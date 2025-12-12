吉伊卡哇常設餐廳「討伐（討伐フェア）」全新主題登場！用叉型武器邊吃邊討伐

快訊

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

在池袋PARCO THE GUEST cafe＆diner的吉伊卡哇常設主題餐廳，去年6月推出的「食欲大開的HOT慶典！」於11月24日正式結束。接著全新的企劃主題「討伐特展（討伐フェア）」從11月27日正式登場！

以「討伐」為主題，從吉伊卡哇漫畫中精選出多個經典劇情，並推出2款主餐、2款甜點、3款飲品，以及2道配菜，豐富的限定餐點等你來嘗鮮。

吉伊卡哇的「惡夢」彩色焗飯 ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア

靈感來自於漫畫中「吉伊卡哇在瞪眼比賽時忍不住笑出來，結果開始被惡夢纏身」的情節。以鮮豔的色彩呈現夢境般的氛圍，薑黃飯淋上肉醬與白醬，製作出層次豐富的彩色焗飯，並搭配香脆的炸餃子為配菜，濃郁風味滿足視味蕾。

價格：1,980日圓（含稅）

哈奇瓦雷討伐成功！乾咖哩蛋包飯 ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス

靈感來自於漫畫中哈奇瓦雷陷入危機、最終成功討伐的劇情。香氣濃郁的乾咖哩搭配上鬆軟的蛋包飯，並以特製的「叉型武器造型叉子」象徵討伐的過程，彷彿邊吃邊拯救被困的夥伴！

價格：1,980日圓（含稅）

綠色蟲討伐冰淇淋甜點 虫（緑）討伐アイスデザート

「ギチギチギチ──綠色蟲登場！」這款趣味十足的甜點以漫畫中出現的綠色蟲為靈感，邀請你使用特製的「叉型武器造型叉子」進行討伐！外層以香草冰淇淋塑造成「蟲」的模樣，底部為滑順的卡士達醬與香甜的芒果果丁，酸甜清爽的口感，好吃又吸睛！

價格：1,100日圓（含稅）

除了限定餐點外，也同步推出一系列的「討伐主題」原創周邊商品，像是叉型武器造型餐叉、青椒鑲肉造型餐盤、印有「討伐成功」字樣的隨行杯等，可愛又實用！每一樣都完美重現《吉伊卡哇》世界中的趣味細節，感受滿滿的角色魅力！

吉伊卡哇 x THE GUEST cafe＆diner 池袋PARCO

開幕日期：2025年11月27日～

營業時間：11:00～21:30（L.O.20:30）

採事前預約制：https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_tokyo?area=029439

