快訊

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

領800萬期限剩5天！台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

世界旅遊媒體點名！日本秘境離島入選2026年必訪旅遊地點

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
在佐渡島搭乘盆舟宛如走進神隱少女的世界。　圖：佐渡市／提供
在佐渡島搭乘盆舟宛如走進神隱少女的世界。　圖：佐渡市／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】美國知名旅遊媒體《 AFAR》近日公布「Where to Go in 2026（2026年必訪旅遊地點）」名單，依據文化深度、自然魅力、在地連結性與永續旅遊潛力等指標，從全球眾多旅遊地中進行評選。其中，日本僅有新潟縣外海的佐渡島入選，讓這座過去被視為「日本秘境」的離島，一舉躍上國際旅遊舞台。《 AFAR》長期關注有意義且負責任的旅行趨勢，紙本雜誌發行約27萬5千冊，線上平台每月訪問數約250萬人，其年度推薦名單也被視為國際旅遊趨勢的重要觀察指標。

00年歷史金礦場 佐渡<a href='/search/tagging/1013/金山' rel='金山' data-rel='/1013/112422' class='tag'><strong>金山</strong></a>。　圖：佐渡市／提供
00年歷史金礦場 佐渡金山。　圖：佐渡市／提供

佐渡島至今仍保留日本少見、未被過度商業化的島嶼樣貌，能同時感受壯闊自然景觀與深厚歷史文化，是適合實踐慢旅行與深度旅遊的目的地。島上代表性景點「佐渡金山」見證江戶時代日本礦業與地方發展歷史，近年因文化價值再度受到國際關注；而搭乘傳統的「たらい舟（盆舟）」出海，貼近漁村生活的體驗，更被視為佐渡島極具象徵性的風景之一，這種圓形桶舟也曾出現在動畫電影神隱少女中，彷彿讓人進入電影中的世界。

▲據傳是洗衣桶改造而成的盆舟。　圖：Photo AC／來源
▲據傳是洗衣桶改造而成的盆舟。　圖：Photo AC／來源

飲食方面，佐渡島以新鮮海產與在地食材聞名，甜蝦、鮑魚、佐渡牛等特色料理，成為吸引旅人前來的重要亮點。而在住宿選擇上，佐渡島近年也頻頻登上國際媒體版面。2024年進駐島上的古民家住宿品牌「NIPPONIA」，將歷史老屋修復後作為客房，分散在聚落中經營，讓住宿本身成為體驗在地生活的一部分。值得一提的是，在2025年位於金山町聚落的「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」，更獲美國國際新聞雜誌《TIME》選入「The World’s Greatest Places of 2025（2025 年世界最棒的地方）」中「Places to Stay（住宿設施）」類別，成為全球矚目的住宿名所之一。

 ▲古家民宿「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」。　圖：新潟縣觀光協會／提供
 ▲古家民宿「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」。　圖：新潟縣觀光協會／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金山 美國 電影

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

黑鮪魚拍天價 日股好兆頭

中職／兄弟導入日本鴻江訓練體系 助球員深化競技表現

MLB／凱伊讚美日本、龐斯評價相反 韓媒好奇兩人感受天壤之別

日本可以用Apple Pay嗎？ 日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

相關新聞

星野集團首次登陸廣島縣！全室瀨戶內海海景房「界 宮島」2026年夏季開幕

2026年夏天，星野集團的界系列將首度插旗廣島縣，開設能眺望瀨戶內海與嚴島神社大鳥居的「界 宮島」！

世界旅遊媒體點名！日本秘境離島入選2026年必訪旅遊地點

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】美國知名旅遊媒體《 AFAR》近日公布「Where to Go in 2026（2026年必訪旅遊地點）」名單，依據文化深度、自然魅力、在地連結性與永續旅遊潛力等指標，從

Lulu陳漢典富士山婚紗之旅！「星宇航空頭等艙驚喜、星野集團夢幻套房」雙星聯手甜蜜見證

Lulu今天公開和陳漢典到日本富士山前拍婚紗的過程，他們拍婚紗不僅「人品爆發」有天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野...

2026日本愛媛縣松山景點10選推薦｜下灘站、道後溫泉，帶你來趟文青散策小旅行

「四國松山」因有直航班機，加上氣候舒適宜人，成為台灣旅人的熱門旅遊景點，而知名的「道後溫泉」更適合漸漸轉涼的季節，這篇就來介紹「10個愛媛縣松山景點必去推薦」，搭JR、路面電車或徒步就能抵達，一起來去日本松山輕鬆泡溫泉、體驗在地文化！

邊搭火車邊泡湯！日本三重縣冬季限定「足湯列車」暖心上路

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】冬天到日本旅行最熱門的活動就是泡溫泉，你知道現在連「搭火車」都能一起享受泡湯的樂趣嗎？位於三重縣的菰野町，將在今年冬季再次推出話題十足的「足湯列車」，把溫泉足湯直接搬進列

日本無印良品必買神物10選！網友盛讚的隱藏版清單

日本無印良品公布2025年度社群媒體SNS網友熱議商品，並總結網友最好評的10件商品，其中有7件只有到日本才買得到，前往日本旅遊時，千萬別忘了把這些好吃好用的良品帶回家。日本無印良品每年都會公布年度熱銷好物，近幾年除了統計銷售外，還新增一項SNS熱議篇，他們整理Instagram、YouTube、TikTok等平台，網友熱議的話題好物，更總結網友的商品評價，這些在銷售數字無法站上排行榜，卻是不能錯過的隱藏版好物，這裡為大家整理排行榜前十名商品，其中有3件台灣買得到，但進貨量不多，常常一上架就被搶光，也應該被放進日本旅遊必買的購物籃中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。