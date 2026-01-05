2026日本愛媛縣松山景點10選推薦｜下灘站、道後溫泉，帶你來趟文青散策小旅行

「四國松山」因有直航班機，加上氣候舒適宜人，成為台灣旅人的熱門旅遊景點，而知名的「道後溫泉」更適合漸漸轉涼的季節，這篇就來介紹「10個愛媛縣松山景點必去推薦」，搭JR、路面電車或徒步就能抵達，一起來去日本松山輕鬆泡溫泉、體驗在地文化！

四國旅遊景點推薦

1. 萬翠莊









圖片來源：Ting Chiang

「萬翠莊」建於大正11年（1922），是由舊松山籓主的子孫久松定謨所建造，其名由來於四周一片翠綠樹林，整座建築為洛可可風格，地下一層、地上三層，從內到外都充滿了左右對稱的設計，整體保存良好，在平成23年（2011）更被指定國家重要文化財。









圖片來源：Ting Chiang

目前一樓為展覽空間，二樓為資料與家具、空間展示間，包含萬翠莊的歷史資料介紹、昭和天皇曾經造訪與用餐的空間、影片播放空間等等，而「萬翠莊」也是藤岡靛與岩田剛典主演電影《夏洛克劇場版：巴斯克維爾的獵犬》的拍攝地，如果是粉絲一定要來逛逛！

萬翠莊

開館時間：09:00～18:00

公休日：週一

地址：愛媛縣松山市一番町3-3-7

2. 愛松亭









圖片來源：Ting Chiang

在「萬翠莊」的旁邊還有一個叫做「愛松亭」的地方，是日本文學名人夏目漱石在松山擔任英文教師時，短暫住宿的地方，現今則改為咖啡廳，提供飲品與甜點，有室內外座位可以一享風雅，而且店內還有可愛的貓貓陪伴！

愛松亭

營業時間：夏季10:00～17:00／冬季10:30～16:30（週一公休）

地址：愛媛縣松山是一番町3-3-7

3. 坂上之雲博物館









圖片來源：Ting Chiang

開館於2007年的「坂上之雲博物館」，由日本知名建築師安藤忠雄設計，為地下一層、地上四層的清水模建築，內部展示的是司馬遼太郎先生的作品《坂上之雲》中三位主角的在生平與故事，以及明治時期的文史相關資料。

2樓為入口大廳與圖書室、咖啡廳，3樓開始為松山在地文史介紹，以及《坂上之雲》與明治維新展覽室；除了豐富的文史與劇作資料之外，推薦大家可以借中文語音導覽機，透過導覽更加了解安藤忠雄的設計概念與細節喔！

坂上之雲博物館

語音導覽機：單次100日幣

營業時間：09:00～18:30（週一公休）

地址：愛媛縣松山是一番町3-3-7

4. 少爺列車博物館









圖片來源：坊っちゃん列車ミュージアム

如果對《坂上之雲》或是鐵道有興趣的話，推薦大家可以再去位於松山市站附近的「少爺列車博物館」，館內展示了伊予鐵路的歷史，不僅不需要門票，更有一輛原尺寸的「伊予鐵道1號機關車」複製品，讓旅人可以更加瞭解松山在明治時期在交通方面的革新與歷程。

少爺列車博物館

開放時間：07:00～21:00

地址：愛媛縣松山市湊町四丁目4-1

5. 愛媛縣美術館









圖片來源：Ting Chiang

位於松山城山公園內的「愛媛縣美術館」，開館於於1998年開館，為了保存文化財產調查中的史跡，建築採東西兩棟分離式設計，周邊為楠木巨樹所圍繞，與環境融為一體。









圖片來源：Ting Chiang

愛媛縣美術館整體為單色調設計，以大片玻璃帷幕搭配預鑄混凝土建造，一樓為大廳與展示空間，二、三樓則為展覽空間與展望大廳，可以遠眺松山城與城下廣場，非常適合喜歡文藝路線的旅人前來參訪。

愛媛縣美術館

開放時間：09:40–18:00

地址：愛媛郡松山市堀之內

6. 松山城









圖片來源：Ting Chiang

「松山城」建於1602年，由加藤嘉明建造而成，是日本100名城之一，由於松山城本丸與天守閣建造於山頂，所以可以選擇搭乘纜車或是吊椅，或是經由登山步道上山，時間約為10~30分鐘，而松山城的3大看點為包含石垣群、大手、天守閣。









圖片來源：Ting Chiang

首先是高約17公尺的「松山城石垣」，建造工法細膩，具有絕佳的防衛與藝術性；位於松山城正面的大手則採用了「門筒井門」，這是一種可以發動奇襲的陷阱隱；最後是「天守閣」的部分，地下一層、地上三層的層塔形天守採聯立式建築，具有高度防禦力，現今則用於展示眾多兵器盔甲與文史資料。









