灣燈火與春夜微風交織，營造專屬橫濱的浪漫觀影體驗。活動期間入場免費（餐飲、物販及體驗項目另計），從東京市區出發約1小時即可抵達，是春季造訪橫濱時可順道安排的亮點行程。

DATA／Yokohama Frühlingsfest 2026

・活動期間：2026/04/24~05/10（共17天）

．地點：橫濱紅磚倉庫活動廣場、紅磚公園

．時間：11:00~21:00（04/24為17:00開始）

．入場費：免費

．戶外電影院：05/02~05/06（免費觀賞）

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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