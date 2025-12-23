日本7-ELEVEN「吉伊卡哇」冬日療癒美食來襲！ 全新聯名美食與超萌周邊 限量登場
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
日本便利商店7-11在今年冬季再次與超人氣角色「吉伊卡哇 ちいかわ」合作，推出多款限定聯名美食囉！
12月起從飯糰、便當、沙拉、甜點、包子到杯麵等，豐富的聯名食品將陸續上架開賣！不僅如此，還推出了多款限量贈品，就是要讓滿滿的吉伊卡哇陪你一起度過今年冬季～
ミートボールごはんおむすび 肉丸飯糰
以吉伊卡哇角色們在作品中吃過的飯糰為靈感所打造的商品，內餡加入與白飯超搭的肉丸子，份量十足、飽足感滿分！
シーサーのさたぱんびん紫芋味 （サーターアンダギー）風獅爺紫芋沙翁
風獅爺在劇中送給小八貓、吉伊卡哇吃的沖繩傳統點心沙翁為靈感，紫芋溫和甜蜜，帶有淡淡的沖繩風情。
ちいかわ ハッピーツリーケーキ 吉伊卡哇 幸福樹蛋糕
12/23開始將販售聖誕樹造型的幸福樹蛋糕，讓最可愛的吉伊卡哇陪你一起度過最棒的聖誕節～
除了聯名美食外，這次也推出了多款吉伊卡哇原創商品，只要購買指定物品就能免費獲得！數量有限贈完為止！
A5 筆記本
12月4日10:00～購買兩件指定能量飲料，即可任選一款印有吉伊卡哇原創冬日造型插畫的筆記本。
文件袋
12月4日10:00～購買兩件指定零食，即可任選一款印有吉伊卡哇冬日造型插畫的文件袋，方便收納文件或小物。
A4資料夾
12月11日10:00〜12月24日購買兩件指定冰品，即可獲得原創A4資料夾一個，共6款療癒的吉伊卡哇造型插畫，實用又可愛。
罐裝鏡子（缶ミラー）
12月11日10:00〜12月24日購買兩瓶指定飲品，即可獲得原創罐裝鏡子一個，小巧可愛的鏡子，共6款造型設計，方便攜帶使用。
另外，官方也預告了年末年始還有吉伊卡哇的全新聯名活動，讓我們一起期待吧！
更多資訊請洽官網：https://www.sej.co.jp/cmp/ck2512/
