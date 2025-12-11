Pokémon東京芭娜娜「皮卡丘托特包聯名套組」限時登場！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

超人氣伴手禮「Pokémon東京芭娜娜（ポケモン東京ばな奈）」為迎來品牌5週年紀念，於11月底推出第一彈特別套組：「皮卡丘托特包聯名套組」，以「皮卡丘」為主角，萌萌的大眼睛可愛度報表！

套組內還附有兩款東京芭娜娜的人氣甜點，讓你一次滿足視覺與味蕾！

皮卡丘托特包 BAG SET

皮卡丘造型托特包

首先，最大亮點就是有著大大皮卡丘造型的托特包！

以粉色底和皮卡丘作為外層主要視覺設計，再以黃色底和白色圓點點綴內層，整體包感活潑俏皮，充滿活力。托特包的高約54公分、寬約31公分、提把約23公分，容量大、適合肩背，不論是平時外出購物或旅行時作為隨身包包使用，都方便好裝。

這款托特包也是紀念套組才有的限定商品，喜歡皮卡丘的你絕對要買來收藏！

寶可夢東京芭娜娜：PIKACHU

經典的人氣皮卡丘造型東京芭娜娜，在鬆軟濕潤的海綿蛋糕中，包入以「樹果（ナナのみ）」風味為靈感的香蕉卡士達奶油內餡，甜而不膩、好吃到連皮卡丘的臉頰都要融化了！

蛋糕外層印有6種不同的皮卡丘圖案，每次開箱都充滿驚喜～在這次紀念套組中附有一盒8入PIKACHU東京芭娜娜。

Pokémon東京ばな奈：CHOCOLATE SAND

巧克力內餡溢出來啦～以香濃酥脆的貓舌餅包裹著兩種風味的巧克力內餡，一個是印有皮卡丘造型的香蕉優格風味巧克力，一個是印有伊布造型的焦糖風味巧克力。

貓舌餅口感酥脆、內餡濃郁不膩口，讓人忍不住一口接一口～在這次托特包紀念套組附有6片皮卡丘餅乾加6片伊布餅乾，共12片的組合。

「皮卡丘托特包聯名套組」在11月21日起於東京多個據點開賣，包含東京車站的多個東京芭娜娜店鋪，以及限時販售的池袋EkinakaLAB等，預計販售至2026年1月中旬，建議粉絲們提早購買，以免售完而買不到囉！

Pokémon 東京芭娜娜：皮卡丘托特包聯名套組

東京ばな奈PIKACHU 8個

Pokémon東京ばな奈CHOCOLATE SAND 12枚入

Pokémon東京ばな奈皮卡丘托特包 1個

售價：3,980日圓（含稅）

官網：https://www.tokyobanana.jp/products/banana_pokemon_bagset.html

