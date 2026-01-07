世界旅遊媒體點名！日本秘境離島入選2026年必訪旅遊地點

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】美國知名旅遊媒體《 AFAR》近日公布「Where to Go in 2026（2026年必訪旅遊地點）」名單，依據文化深度、自然魅力、在地連結性與永續旅遊潛力等指標，從全球眾多旅遊地中進行評選。其中，日本僅有新潟縣外海的佐渡島入選，讓這座過去被視為「日本秘境」的離島，一舉躍上國際旅遊舞台。《 AFAR》長期關注有意義且負責任的旅行趨勢，紙本雜誌發行約27萬5千冊，線上平台每月訪問數約250萬人，其年度推薦名單也被視為國際旅遊趨勢的重要觀察指標。

00年歷史金礦場 佐渡金山。 圖：佐渡市／提供

佐渡島至今仍保留日本少見、未被過度商業化的島嶼樣貌，能同時感受壯闊自然景觀與深厚歷史文化，是適合實踐慢旅行與深度旅遊的目的地。島上代表性景點「佐渡金山」見證江戶時代日本礦業與地方發展歷史，近年因文化價值再度受到國際關注；而搭乘傳統的「たらい舟（盆舟）」出海，貼近漁村生活的體驗，更被視為佐渡島極具象徵性的風景之一，這種圓形桶舟也曾出現在動畫電影神隱少女中，彷彿讓人進入電影中的世界。

▲據傳是洗衣桶改造而成的盆舟。 圖：Photo AC／來源

飲食方面，佐渡島以新鮮海產與在地食材聞名，甜蝦、鮑魚、佐渡牛等特色料理，成為吸引旅人前來的重要亮點。而在住宿選擇上，佐渡島近年也頻頻登上國際媒體版面。2024年進駐島上的古民家住宿品牌「NIPPONIA」，將歷史老屋修復後作為客房，分散在聚落中經營，讓住宿本身成為體驗在地生活的一部分。值得一提的是，在2025年位於金山町聚落的「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」，更獲美國國際新聞雜誌《TIME》選入「The World’s Greatest Places of 2025（2025 年世界最棒的地方）」中「Places to Stay（住宿設施）」類別，成為全球矚目的住宿名所之一。

▲古家民宿「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」。 圖：新潟縣觀光協會／提供

