朝聖富士山一定要看！河口湖必訪景點一次收藏

【FunTime小編群】河口湖位於日本山梨縣、東京西邊，是可以完整欣賞到富士山美景、屬於日本富士五湖之一、位置最北、最低海拔、知名度最高的湖泊，附近也有許多知名景點，如富士急樂園、纜車、遊覽船等，不論是自由行或是家族旅行都相當適合。

富士山、河口湖交通

其他地方到河口湖

東京出發

鐵路：搭乘JR中央線快速至「新宿站」下車，轉乘JR特急富士回遊直達列車至「河口湖站」下車即抵達（約2小時）

直達巴士：搭乘富士急巴士／京王巴士／JR巴士至「河口湖站」下車即抵達（約1.5小時）

新宿出發

鐵路：搭乘JR特急富士回遊直達列車至「河口湖站」下車即抵達（約2小時）

直達巴士：搭乘富士急巴士／京王巴士至「河口湖站」下車即抵達（約1.5小時）

上野出發

鐵路：搭乘JR山手線至「新宿站」下車，轉乘JR特急富士回遊直達列車至「河口湖站」下車即抵達（約2.5小時）

必去景點

河口湖

到富士山除了看美麗的山景外，另一個必去的景點就是河口湖啦！河口湖為富士五湖之一，在河口湖不僅能一覽富士山的壯麗，如果天氣好，還有可能看到倒過來的富士山，湖面倒映著富士山，這個美景可是不容錯過的呢！富士山和河口湖的風景隨著四季變換，櫻花、楓葉、雪景通通不能錯過，絕對值得大家春夏秋冬各來一次！

交通：搭乘JR至「大月站」，轉乘富士急行線至「河口湖站」下車步行約20分鐘抵達

河口湖音樂盒之森美術館

除了河口湖以外，還可以到河口湖的音樂盒森林走走，來到這裡彷彿置身在中世紀的歐洲建築中，到處都精緻華美、富麗堂皇，搭配鮮豔的玫瑰園、尖頂小屋、小橋流水、七彩花圃，就像是童話故事的夢境般～這裡有著全世界最大的音樂盒，以及許多關於音樂盒的歷史與介紹，還有機會欣賞到定期的管弦樂演出，有興趣的話可以上官網查詢唷！

交通：搭乘JR至「河口湖站」，轉乘河口湖周遊巴士（紅線）至「河口湖音樂盒之森美術館站」，下車即抵達

開放時間：10:00-17:30（公休日建議至官網查詢）

河口湖遊覽船天晴號

到河口湖遊覽的時候，如果天氣不錯，小編推薦大家搭乘遊覽船，能夠欣賞到不同角度的富士山美景～到登山纜車旁就可以看到搭船的地方，河口湖遊覧船天晴號以戰國時代為主題打造，連內部都有滿滿的和風，可以坐在榻榻米上360度的欣賞富士山美景，有機會一定要乘坐看看唷！

登船處交通：搭乘JR至「河口湖站」，轉乘河口湖周遊巴士（紅線）至「遊覧船・纜車入口站」下車，步行約3分鐘抵達

營運時期：11月上旬至3月中旬

開放時間：09:00-14:30（每30分鐘一班，詳細班次建議至官網查詢）

富士本宮淺間神社

欣賞完美麗的富士山，不妨拜訪山腳下的富士本宮淺間神社。在富士山周邊的山梨縣和靜岡縣，有將近10間的淺間神社，但總本宮就位在靜岡縣富士宮市的「富士本宮淺間大社」。這裡擁有充滿歷史感的神社以及鳥居，春天能夠欣賞到櫻花紛飛的景象，夏天則是能看到由富士山地下水和雪水所形成的「湧玉池」，絕對是相當推薦的景點唷！

小編小提醒：淺間神社另有「北口淺間神社」，與富士本宮淺間神社是不一樣的。

交通：搭乘新幹線至「新富士站」，轉乘快速巴士（身延線）至「富士宮站」下車步行約10分鐘抵達

開放時間：【11~2月】06:00-19:00、【3月及10月】05:30-19:30、【4~9月】05:00-20:00

延伸閱讀>>【河口湖、富士山全攻略】朝聖富士山必去景點、交通整理

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

富士山 東京 美景

FunTime旅遊比價

追蹤