圖片來源：Ting Chiang

推薦大家可以午後的時候上去，傍晚時分就可以在松山城廣場看日落，開闊的夕陽地平線與市景真的非常美麗！不過要注意纜車／吊椅下山的末班車時間，或是也可以選擇徒步下山。

松山城

地址：愛媛縣松山市丸之內1

營業時間：隨季節不同，詳見 官方網站

7. 松山城下＆大街道商店街









圖片來源：Ting Chiang

參觀完松山城後，順著「松山城下商店街」一路向下逛，會經過愛媛縣非常有名的「伊織毛巾 松下城店」，裡面販售的就是非常有名的今治毛巾，另外「愛媛觀光物產所」也在附近，可以喝到傳說中從水龍頭中流出來的柳橙汁。









圖片來源：Ting Chiang









圖片來源：Ting Chiang

跨越路面電車與大馬路之後，就是松山市區最熱鬧的「大街道商店街」，所有吃的、逛的、買的都在這條街上，包含三越百貨、大創、麥當勞、松本清、吉野家、松屋等連鎖品牌，還有當地小吃、居酒屋也都隱身在商店街左右的小巷內，絕對不能錯過！

大街道商店街

地址：愛媛県松山市大街道1丁目・2丁目

營業時間：依各店家有所不同，一般商店約20:00打烊

8. 道後溫泉









圖片來源：Ting Chiang

「道後溫泉」是日本最古老的溫泉之一，不僅有皇室成員聖德太子曾經入浴過，更是日本文學名人夏目漱石語文人們聚集的地方，在重新整修後於2024年7月11日重新開幕，是當地人或觀光客都非常喜愛的景點，天黑後門前排隊的人潮絡繹不絕。









圖片來源：道後溫泉本館

目前開放給一般大眾體驗溫泉的有「道後溫泉本館、飛鳥乃湯泉、椿之湯」三個館，每個館的營業時間和入浴方案都略有不同，不過基本上都是分為一般入浴和入浴+茶席，以及是否為個人包廂這樣的區別，建議大家可以先研究好再去買票，不然很容易會塞車。

道後溫泉

營業時間：6：00～23：00

入浴費用：依照各方案有所不同，詳見利用料金・営業時間

官方網站：道後溫泉本館

9. 三津站









圖片來源：Ting Chiang









圖片來源：Ting Chiang

接著是搭乘郊外電車可以抵達的松山景點「三津站」，這裡與松山市站、古町站，是為四國島上最早設立車站之一，因為鄰近漁港又被稱為是松山的「海上門戶」，漁業興盛，並有許多明治、大正時期的仿西洋風格建築與民宅，現今則由漁村漸漸轉型為文青商圈。









圖片來源：Ting Chiang









圖片來源：Ting Chiang

走出「三津站」後穿過馬路就是「三津商店街」，充滿許多自我風格的店家，還有幾家手作工藝店，像是玻璃飾品、木製品等等，以及由「舊濱田醫院」改成的工作坊也非常值得一看。

三津站商店街

交通方式：在松山市站搭乘伊予鐵道「高濱線」在三津站下車，徒步3分鐘即可抵達商店街









圖片來源：Ting Chiang

走到三津漁港末端，還可以免費搭乘有著500年歷史的「三津渡船小船」到對面的「港山町」走走逛逛，來趟漁村半日遊。

舊濱田醫院

地址：愛媛縣松山市住吉2丁目

10. 下灘站

最後是松山最有名的車站「≈」開業於1935年6月，是日本最靠近海邊的車站，更有多部日劇曾經在這裡取景拍攝，包含JR青春18的海報都是在這裡拍攝的，在鐵道迷與旅人之間都非常有名，也是知名的賞夕陽景點。

不過下灘站為比較小的車站，所以平日只有普通列車會停靠，車次較少且班距長，推薦大家如果的話可以假日前往，就可以搭乘週末及假日會加停觀光列車「伊予灘物語」，更能體驗不同的鐵道風情。

下灘站

地址：愛媛縣伊予市双海町大久保

交通方式：在JR松山站搭乘「予讚本線」前往，在JR下灘站下車。

以上就是日本四國愛媛縣松山的簡單介紹，其實松山市區說大不大說小不小，有非常多值得走走看看的地方，推薦大家可以搭配「旅遊服務APP」、「出國行李打包清單」及「旅遊記帳與分帳功能」規劃行程，搭乘路面與郊區電車輕鬆玩遍松山！

