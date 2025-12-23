快訊

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

日本7-ELEVEN「吉伊卡哇」冬日療癒美食來襲！ 全新聯名美食與超萌周邊 限量登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本便利商店7-11在今年冬季再次與超人氣角色「吉伊卡哇 ちいかわ」合作，推出多款限定聯名美食囉！

12月起從飯糰、便當、沙拉、甜點、包子到杯麵等，豐富的聯名食品將陸續上架開賣！不僅如此，還推出了多款限量贈品，就是要讓滿滿的吉伊卡哇陪你一起度過今年冬季～

ミートボールごはんおむすび 肉丸飯糰

以吉伊卡哇角色們在作品中吃過的飯糰為靈感所打造的商品，內餡加入與白飯超搭的肉丸子，份量十足、飽足感滿分！

シーサーのさたぱんびん紫芋味 （サーターアンダギー）風獅爺紫芋沙翁

風獅爺在劇中送給小八貓、吉伊卡哇吃的沖繩傳統點心沙翁為靈感，紫芋溫和甜蜜，帶有淡淡的沖繩風情。

ちいかわ ハッピーツリーケーキ 吉伊卡哇 幸福樹蛋糕

12/23開始將販售聖誕樹造型的幸福樹蛋糕，讓最可愛的吉伊卡哇陪你一起度過最棒的聖誕節～

除了聯名美食外，這次也推出了多款吉伊卡哇原創商品，只要購買指定物品就能免費獲得！數量有限贈完為止！

A5 筆記本

12月4日10:00～購買兩件指定能量飲料，即可任選一款印有吉伊卡哇原創冬日造型插畫的筆記本。

文件袋

12月4日10:00～購買兩件指定零食，即可任選一款印有吉伊卡哇冬日造型插畫的文件袋，方便收納文件或小物。

A4資料夾

12月11日10:00〜12月24日購買兩件指定冰品，即可獲得原創A4資料夾一個，共6款療癒的吉伊卡哇造型插畫，實用又可愛。

罐裝鏡子（缶ミラー）

12月11日10:00〜12月24日購買兩瓶指定飲品，即可獲得原創罐裝鏡子一個，小巧可愛的鏡子，共6款造型設計，方便攜帶使用。

另外，官方也預告了年末年始還有吉伊卡哇的全新聯名活動，讓我們一起期待吧！

更多資訊請洽官網：https://www.sej.co.jp/cmp/ck2512/

窩日本推薦閱讀：東京必吃平價和牛燒肉12選推薦！超高CP值中午套餐，神戶牛、飛驒牛、極品牛舌都吃得到！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吉伊卡哇 美食 沖繩

窩日本

追蹤

延伸閱讀

台南與日本延岡市締結友誼市 續推學生互訪交流

2025世界冰淇淋冠軍！鹿港老街散步美食，人手「一球愛地球」

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

相關新聞

日本7-ELEVEN「吉伊卡哇」冬日療癒美食來襲！ 全新聯名美食與超萌周邊 限量登場

日本便利商店7-11在今年冬季再次與超人氣角色「吉伊卡哇 ちいかわ」合作，推出多款限定聯名美食

2026日本國定假日總整理：連假旅遊不想人擠人就看這篇

前往日本旅遊，先不要急著規劃行程，更重要的是先掌握2026年日本國定假日行事曆。即使難免會遇到他國旅客，但只要避開日本人出遊的高峰期，就能減少許多不確定因素，讓旅程玩得更順、更自在✨

日本旅遊不怕沒網路！JR東日本車站內每天就可領500MB的eSIM流量

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】前往日本自由行最怕臨時沒有網路，尤其在查路線、換乘列車時更是關鍵時刻。JR東日本近日宣布，特別針對國際旅客推出「每日免費 500MB 行動流量」服務，只要在 JR東日本指

日本旅遊魅力不減！東京、大阪、京都同入《全球百大旅遊城市榜》前20

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】全球觀光競爭持續升溫，英國市場調查機構歐瑞國際（Euromonitor International）公布了2025年最新《全球百大旅遊城市榜》（2025 Top 100

吸引重遊～日本主打「地方力」 探索不一樣的日本

日本政府為2030年訂下6,000萬外籍旅客的雄心目標，其中台灣市場是最關鍵的成長動能。2024年台灣訪日人數突破604萬，旅遊消費達到1.1兆日圓......

吉伊卡哇常設餐廳「討伐（討伐フェア）」全新主題登場！用叉型武器邊吃邊討伐

在池袋PARCO THE GUEST cafe＆diner的吉伊卡哇常設主題餐廳，全新的企劃主題「討伐特展（討伐フェア）」從11月27日正式登場！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。