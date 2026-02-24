星野集團「首家公寓式酒店」正式開幕 –【OMO5 橫濱馬車道】

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

星野集團旗下的都市觀光飯店品牌OMO，於2026年1月15日在橫濱推出全新據點——「OMO5 橫濱馬車道」。

這是繼OMO7橫濱後的第二間品牌據點，也是星野集團首次以「公寓式酒店」為核心概念打造的全新住宿設施。飯店不僅位於交通便利的核心地段，更擁有絕佳景觀，可以從高樓俯瞰橫濱港灣與城市天際線，提供旅客全方位的視覺饗宴。

OMO5 橫濱馬車道以「360° Sky Voyage」為主軸，在154米高的回廊空間可以欣賞橫濱港灣的四季風情與晝夜變化。

白天，港口與大海映照出湛藍色的寧靜景致；黃昏，夕陽映照在水面上，將城市輪廓染上金色；夜晚，城市燈火閃爍，港灣倒映燈光，營造出迷人而浪漫的夜景。

無論何時到訪，都能感受到城市獨有的活力與魅力。

飯店提供2人~6人入住的多元房型，所有客房皆採公寓式設計，高樓層的房間更設有大面景觀窗，讓橫濱全景盡收眼底。

每間房的配備完善，包括廚房、全自動洗脫烘機、睡衣、熨斗與燙衣板等配備，無論是短期旅行還是長期入住，都能享受如同在家ㄧ般的舒適自在。

在公共區域「OMO Base」，因橫濱被譽為日本新三大夜景之一，飯店特別規劃了專屬夜晚的觀景體驗，以黑色內裝搭配鏡面設計，巧妙延展窗外的光影，讓旅客即使置身於室內也能感受夜景的層次與張力。

OMO5 橫濱馬車道 by 星野集團，是一間結合城市旅遊、港都景觀與在地生活體驗的全新公寓式酒店，獨特且舒適的下榻選擇，無論是家庭出遊、好友同遊，或商務長住，都能享受兼具便利與美感的住宿體驗。

OMO5橫濱馬車道 by 星野集團

神奈川縣橫濱市中區北仲通5-57-2

港未來線「馬車道站」2a出口直達

