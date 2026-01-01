日本冬季必去景點！推薦8家住宿和4種交通方式，輕鬆前往沒煩惱

【文・KKday旅遊生活誌】

每到冬天，日本就會搖身一變成為冰雪童話世界，尤其像銀山溫泉這種雪景＋溫泉的組合，更是旅人心中的夢幻場景。想在冬季安排一趟東北之旅，不知道怎麼選住宿、怎麼搭車過去嗎？這篇幫你整理了8間銀山溫泉附近評價不錯的旅宿，從百年木造建築到現代設計感統統有，再加上4種交通方式推薦，讓你可以挑最符合自己預算與行程的組合，安心出發不踩雷！

銀山溫泉住宿

圖片來源：Shutterstock

瀧見館

「潼と蕎麦の宿 瀧見館」是一家以賣蕎麥麵起家的旅館，地點在銀山溫泉街最裡面的瀑布右上方的高處，所以距離山谷更近！

「潼と蕎麦の宿 瀧見館」因為遠離了溫泉街，所以整體空間更加寬廣舒適，如果在雪季來訪，打開房間窗戶就是一整片驚人的雪白景象，甚至是往外一跳就可以跳進雪地中！這對出生在副熱帶國家的我們，是多麽夢幻的一件事情啊～

最棒的是「潼と蕎麦の宿 瀧見館」有露天溫泉！而且還正對著山谷，當下雪的季節來臨，伸出手就可以感受的雪落下，一邊泡湯，一邊欣賞雪緩緩飄落，是不是太太太夢幻了呢？

古勢起屋別館

這間在東北山形縣尾花沢市「古勢起屋別館」，就位在銀山溫泉入口的旅館，充滿濃濃的大正復古氛圍，「古勢起屋」有本館跟別館，本館比較新穎但價格比較高，別館則是比較有復古氛圍！「古勢起屋別館」非常熱門，每次開放半年以內的預約，想要入住記得要抓緊預定時間，才不會訂不到喔～

「古勢起屋別館」環境非常古樸，一走進就有種回到大正時期的感覺，別館一樓設有泡湯空間，不過空間不大，一次限6人進入，進去一位就拿個籃子，可以從籃子判斷是不是已經滿額了。

房型分成和式房間和和洋諧調房間，不過房間內沒有浴室，但有浴室！雖然不像新型飯店新穎，但體驗日式復古風格才是「古勢起屋別館」的最大特色。

松本旅館

位在溫泉街上的「松本旅館」，旅館整體走溫馨居家風，有一種到了日本朋友家拜訪的感覺，如果剛好是寒冬來訪，旅館一樓有提供大衣，想出去外面走走逛逛可以跟旅館借大衣，旅館也有泡湯池，很適合出去逛逛後，回來泡個溫暖的湯，才能睡個好眠！

另外非常推薦「松本旅館」的餐點，大家可以預訂一泊二食的方案，位在山形縣的銀山，必吃的一定是「米澤牛」，旅館提供的餐點內容非常豐富，有米澤牛、鍋物、香魚、生魚片⋯⋯等，非常物超所值！

永澤平八

外觀充滿歷史感的「永澤平八」是一棟超過百年的木造三樓建築，灰黑白建築透出暖暖的橘光，在雪季來訪，看到這樣的畫面真的很溫暖～

「永澤平八」的旅宿風格同樣也很像日本人的家，日式風情的古物佈滿整個空間，充滿溫馨的居家感，一踏進來就有種安心踏實的親切感，一樓是男女湯大浴池，另外還有提供專屬露天風呂，如果比較害羞不敢泡大浴池，可以來泡露天風呂，不過因為只有兩間，熱門時段會需要排隊等候。

房型主要分成和洋室跟和室，差別在於睡床墊或是塌塌米，另外有山景跟河景的選擇，下次到銀山溫泉遊玩，想體驗最道地的日式建築，非常推「永澤平八」！

能登屋

銀山溫泉的能登屋基本上就是IG裡爆紅的照片主角，在漫天大雪裡能登屋裡亮起一盞盞溫暖的黃色燈光，再加上完整保留的大正時代的復古建築，美到讓人咬手帕！而且聽說宮崎駿先生也是到了銀山溫泉見到此景色後，才描繪出神隱少女這部膾炙人口的電影呢，如果能夠入住一晚，享受冰天雪地裡的溫泉，嗚嗚嗚小編覺得不枉費來這人間走一回啊～

昭和館

雖然能登屋非常知名體驗感受也非常好，但老實說價格對小編這種小資族來說，價格真的是有點高啦…(捏緊荷包)，除此之外，還、很、難、訂，沒有提早三個月到半年在旺季真的是不用想，不過別怕，小編我最會找CP值很高的旅館，昭和館雖然不是名氣很大的溫泉旅館，較為便宜的價格一樣提供優質的服務，餐點也不馬虎，最重要的溫泉也是來自地底湧出的溫泉水源源不絕地流進浴池內，絕對能過個舒服的旅程。

籐屋

藤屋在銀山溫泉裡是非常獨樹一幟的存在，原本在江戶時代建立的藤屋於2006年時大刀闊斧的重新整建，聘請了知名建築師-隈研吾操刀設計，以竹製屏風的簾蟲籠為主題，打造出時尚又充滿日式風味的空間，有許喜歡特殊建築的人都會特地到此住宿參觀哦，不過藤屋僅有八間客房、三種房型，也沒有大眾浴池，但有五間分別不同風格與主題的私人湯屋，非常適合喜歡享受靜謐時光的人。

銀山莊

如果有真的很害羞，一點都不想到大眾池和其他陌生人坦承相見的話，那銀山莊也是一個好選擇，是在銀山溫泉裡少數在房間內就能泡熱湯的溫泉旅館，不過要先提醒，房間內的熱湯就不是溫泉哦，大眾池才是溫泉，但在房間裡就能看著窗外的雪景泡澡也是一大享受，房間基本上都蠻大間的，晚餐的山形牛也是亮點之一。

交通方式

圖片來源：Shutterstock

東北JR PASS、日本新幹線

不少人如果想在行程裡一起排入藏王樹冰、奧入瀨溪流、銀山溫泉、狐狸村等地的話，除去自駕前往以外，東北JR PASS算是必買票券，光是從東京到山形單趟就要12000日幣左右，如果來回或是搭乘去別的縣市，東北JR PASS就回本啦～

如果沒有想去那麼多地方，只想去銀山溫泉，也可以考慮看看日本新幹線訂票系統喔～

高速巴士

如果是預算有限的旅人，也不妨考慮可以搭乘從東京出發到山形的高速巴士，有日間及夜間巴士，不需擔心大件行李沒有地方擺放，票價最便宜也只要5500日幣左右，是想省一筆的好選擇，而且從東京到達山形約五個半小時，也可以在車上睡一覺補充體力哦。

山形機場

假如是覺得時間就是金錢的旅人，想要把握出遊的每一刻，那也可選擇搭乘日本的國內線航班，從東京到山形機場僅約一小時的時間，來回票價以廉航來看的話約三千台幣，算起來也是頗划算的。

銀山溫泉一/二日遊包車前往

如果說真的是超懶得查資料或是常跟小編一樣，喜歡說走就走的人，那完全不用動腦的銀山溫泉一日遊或兩日遊行程就非常適合，畢竟只需要準時出現在報到地點後，就可以開啟耍廢狀態，上車睡覺下車玩耍拍照，超～級方便。

