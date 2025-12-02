日本人跨年都去哪避開人潮？「日本高CP值私房旅遊地區排行榜」大公開！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年日本的年假長達9天，如何避開人潮旅遊是每年的煩惱之一。知名飯店預訂平台 Hotels.com 公布本年度年底最新「日本高 CP 值私房旅遊地區排行榜」，從住宿搜尋、預訂成長與價格滿意度等指標，分析年末年初期間最常被造訪、且尚未被大量觀光客占滿的地區。這些地區在景點豐富度、住宿價格與整體旅遊品質之間取得極佳平衡。今年前五名依序為栃木、宮城、三重、岡山和岐阜，呈現出日本國旅越來越傾向走入地方、偏好悠閒度假與溫泉自然路線的明顯趨勢。

▲鬼怒川溫泉街雪景。 圖：Photo AC／來源

奪下第一名的栃木縣，可說是日本旅客心中「什麼都能滿足」的完美地區。冬季的日光世界遺產群被白雪與冷空氣襯托得更加莊嚴，無論是東照宮、輪王寺，或神橋周邊的寧靜氣氛，都讓跨年祈福成為當地旅客最愛的活動之一。從東京前往日光的路程不長，又能同時擁有歷史、文化與自然景觀，是許多家庭與情侶跨年連假的必選地。

再往南走的鬼怒川溫泉區則是冬季入住量大幅成長的熱門地帶，眾多旅館提供雪景露天風呂、會席料理與寬敞的房型，價格相較其他知名溫泉區更為親切，也讓栃木在「高 CP 值」評比中大幅加分。整體而言，栃木能獲得榜首，正是因為自然、文化、溫泉與度假元素一次到位，交通便利又不過度擁擠，完全符合日本人跨年「想放鬆又不無聊」的旅遊需求。

▲藏王樹冰。 圖：宮城縣／提供

第二名的宮城縣則展現出「全年不踩雷」的穩定魅力，尤其是跨年期間更能感受到東北冬季的風景與美食。旅客通常以仙台作為起點，享受牛舌料理、海鮮市場與地方居酒屋，這座城市兼具現代便利與在地生活感，是日本人跨年旅行最重視的「吃得好、住得舒適」的條件。

冬季活動更是宮城受歡迎的主因之一。藏王地區以壯觀的冬季景色聞名，許多日本家庭會選擇跨年期間前往，只為親眼看到被風雪堆塑成奇特形狀的「樹冰」。此外，藏王的滑雪場與周邊的鳴子、秋保等溫泉鄉，也讓旅客能在戶外活動與療癒泡湯之間取得完美平衡。相比其他地區，宮城的價格更親民、行程也較彈性，因此在跨年旅遊中保有高人氣。

