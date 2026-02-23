2026日本最新櫻花開花、滿開時間預報 跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！

快訊

2026年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？出發前先跟著窩日本一起來看看日本2026年的櫻花開花及滿開的預測時間，掌握櫻花的最新預報再安排最佳時間賞櫻吧～

2026年四大協會日本櫻花開花及盛開預測

【日本氣象株式會社】

日本氣象株式會社在1/22公布了今年第三次的櫻花預報，今年春季初期因氣溫偏高，北日本及東日本的開花預計比平年稍早，而西日本則與平年大致相同。預計3/21名古屋與高知開始開花，隨後關東甲信地方、中國地方及九州地方也將陸續開花。

在北日本與東日本地區，2月氣溫與往年相當，3月至4月則預計高於往年，由於氣溫偏高，生長速度將比往年快速，因此北日本地區開花時間預計比去年提早，東日本地區則與去年相當或略為提早。

在西日本地區，1月至2月氣溫低於往年，3月氣溫預計明顯高於往年，開花時間預計與平年相當。

更多地區請參考官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/

【Weathermap】

Weathermap最新櫻花預測情報在1/22發表，這個冬天雖然寒流時常來襲，但持續時間不長，也有相當長的氣溫偏高時期。因此，休眠打破的情況在多數地區比往年稍弱，西日本的這種傾向更明顯。

1 月下半月氣溫較低，但 2 月與 3 月氣溫預計高於往年，其中 3 月東日本氣溫尤其偏高，因此開花情況預計：西日本與往年相當；東日本多數地區略早；北日本因 4 月前氣溫預計偏高，開花也預計較早。

從東北部到北海道，由於1月以後的氣溫較高，將導致櫻花提早開花，特別是在北海道，預計比往年平均早約一週。札幌預計4/25開花、4/29滿開；青森4/18開花、4/22滿開。

更多地區請參考官網：https://sakura.weathermap.jp/

【日本氣象協會JWA】

日本氣象協會JWA於1月29日公布第一回的櫻花預測，推測西日本大致與往年相當，東日本與往年相當或略早，北日本則會較往年提早。

去年12月至今年1月中旬，氣溫普遍偏高，但1月下旬出現嚴寒，休眠打破可能略有延遲，今年櫻花的開花時間預計從3/21在福岡與東京開始，3月底抵達北陸地區，4月東北地區也將進入賞櫻季節，札幌預計在黃金週前的4/26 開花。

未來預測中，西日本與東日本將經歷較大寒暖波動，2月整體氣溫大致與往年相當，3月西日本氣溫預計與往年相當或偏高，東日本則高於往年。因此，西日本櫻花開花大致與往年相當，東日本與往年相當或略早。

更多請參考官網：https://www.jwa.or.jp/news/2025/01/25392/

【Weathernews】

Weathernews於1/28發表了 2026 年第二次櫻花開花預測。推測西日本與東日本預計與往年相當或略早，北日本則會比往年提早。

開花預計從 3/21 的福岡與東京開始，3/22 熊本、高知、廣島、岐阜、名古屋與橫濱將陸續開花。到 3 月底，西日本與東日本各地將陸續迎來開花，4 月上旬東北南部也將開始綻放。預計 4 月下旬北海道陸續開花。

今年1月中旬以後，受到數年一遇的強烈寒潮影響，全國普遍經歷嚴寒，由於這段低溫足以滿足櫻花花芽休眠打破的需求，因此全國的休眠打破大致已完成。

2 月的平均氣溫全國普遍偏低，3 月的平均氣溫預計西日本略高於往年或偏高，東日本則高於往年。開花前氣溫變化較大，花芽的生長會時快時慢，因此櫻花開花預計與往年相當或略早。

北日本雖然仍會受到寒氣影響，但 4 月氣溫預計高於往年，中旬以後晴天將增多，因此櫻花開花預計比往年提早。

更多請參考官網：https://weathernews.jp/sakura/news/

從預測的結果來看，2026年將由福岡與東京的3月20日~3月22日左右，率先開花揭開櫻花季的序幕，之後於四國・九州地區等地接棒。各單位的預測仍可能會隨時因變數而更新，但無論如何還是可以拿來作為訂旅程時的參考囉~~

