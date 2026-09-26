2027年東京迪士尼樂園「太空山」全面翻新！新設施「無敵破壞王」同步登場

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京迪士尼樂園的「明日樂園」將在2027年全面翻新！「太空山」是一座以高速穿越宇宙為特色、充滿刺激感的室內雲霄飛車，自1983年開幕以來一直深受遊客喜愛。現在這項備受歡迎的設施即將以全新面貌重新登場！

預計於2027年開幕的「太空山：地球升起」，從建築外觀到乘坐設備都將全面翻新，並加入以宇宙為主題的全新故事、光線與聲音等特殊效果。

此外，還將首度在東京迪士尼度假區的雲霄飛車設施中導入「車載音響系統」，帶來更具臨場感的宇宙之旅。

「Earthrise 地球升起」是指從宇宙觀看地球時，地球從月球邊緣升起的景象。這個主題也是全球迪士尼主題樂園「太空山」中日本獨有的原創概念，希望透過探索廣闊宇宙的旅程，讓遊客重新發現地球的美麗。

「太空山：地球升起」旁也將誕生全新廣場「Tomorrowland Plaza」，作為串聯過去與未來的明日樂園，並以人類與自然和諧共存的未來景象為概念。

廣場內將設置以火、水、土、樹木等的自然元素，以及從太陽與月亮光芒為靈感所打造的紀念碑；夜晚廣場在光線與音效的包圍下，更充滿夢幻氣息。

販售輕食的「Element Express」也將同步開幕，不妨買份輕食在這享受悠閒的園區時光。

明日樂園還將推出全新遊樂設施：「無敵破壞王」，你將進入以糖果王國為舞台的賽車遊戲「Sugar Rush」，與破壞王雷夫、雲妮露等角色並肩合作，將阻擋在眼前的「Sugar Bugs」恢復成原本的糖果模樣，拯救遊戲世界。

玩完後還能到旁邊的周邊商品店將無敵破壞王的可愛周邊通通帶回家！

詳細開幕時間待迪士尼官網公布吧

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