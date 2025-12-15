日本旅遊魅力不減！東京、大阪、京都同入《全球百大旅遊城市榜》前20

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】全球觀光競爭持續升溫，英國市場調查機構歐瑞國際（Euromonitor International）公布了2025年最新《全球百大旅遊城市榜》（2025 Top 100 City Destinations Index）。其中，日本今年再度展現強勁的城市旅遊實力，東京、大阪、京都三座城市同時進入前20名。

《全球百大旅遊城市榜》以綜合且標準化的評分方式被視為觀光城市競爭力的重要指標。每年透過六大評估領域－經濟與商務表現、觀光表現、觀光政策與吸引力、觀光基礎建設、衛生安全、永續性，分析全球主要城市的旅遊魅力與發展潛力，被許多政府與業界當作觀光政策制定的重要參考。第1名由法國巴黎自2021年起連續五年蟬聯；第2名為西班牙馬德里，第3名則由日本東京蟬聯，而台北也名列全球第15名。

▲大阪府名列第11名。 圖：shutterstock／來源

日本城市表現亮眼－東京第3、大阪第11、京都第19

日本城市在「觀光基礎建設」及「衛生與安全」方面獲得高度評價。東京不僅連續保住全球第3名，大阪也從去年的16名躍升至第11名；京都則自27名大幅進步至19名，使日本成為全球唯一有三城市同時進入前20強的國家。然而，日本城市在「永續性（Sustainability）」領域仍有待加強。西班牙城市如馬德里在推動環境政策方面更為積極，成為其他國家的參考對象。

▲京都府名列第19名。 圖：shutterstock／來源

AI、智慧化旅遊成全球趨勢

值得注意的是，AI 技術正重新定義旅遊管理與旅客體驗，例如紐約的智慧城市平台、曼谷導入的數位入境卡、阿布達比的 AI 旅遊服務等新技術，成為各大城市提升效率與吸引力的關鍵。

分析報告中亦指出，儘管全球面臨經濟逆風與地緣政治不確定性，2025年全球國際旅客仍預計成長4%，展現旅遊市場的強大韌性。未來至2030年，全球旅遊消費將可望達到6.7兆美元。

