免預約輕鬆搭！日觀光列車「丹後青松號」深訪兵庫・京都之美

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「丹後青松號」設計靈感源自天橋立象徵性美景白砂青松的「松」，車廂呈現典雅紺藍色調，內部則加入溫馨木造元素。　圖：兵庫縣／提供
【旅奇傳媒/日本部報導】京都丹後鐵道旗下觀光列車「丹後青松號」串聯兵庫與京都的知名景點，不需要事前預約即可搭乘，對語言不通或是不熟悉預約網站的外國遊客來說非常方便。

▲開放感十足、具備大片玻璃窗的吧檯座位相當受歡迎，車程沿途美景不斷。【禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：兵庫縣／提供
「丹後青松號」由操刀過無數日本列車的知名工業設計大師水戶岡銳治設計，提供四人座、吧檯座與沙發座等多類型座位選擇，無論獨旅或結伴出遊都能自在乘車。車廂內的特設服務櫃台販售咖啡、精釀啤酒、甜點等，還能入手紀念意義十足的「丹後青松號」周邊商品。

沿線鄰近必訪景點 ① 城崎溫泉

▲JR城崎溫泉站徒步即可抵達城崎溫泉，距離「丹後青松號」的停靠站「豐岡站」僅1站，相當推薦順遊。　圖：兵庫縣／提供
「城崎溫泉」位於兵庫縣北部，距今擁有1300年歷史，是兵庫縣引以為傲的溫泉區。主打「車站是玄關口、道路是走廊、旅館是客房、公共浴池是大浴場」的區域規劃理念，整個街區就像一棟溫泉旅館，遊客能自在穿梭各設施享受溫泉陶冶。此外，每間設施都願意接待身有刺青的遊客，不必再擔心因刺青而無法好好享受大浴場。

▲GUBIGABU 的招牌料理「但馬牛排蓋飯」，每份3,000⽇圓。　圖：兵庫縣／提供
享受完暖呼呼溫泉，推薦可到訪溫泉街上的精釀啤酒餐廳「GUBIGABU」或鄰近溫泉源頭處的「城崎 Gelato Café Chaya」品嘗在地美食。GUBIGABU 提供4種新鮮現釀的精釀啤酒、多種不同口味披薩，還能享受兵庫縣頂級和牛「但馬牛」與被譽為夢幻豬肉的「八鹿豬」入菜的特色料理。

▲DIY 溫泉蛋體驗每人300日圓，雞蛋為每顆50日圓。　圖：兵庫縣／提供
「城崎 Gelato Café Chaya」則販售義式冰淇淋、但馬牛肉包子等，店鋪前方提供 DIY 溫泉蛋體驗，推薦煮下溫泉蛋後先去一旁的免費足湯池享受，大約等待9分鐘就能品嘗口感細膩、超美味的溫泉蛋。

沿線鄰近必訪景點 ② 木下酒造

▲木下酒造自「丹後青松號」的停靠站「兜山站」徒步約3分鐘即達。　圖：兵庫縣／提供
位於京都北部的「木下酒造」創業於1842年，是以「玉川」品牌聞名的歷史酒藏。現任杜氏（負責釀造工程的最高技術領袖）為英國出身的菲利普・哈珀（Philip Harper），他也是首位取得南部杜氏協會杜氏資格的外國人。哈珀於1988年初訪日本，便深深著迷於日本酒釀造的深奧世界，經過多年努力，最終取得南部杜氏資格（日本最有名、最嚴格的杜氏流派之一），並於2007年加入木下酒造。酒藏內除了販售酒藏限定酒款與季節限定酒之外，使用「玉川」清酒製作的霜淇淋也不容錯過。

沿線鄰近必訪景點 ③ 天橋立・伊根舟屋

▲日本三景之一「天橋立」絕景，全長約3.6公里的沙洲約有6,700株松樹林立。　圖：兵庫縣／提供
自兵庫縣的豐岡站出發，搭乘丹後青松號約1小時就能抵達位於京都的「天橋立」，當地提供腳踏車或電動腳踏車租借服務，讓遊客能輕鬆漫遊體感海之京都美景。全長約14公里的天橋立環狀騎乘路線，繞行一圈約花費1小時～2小時，短程路線則可嘗試往返「天橋立」，單趟僅20分鐘就能騎完。

▲推薦省力又方便的「電動腳踏車」租賃起價每天約2,500日圓，依店家公告為準。　圖：兵庫縣／提供
沿著國道178號一路向北約18公里，就能抵達被譽為日本最夢幻漁村的「伊根舟屋」。架設在海面上的木造建築一樓是停放船隻的船庫，二樓則作為生活起居空間使用，現階段仍有約230棟舟屋，沿著海岸一棟棟綿延達約5公里，景象相當壯麗迷人。

★更多京都丹後鐵道旗下觀光列車「丹後青松號」資訊，請見中文官網

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

旅奇傳媒 TR Omnimedia

