平日一起出遊吧！超高CP值JR東日本旅「心動通票(kyun pass)」心動上市

窩日本

JR 東日本在 2026 年 2 月 再次推出備受矚目的 「JR 東日本 たびキュン早割パス（キュンパス／Kyun Pass）」 東日本旅心動通票，這是一張專為平日量身打造的限時鐵路通票，超高 CP 值，讓旅客能用遠低於一般票價的費用，輕鬆展開一場說走就走的東日本鐵道之旅。

相較於假日的人潮擁擠與車票一票難求，平日旅行不僅節奏悠閒，也更能細細品味沿途風景與城市魅力！

【票價資訊】

1日券：10,000日圓

連續2日券：18,000日圓

*僅提供成人票，無兒童票

購票方式：僅限在Eki-net官網購買

【使用範圍】

可在自由區域內搭乘JR東日本全線、青森鐵道線、岩手銀河鐵道線、三陸鐵道線、北越急行線、越後心動鐵道線（直江津～新井區間） 的普通列車、快速列車與特急列車（含新幹線）的普通車自由席，皆可於1日或連續2日內不限次數自由上下車搭乘。

【座位指定】

1日券：最多可指定2次普通車指定席

連續2日券：最多可指定4次普通車指定席

超過上述次數指定席乘坐，需另外支付『成人指定席特急費』

座位預約：至「Eki-net」網站或JR東日本指定席售票機進行，若提前預約座位，也可乘坐新幹線、特急列車等的普通車指定席。

【使用期間】

2026年2月12日～3月12日，僅限平日（週末和國定假日無法使用，2日券不能跨週末使用）

【發售期間】

自使用開始日的1個月前至14天前

【其他注意事項】

1.1日券與連續2日券之間不可互換（如需更換須辦理退票後重新購買）

2.發售數量無限制

3.採實名制，一人一票，無法轉讓或借用，使用當日需出示本人證件

4.若取票後欲更改列車班次，須在出發前將指定席票與通票帶至綠色窗口（みどりの窓口）辦理

5.JR東日本新幹線和特急列車大部分都在使用範圍內，但也有少數例外無法搭乘，詳細請洽官網

你正在計畫東日本之旅嗎？Kyun Pass絕對是你的旅遊好夥伴！不論是想去新潟的越後湯澤滑雪場、 山形的藏王樹冰與銀山溫泉、青森的奧入瀨溪流等觀光勝地，有了Kyun Pass就能用超划算的價格，在兩天輕鬆走訪熱門景點，不要再猶豫！快來一趟說走就走的鐵道旅行吧！

https://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/kyunpass/

