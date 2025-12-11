快訊

白貓「天生不會哈氣」慘遭新同伴欺負 牠氣到半夜躲起來偷偷苦練飼主笑翻

台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

Pokémon東京芭娜娜「皮卡丘托特包聯名套組」限時登場！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

超人氣伴手禮「Pokémon東京芭娜娜（ポケモン東京ばな奈）」為迎來品牌5週年紀念，於11月底推出第一彈特別套組：「皮卡丘托特包聯名套組」，以「皮卡丘」為主角，萌萌的大眼睛可愛度報表！

套組內還附有兩款東京芭娜娜的人氣甜點，讓你一次滿足視覺與味蕾！

皮卡丘托特包 BAG SET

皮卡丘造型托特包

首先，最大亮點就是有著大大皮卡丘造型的托特包！

以粉色底和皮卡丘作為外層主要視覺設計，再以黃色底和白色圓點點綴內層，整體包感活潑俏皮，充滿活力。托特包的高約54公分、寬約31公分、提把約23公分，容量大、適合肩背，不論是平時外出購物或旅行時作為隨身包包使用，都方便好裝。

這款托特包也是紀念套組才有的限定商品，喜歡皮卡丘的你絕對要買來收藏！

寶可夢東京芭娜娜：PIKACHU

經典的人氣皮卡丘造型東京芭娜娜，在鬆軟濕潤的海綿蛋糕中，包入以「樹果（ナナのみ）」風味為靈感的香蕉卡士達奶油內餡，甜而不膩、好吃到連皮卡丘的臉頰都要融化了！

蛋糕外層印有6種不同的皮卡丘圖案，每次開箱都充滿驚喜～在這次紀念套組中附有一盒8入PIKACHU東京芭娜娜。

Pokémon東京ばな奈：CHOCOLATE SAND

巧克力內餡溢出來啦～以香濃酥脆的貓舌餅包裹著兩種風味的巧克力內餡，一個是印有皮卡丘造型的香蕉優格風味巧克力，一個是印有伊布造型的焦糖風味巧克力。

貓舌餅口感酥脆、內餡濃郁不膩口，讓人忍不住一口接一口～在這次托特包紀念套組附有6片皮卡丘餅乾加6片伊布餅乾，共12片的組合。

「皮卡丘托特包聯名套組」在11月21日起於東京多個據點開賣，包含東京車站的多個東京芭娜娜店鋪，以及限時販售的池袋EkinakaLAB等，預計販售至2026年1月中旬，建議粉絲們提早購買，以免售完而買不到囉！

Pokémon 東京芭娜娜：皮卡丘托特包聯名套組

東京ばな奈PIKACHU 8個

Pokémon東京ばな奈CHOCOLATE SAND 12枚入

Pokémon東京ばな奈皮卡丘托特包 1個

售價：3,980日圓（含稅）

官網：https://www.tokyobanana.jp/products/banana_pokemon_bagset.html

窩日本推薦閱讀：日本伴手禮必買20選推薦！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 送禮自用都適合！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

皮卡丘 東京 巧克力

窩日本

追蹤

延伸閱讀

東京風俗店冰箱驚見「嬰兒頭顱」！手腳另放其他容器…找不到軀體

老兵西伯利亞身影被看見 台灣紀錄片「有一天我會回家」東京上映

AO Racing 超人氣「Rexy」恐龍車 變成Lego Technic套組

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

相關新聞

Pokémon東京芭娜娜「皮卡丘托特包聯名套組」限時登場！

超人氣伴手禮「Pokémon東京芭娜娜（ポケモン東京ばな奈）」為迎來品牌5週年紀念，於11月底推出第一彈特別套組：「皮卡丘托特包聯名套組」，以「皮卡丘」為主角，萌萌的大眼睛可愛度報表！

日本冬季限定3大奇景 玩樂住房攻略看樂天旅遊

【旅奇傳媒/日本部報導】根據日本國家旅遊局資料，從12月下旬起將迎來約90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景會在此期間陸續進入一年中最具代表性的季節狀態 ，成為冬季旅遊最受期待的自然亮

日本超商甜點推薦！布丁咖啡凍等必吃清單 從早到晚甜蜜一整天

這次要推坑給大家的，就是從早到晚都能盡情享受的日本超商、超市必買甜點。這裡特別精選了擁有百年歷史、深受日本人喜愛的「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」經典甜點與飲品。這些日本國民級美味，絕對能讓你的旅程幸福度更加倍。

重新定義海上奢華的新標桿！ 「麗思卡爾頓」超豪華遊艇 2026日本首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】 造價高達200億台幣的頂級精品遊艇即將震撼登場！高端團體旅遊的領導品牌－太平洋旅行社，將於2026年推出日本豪華遊艇之旅，並成為台灣少數頂級海上度假體驗的旅行品牌之一！

「日本北部」正式進入雪季 冬季出遊應注意雪地安全

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本民間氣象公司 Weather news 已於11/27公布了本年度冬季的「降雪預測」，其中可看出日本各地已逐步開始入冬。北日本包含北海道與東北地區將在12月上旬率先進

日本少見「富到流油的財神爺」！淋油才能祈福的「油掛大黑天神社」，神社裡充滿濃郁麻油香氣好酷

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。