日本冬季限定3大奇景 玩樂住房攻略看樂天旅遊

【旅奇傳媒/日本部報導】根據日本國家旅遊局資料，從12月下旬起將迎來約90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景會在此期間陸續進入一年中最具代表性的季節狀態 ，成為冬季旅遊最受期待的自然亮點。
這些景象原本散落於不同寒帶國家，旅客以往需跨越多地才能逐一欣賞，如今在日本即可於同一時節觀賞三種截然不同的深冬體驗。想知道怎麼玩樂訂房？樂天旅遊聚焦多處以冰瀑、流冰與樹冰聞名的地區，推出「SUPER SALE」期間訂房即享85折，協助旅客以更高彈性規劃深冬行程。
特別推薦青森八甲田山的樹冰，纜車與雪上步道路線完善；山梨地區的冰瀑在低溫下穩定凝結，冰壁層次清楚；北海道鄂霍次克海的流冰因海流推進與破冰船航線，可在一月下旬起看到具有規模的冰層移動。
樂天旅遊行銷部經理陳忠豪表示：「自然風景一直是台灣旅客前往日本的重要動機，其中冬季限定的冰瀑、流冰與樹冰因稀有性而受到高度關注。相較其他國家需要跨區移動才能逐一欣賞，日本具備距離近、航程短與路線集中等特性，使旅客能以一次看到與一次完成的方式規劃行程，在單一旅程中收齊三大冬季奇景，也使這90天的深冬檔期成為每年最受期待的旅行時段。」樂天旅遊並因應推出「SUPER SALE」，期間內提供指定住宿85折，住宿適用期間至2026年11月，協助旅客以更高彈性完成深冬至隔年度的行程規劃。
