旅居日本岡山體驗！ 天空之城遇見貓城主 14天Long Stay這樣玩

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】台灣遊客赴日已越玩越深入，下趟日本行來旅居吧！2026年「台北－日本岡山」航線將迎來10週年紀念。為持續推廣岡山旅遊，01/24岡山縣特地訪台在台北舉辦魅力講座。邀請擁有近90萬粉絲的「日本失心瘋俱樂部」版主 Vera，分享14天 Long Stay 日本岡山的體驗，如何「隨心慢遊」岡山這個「晴天之國」。

Vera 在講座中大方分享的14天 Long Stay 旅程中，特別推薦利用岡山市於去年開放外國人也可租借的蜜桃共享單車 「Momochari」，輕鬆騎著腳踏車深入走訪岡山人的日常，著迷於離岡山市區有段距離的文具控天堂「Usagiya」，也前往充滿幸福麵包香氣的「總社市」來趟麵包巡禮；更分享她搭乘觀光列車「La Malle de Bois」到盛產牡蠣的「日生」吃炸牡蠣冰淇淋、及搭上井原鐵道前往「矢掛」，探訪觀光客還不多的小城鎮，深度旅遊岡山。

旅居中 Vera 帶大家認識了嶄新的岡山，原來日文漢字「珈琲」這兩字是源自岡山；「晴天之國」其實也可以滑雪，除了夏天白桃、秋天葡萄，冬天還有香脆口感的冬桃和紫苑葡萄。若岡山市區景點皆造訪過，推薦前往稍遠的備中松山城展望台，能眺望宛如「天空之城」的絕美雲海（最容易欣賞季節10月下旬~12月上旬清晨），或直接登上全日本僅存 12 座「現存天守」中，唯一建造在山頂上的山城「備中松山城」，與超萌貓城主「三十郎」相見歡。

必嚐的岡山美食清單裡，第一名是產量稀少，只有在當地才能吃到的日本和牛品種始祖「千屋牛」，也能跟著在地岡山年輕人，找間「夜晚咖啡廳」體驗現在最潮的夜生活！

講座現場不僅介紹岡山旅遊資訊，也安排來自倉敷的 mt 紙膠帶書籤手作體驗，讓參加者製作獨一無二的作品。特地訪台的岡山縣綜合政策局公聽廣報課長戶川真由美表示：「希望透過這次講座，讓大家發現岡山新的一面，期盼更多台灣旅客可以親自啟程，遇見岡山。」

由台灣虎航執飛，從桃園出發的日本岡山航線天天直飛，每週9班，南部高雄出發每週3班。現在岡山旅遊正推出回饋活動：凡出示台灣虎航岡山航線登機證，即可於縣內超過30間以上特約店家享有專屬優惠，詳情請參考「台灣虎航」官方網站。

