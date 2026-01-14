「松屋 x 吉伊卡哇」期間限定登場！限量原創周邊點餐免費送–鑰匙圈、公仔、還有…

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本連鎖牛丼品牌「松屋」在2026年迎來首次與超人氣角色「吉伊卡哇」的合作，推出可愛度爆表的期間限定聯名企劃！

活動從2026年1月6日上午10點開始，在日本全國的「松屋」以及旗下炸豬排專門店「松のや」同步展開，喜愛吉伊卡哇的粉絲絕不能錯過！

這次的聯名活動將分為兩彈登場，第一彈已於1月6日正式開賣，推出使用國產黑毛和牛製作的「松屋 吉伊卡哇壽喜燒鍋膳」，美味的日式壽喜燒為寒冷的冬日帶來暖心的滋味。

凡點購一份聯名餐點，即可隨機獲得一個松屋 × 吉伊卡哇限定「原創食券鑰匙圈」，共有6種不同的造型，每款都充滿吉伊卡哇的可愛魅力。

此外，在松屋或松のや點選兒童餐，也可以隨機獲得一條「吉伊卡哇原創手帕」，同樣推出6種造型，大人小孩都能享受吉伊卡哇的魅力～

第二彈將於2月17日推出，主打以講究香料調製的「吉伊卡哇鬼辛咖哩」，香辣的口感，讓你在冬天尾聲去寒暖身！

凡點購一份聯名餐點，即可隨機獲得一個松屋 × 吉伊卡哇限定「原創公仔」，共6種造型，讓人想通通收藏。

兒童餐同樣推出驚喜贈品，可隨機獲得一片松屋 × 吉伊卡哇限定的「原創滑動拼圖」，6款拼圖造型，絕對是小朋友們愛不釋手的可愛玩具！

松屋 × 吉伊卡哇聯名活動

活動期間：2026年1月6日10:00 ～ 2026年3月31日

第一彈：2026年1月6日10:00～售完為止

第二彈：2026年2月17日10:00～售完為止

*活動期間內，餐點每日限量供應

購買限制：聯名餐點每人每日限購1份、兒童餐每人每日限購3份

活動地點：全國松屋、松のや（部分店鋪不參加活動）

詳細資訊：https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/campaign/128779.html

窩日本推薦閱讀： 京都河原町・三条(三條)推薦景點、購物商場8選！除了錦市場、商店街，還有什麼好逛？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」