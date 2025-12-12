吉伊卡哇常設餐廳「討伐（討伐フェア）」全新主題登場！用叉型武器邊吃邊討伐
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
在池袋PARCO THE GUEST cafe＆diner的吉伊卡哇常設主題餐廳，去年6月推出的「食欲大開的HOT慶典！」於11月24日正式結束。接著全新的企劃主題「討伐特展（討伐フェア）」從11月27日正式登場！
以「討伐」為主題，從吉伊卡哇漫畫中精選出多個經典劇情，並推出2款主餐、2款甜點、3款飲品，以及2道配菜，豐富的限定餐點等你來嘗鮮。
吉伊卡哇的「惡夢」彩色焗飯 ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア
靈感來自於漫畫中「吉伊卡哇在瞪眼比賽時忍不住笑出來，結果開始被惡夢纏身」的情節。以鮮豔的色彩呈現夢境般的氛圍，薑黃飯淋上肉醬與白醬，製作出層次豐富的彩色焗飯，並搭配香脆的炸餃子為配菜，濃郁風味滿足視味蕾。
價格：1,980日圓（含稅）
哈奇瓦雷討伐成功！乾咖哩蛋包飯 ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス
靈感來自於漫畫中哈奇瓦雷陷入危機、最終成功討伐的劇情。香氣濃郁的乾咖哩搭配上鬆軟的蛋包飯，並以特製的「叉型武器造型叉子」象徵討伐的過程，彷彿邊吃邊拯救被困的夥伴！
價格：1,980日圓（含稅）
綠色蟲討伐冰淇淋甜點 虫（緑）討伐アイスデザート
「ギチギチギチ──綠色蟲登場！」這款趣味十足的甜點以漫畫中出現的綠色蟲為靈感，邀請你使用特製的「叉型武器造型叉子」進行討伐！外層以香草冰淇淋塑造成「蟲」的模樣，底部為滑順的卡士達醬與香甜的芒果果丁，酸甜清爽的口感，好吃又吸睛！
價格：1,100日圓（含稅）
除了限定餐點外，也同步推出一系列的「討伐主題」原創周邊商品，像是叉型武器造型餐叉、青椒鑲肉造型餐盤、印有「討伐成功」字樣的隨行杯等，可愛又實用！每一樣都完美重現《吉伊卡哇》世界中的趣味細節，感受滿滿的角色魅力！
吉伊卡哇 x THE GUEST cafe＆diner 池袋PARCO
開幕日期：2025年11月27日～
營業時間：11:00～21:30（L.O.20:30）
採事前預約制：https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_tokyo?area=029439
