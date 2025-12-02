快訊

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

濃煙沖天！三峽資源回收場起火 警消緊急疏散幼兒園205幼童

日本人跨年都去哪避開人潮？「日本高CP值私房旅遊地區排行榜」大公開！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
日光東照宮在1999年被登記為世界文化遺產。　圖：Photo AC／來源
日光東照宮在1999年被登記為世界文化遺產。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年日本的年假長達9天，如何避開人潮旅遊是每年的煩惱之一。知名飯店預訂平台 Hotels.com 公布本年度年底最新「日本高 CP 值私房旅遊地區排行榜」，從住宿搜尋、預訂成長與價格滿意度等指標，分析年末年初期間最常被造訪、且尚未被大量觀光客占滿的地區。這些地區在景點豐富度、住宿價格與整體旅遊品質之間取得極佳平衡。今年前五名依序為栃木、宮城、三重、岡山和岐阜，呈現出日本國旅越來越傾向走入地方、偏好悠閒度假與溫泉自然路線的明顯趨勢。

▲鬼怒川溫泉街雪景。　圖：Photo AC／來源
▲鬼怒川溫泉街雪景。　圖：Photo AC／來源

奪下第一名的栃木縣，可說是日本旅客心中「什麼都能滿足」的完美地區。冬季的日光世界遺產群被白雪與冷空氣襯托得更加莊嚴，無論是東照宮、輪王寺，或神橋周邊的寧靜氣氛，都讓跨年祈福成為當地旅客最愛的活動之一。從東京前往日光的路程不長，又能同時擁有歷史、文化與自然景觀，是許多家庭與情侶跨年連假的必選地。

再往南走的鬼怒川溫泉區則是冬季入住量大幅成長的熱門地帶，眾多旅館提供雪景露天風呂、會席料理與寬敞的房型，價格相較其他知名溫泉區更為親切，也讓栃木在「高 CP 值」評比中大幅加分。整體而言，栃木能獲得榜首，正是因為自然、文化、溫泉與度假元素一次到位，交通便利又不過度擁擠，完全符合日本人跨年「想放鬆又不無聊」的旅遊需求。

▲藏王樹冰。　圖：宮城縣／提供
▲藏王樹冰。　圖：宮城縣／提供

第二名的宮城縣則展現出「全年不踩雷」的穩定魅力，尤其是跨年期間更能感受到東北冬季的風景與美食。旅客通常以仙台作為起點，享受牛舌料理、海鮮市場與地方居酒屋，這座城市兼具現代便利與在地生活感，是日本人跨年旅行最重視的「吃得好、住得舒適」的條件。

冬季活動更是宮城受歡迎的主因之一。藏王地區以壯觀的冬季景色聞名，許多日本家庭會選擇跨年期間前往，只為親眼看到被風雪堆塑成奇特形狀的「樹冰」。此外，藏王的滑雪場與周邊的鳴子、秋保等溫泉鄉，也讓旅客能在戶外活動與療癒泡湯之間取得完美平衡。相比其他地區，宮城的價格更親民、行程也較彈性，因此在跨年旅遊中保有高人氣。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

跨年 溫泉 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

桃園以北+宜蘭今局部短暫雨 明晚起全台各地大降溫還下雨

印尼、日本低價產品輸入 進口水泥傾銷爭議再起

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

中日持續互槓！陸嬰兒被放旋轉餐桌拿紅包 日人謾罵「畜生」遭反擊

相關新聞

銀山超美白雪世界！2025交通、管制、住宿推薦一次看

【FunTime小編群】如果你是泡湯迷，那你絕對不能錯過銀山溫泉拉！銀山溫泉位於山形縣尾花澤市，不僅擁有最天然的溫泉可以泡湯還有免費足湯！除了早期日本電視劇《阿信》有在此取景，也因為神似日本動漫電影《神隱少女》的能登屋，成為許多人去日本旅遊的選擇！銀山溫泉幾乎完整保留了文化景觀～當你在銀山溫泉街拍照，就像置身於日本大正時期般，讓你不用修圖也能美美的！

觀光特急列車「島風號」　乘著海風一覽伊勢志摩美好

近鐵電車專為旅人設計的景觀特急列車「島風號」，像風一樣掠過田野與海岸線，駛向伊勢志摩所在的三重縣，這裡有瀰漫著神聖氣息的伊勢神宮、傳承二千年的海女文化，以及珍珠養殖的故鄉志摩半島，是一處海與信仰交織的地方。

日本人跨年都去哪避開人潮？「日本高CP值私房旅遊地區排行榜」大公開！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年日本的年假長達9天，如何避開人潮旅遊是每年的煩惱之一。知名飯店預訂平台 Hotels.com 公布本年度年底最新「日本高 CP 值私房旅遊地區排行榜」，從住宿搜尋、預

絕美富士山景觀飯店「edit x seven 富士御殿場」！頂級桑拿套房到寵物友善套房 滿足不同需求

位於靜岡縣御殿場市的全新度假飯店「edit x seven 富士御殿場」，由品牌 fav hospitality group 打造，在 2025 年 9 月正式登場。

除了泡溫泉、滑雪，冬天遊日本還能做什麼？精選6件必做的事！

大家說到冬天去日本，十之八九會說泡溫泉、滑雪，但其實冬天的日本遠不只這兩種玩法！不論是被冰雪點綴的山林、充滿幻想感的節慶燈飾，還是藏在深山裡的期間限定景點，總讓人忍不住一去再去。這篇就來分享幾個冬季限定、非做不可的日本體驗，玩過一次你絕對會上癮～

日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

日本甜甜圈連鎖店Mister Donut與Pokémon今年再度攜手合作，推出「2025年冬季限定」聯名甜甜圈與周邊商品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。