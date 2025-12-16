「新竹FUN聖誕」熱鬧升溫！街頭藝人ｘ聖誕市集ｘ商圈旅宿大串聯

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新竹 FUN 聖誕」自啟動後，舊城街區節慶氛圍持續升溫，光雕展演、光環境及藝術裝置成為熱門打卡點。尤其，在每日「幸福新竹」光雕主秀結束後，加碼推出長達「30秒的麵包超人光雕秀」驚喜彩蛋，吸引大量親子家庭和年輕族群駐足觀賞。週末聖誕市集、街頭藝人演出、商圈與旅宿串聯也陸續展開，讓12月的新竹舊城成為最適合散步、購物與約會的冬季路線，引導市民與旅客用步行方式親近舊城，在熟悉街景中感受不同以往的節慶魅力。

代理市長邱臣遠表示，新竹不只是科技城市，更是一座適合慢慢走、細細看的生活城市。「2025新竹 FUN 聖誕」除了光雕與光環境外，更結合街頭藝人、市集與商圈合作，讓整個舊城成為開放式的節慶舞台。遊客可以和家人、朋友一起來舊城散步，看表演、逛市集、品嚐美食，感受「宜居永續、美感新竹」帶來的城市溫度，同時帶動在地商圈的發展與活力。

▲即日起自12/25期間假日及12/24於護城河周邊有「聖誕市集」活動。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

新竹市政府城市行銷處（簡稱城銷處）指出，今年規劃多組街頭藝人於假日市集時段，在東門城周邊及護城河沿線輪番演出，內容包括演唱、特技、魔術秀等，每逢假日傍晚至晚間，人潮匯集，常可見親子席地而坐欣賞演出，或旅客駐足拍照打卡。即日起自12/25期間假日及12/24於護城河周邊登場的「聖誕市集」亦廣受好評，集結美食、飲品、手作文創等攤位，成為散步及拍照的熱門去處。市集與街頭表演共同構成市民週末散步時的「順路風景」，讓大家在欣賞光環境之餘，也能帶回一份屬於今年冬天的新竹記憶。

本次活動與商圈及旅宿業者合作推出多項串聯方案。其中「聖誕幸運星摸彩」活動，只要在合作店家、旅宿或聖誕市集單筆消費滿200元，即可獲得摸彩券一張，有機會抽中總價值超過15萬元的精選好禮；同時推出「聖誕 Dress Code 集點」活動，鼓勵穿著紅、綠色系服飾參與節慶，只要於活動期間至指定合作店家消費即可獲得集點貼紙，集滿3張即可兌換限量聖誕小禮，並結合合作旅宿推出假日入住拿好禮等活動，活動推出後深受親子家庭與年輕族群喜愛。

城銷處補充，今年「新竹 FUN 聖誕」透過光環境、假日聖誕市集、街頭藝人以及商圈與旅宿串聯，讓12月的舊城區成為一條不必刻意安排行程、只要慢慢走就能感受節慶氣息的散步路線。無論是欣賞表演、逛市集、品嚐在地美食，或與親友在燈光街景中拍下合照，都能感受新竹冬夜兼具藝術感與人情味的一面。更多活動資訊，請至「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁查詢。

