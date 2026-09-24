讀賣樂園2026年燈飾活動－綠寶石色燈光將點亮園區，還有閃耀摩天輪與噴泉秀！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位於東京的讀賣樂園，將於2026年10月29日至2027年4月4日舉辦燈飾活動「讀賣樂園寶石燈飾2026閃耀之光（Growing Light）」。

2026年迎來第17季的讀賣樂園「寶石燈飾（Jewelumination）」，今年將以「LIGHT is LOVE」為主題，傳達對人類、自然以及地球的愛；

副主題為「Growing Light」以地球上的綠意為靈感，在園區各處打造充滿生命力的光影演出。

以綠色系寶石為概念打造的全新燈飾色彩「Growing Green Jewelry Color」，在入園廣場「Jewelry Plaza」將看到各式的綠色燈光點綴樹木與遊樂設施，營造出宛如植物萌芽、逐漸伸展葉片般清新充滿生命力的空間。

摩天輪「Sky-Go-LAND」以「Jewelry Grand Object」的形式點亮，最大的特色就是能從不同角度欣賞燈光色彩的變化。

東側以鑽石切割面為設計靈感，利用14種不同色彩的燈光閃耀登場；西側則以華麗金色與柔和粉紅色燈光點亮，呈現截然不同的夢幻氛圍。

泳池WAI的遊樂設施區「Wai Wai Jungle」將搖身一變成為象徵性的「Grand Sanctuary」。從本季開始，遊客可以穿越璀璨光芒打造的物件內部，實際走進燈飾之中，享受被光芒包圍的沉浸式體驗，也能近距離拍攝夢幻照片。

在波浪泳池區域，將推出每年都相當受歡迎的噴泉秀。現場將有寬60公尺、高15公尺、共226支噴泉，並加入水幕影像、雷射以及火焰等演出，打造魄力十足的視覺饗宴。除了以「Growing Light」為主題的噴泉秀之外，還將推出另外2種不同風格的噴泉表演，讓大家一次欣賞多種精彩演出。

全長180公尺的光之林蔭大道「Jewelry Promenade」，以及全長140公尺的光之隧道「Crystal Passage」。可以一邊欣賞沿途璀璨燈飾，一邊悠閒享受夜晚散步的浪漫時光。

除了單純欣賞燈飾之外，也推薦搭乘摩天輪、雲霄飛車等遊樂設施，在遊玩的同時欣賞滿園燈海以及東京市中心的全景夜景。從高空俯瞰整座遊樂園的璀璨燈光，更能感受到只有遊樂園才能體驗到的獨特冬季夜景。

讀賣樂園寶石燈飾2026閃耀之光（Growing Light）

2026年10月29日～2027年4月4日

※2027年3月1日～3月12日的平日僅提供白天遊樂園營業

時間：16:00～20:30 ※依時期不同可能有所調整

【一日券】

成人（18～64歲）：5,900日圓

國高中生：4,700日圓

小學生／銀髮族（65歲以上）：4,100日圓

幼兒（3歲～）：2,500日圓

【下午入園券（15:00以後）】

成人（18～64歲）：3,100日圓

國高中生：2,500日圓

小學生／銀髮族（65歲以上）：2,200日圓

幼兒（3歲～）：1,500日圓

【入園券】

成人（18～64歲）：1,800日圓

國高中生：1,500日圓

小學生／銀髮族（65歲以上）：1,000日圓

幼兒（3歲～）：1,000日圓

※休園日、營業時間及票價可能有所變更

官網：https://www.yomiuriland.com/jewellumination/

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