快訊

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 北檢聲押玄古管理顧問公司負責人

今晚起北台轉雨 周六起首波大陸冷氣團南下、周日起三天低溫探10度以下

日本冬季限定3大奇景 玩樂住房攻略看樂天旅遊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
破冰船穿越漂浮流冰，藍白冰原在腳下延展，呈現北國冬季最壯闊的海上風景。　圖：北海道官方旅遊網／來源
破冰船穿越漂浮流冰，藍白冰原在腳下延展，呈現北國冬季最壯闊的海上風景。　圖：北海道官方旅遊網／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】根據日本國家旅遊局資料，從12月下旬起將迎來約90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景會在此期間陸續進入一年中最具代表性的季節狀態 ，成為冬季旅遊最受期待的自然亮點。

這些景象原本散落於不同寒帶國家，旅客以往需跨越多地才能逐一欣賞，如今在日本即可於同一時節觀賞三種截然不同的深冬體驗。想知道怎麼玩樂訂房？樂天旅遊聚焦多處以冰瀑、流冰與樹冰聞名的地區，推出「SUPER SALE」期間訂房即享85折，協助旅客以更高彈性規劃深冬行程。

▲青森的八甲田樹冰在寒風中結成奇幻雪怪森林，層層冰雪映出深冬壯麗景觀。　圖：青森縣觀光局／來源
▲青森的八甲田樹冰在寒風中結成奇幻雪怪森林，層層冰雪映出深冬壯麗景觀。　圖：青森縣觀光局／來源

▲千波瀑布在寒流下凝結成藍白冰瀑，晶亮紋理在日光映照中閃耀。　圖：市川美里町／來源
▲千波瀑布在寒流下凝結成藍白冰瀑，晶亮紋理在日光映照中閃耀。　圖：市川美里町／來源

特別推薦青森八甲田山的樹冰，纜車與雪上步道路線完善；山梨地區的冰瀑在低溫下穩定凝結，冰壁層次清楚；北海道鄂霍次克海的流冰因海流推進與破冰船航線，可在一月下旬起看到具有規模的冰層移動。

樂天旅遊行銷部經理陳忠豪表示：「自然風景一直是台灣旅客前往日本的重要動機，其中冬季限定的冰瀑、流冰與樹冰因稀有性而受到高度關注。相較其他國家需要跨區移動才能逐一欣賞，日本具備距離近、航程短與路線集中等特性，使旅客能以一次看到與一次完成的方式規劃行程，在單一旅程中收齊三大冬季奇景，也使這90天的深冬檔期成為每年最受期待的旅行時段。」樂天旅遊並因應推出「SUPER SALE」，期間內提供指定住宿85折，住宿適用期間至2026年11月，協助旅客以更高彈性完成深冬至隔年度的行程規劃。

▲日本三大冬季限定奇景製表。　圖：樂天旅遊／提供
▲日本三大冬季限定奇景製表。　圖：樂天旅遊／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 北海道 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

日防衛省10小時公布雷達照射事件 搶占國際話語權

吉田修平談日本遊戲工作室「很難複製米哈遊模式」短時間內無法超越

中國兩度雷達照射日本戰機：試探底線的戰略挑釁？

相關新聞

日本冬季限定3大奇景 玩樂住房攻略看樂天旅遊

【旅奇傳媒/日本部報導】根據日本國家旅遊局資料，從12月下旬起將迎來約90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景會在此期間陸續進入一年中最具代表性的季節狀態 ，成為冬季旅遊最受期待的自然亮

日本超商甜點推薦！布丁咖啡凍等必吃清單 從早到晚甜蜜一整天

這次要推坑給大家的，就是從早到晚都能盡情享受的日本超商、超市必買甜點。這裡特別精選了擁有百年歷史、深受日本人喜愛的「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」經典甜點與飲品。這些日本國民級美味，絕對能讓你的旅程幸福度更加倍。

重新定義海上奢華的新標桿！ 「麗思卡爾頓」超豪華遊艇 2026日本首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】 造價高達200億台幣的頂級精品遊艇即將震撼登場！高端團體旅遊的領導品牌－太平洋旅行社，將於2026年推出日本豪華遊艇之旅，並成為台灣少數頂級海上度假體驗的旅行品牌之一！

「日本北部」正式進入雪季 冬季出遊應注意雪地安全

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本民間氣象公司 Weather news 已於11/27公布了本年度冬季的「降雪預測」，其中可看出日本各地已逐步開始入冬。北日本包含北海道與東北地區將在12月上旬率先進

日本少見「富到流油的財神爺」！淋油才能祈福的「油掛大黑天神社」，神社裡充滿濃郁麻油香氣好酷

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油

專人導覽、免費參觀！日本「岡山信用金庫 內山下分行」 朝聖安藤忠雄設計的清水模信用金庫

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 岡山信用金庫 內山下分行長這樣你敢信？岡山真的是什麼藝術之都嗎？美術館跟藝術展很多以外，超多特色小店、電車、街景都好美，飯店價格也不貴，真的可以來這裡深度旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。