2026「跨年旅遊熱門排行」公開！台東搜尋量成長近2.5倍

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2025年接近尾聲，2026年即將到來，還在想如何安排跨年嗎？數位旅遊平台 Agoda 公布「2026 跨年旅遊熱門排行」，盤點台灣旅客最青睞的國內、外跨年目的地與今年搜尋成長最快的城市。根據 Agoda 住宿搜尋顯示，海外以東京、大阪等倒數大城市最受歡迎，日本、韓國短程快閃延續熱度；國內台東搜尋量年增逼近2.5倍，從去年的第9名一口氣躍升至第4名。

跨年想出國的台灣旅客，最青睞的前三名是東京、大阪、沖繩，其後依序為首爾、香港、曼谷、福岡、釜山、札幌、京都。海外大城市的倒數與節慶活動成為今年最強吸引力；且多數熱門城市集中在日本，顯示旅客偏好短程快閃。年比年成長最快的則是福岡+40%、釜山+35%、沖繩+21%，海港、濱海型行程熱度明顯走高。

在國內方面，跨年期間台灣旅客最受歡迎的前十名目的地為台北、台中、宜蘭、台東、高雄、台南、桃園、南投、嘉義、花蓮。Agoda 數據顯示，台灣旅客傾向在都市跨年，除此之外今年台東熱搜成長近2.5倍，排名由第9名躍升至第4名，除山海景觀與慢活步調外，跨年晚會的強勢卡司也可能是推升關注度的因素之一。

Agoda 台灣區總經理 Jishan Chai 表示：「跨年週是台灣旅遊高峰之一，我們看到兩股明顯動能：其一是海外大城倒數加上日韓短程帶動的快閃行，其二是充滿大自然、步調更慢的國旅持續升溫，台東今年表現尤其亮眼，搜尋量年增加近2.5倍，呼應年末旅客追求高 CP 值與更沉浸在地體驗的趨勢。」

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野