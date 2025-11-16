「PokéPark KANTO」11/21起開放抽籤購票！明年2月親自走進寶可夢世界

快訊

Game Boy奢華風？AYANEO新推復古掌機Pocket VERT 號稱「掌上藝術品」

▲草紗鎮內的主要設施「寶可夢中心」、「友好商店」與「道館」，還有園區內的重點遊行活動。　圖：The Pokémon Company／提供
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】寶可夢迷準備衝一波！位於東京多摩丘陵讀賣樂園、全球首座戶外常設型寶可夢主題園區－『PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）』，確定將於2026/02/05正式開幕。官方同時宣布，門票將於11/21（五）晚間18:00起開放登記抽籤，預計將掀起一波搶票熱潮。

園內的主要設施區域「草紗鎮」。　圖：The Pokémon Company／提供
首波預售將推出下列兩種票種，均可進入讀賣樂園與 PokéPark KANTO 全區域：

1. 精英訓練家通行證（Elite Trainer Pass）

　票價：大人14,000日圓起、小孩11,000日圓起。

　・額外內容包含：

　　- 皮卡丘＆伊布限定互動與拍照

　　- 領取原創商品

　・適合想體驗完整版行程的深度粉絲。

2. 訓練家通行證（Trainer Pass）

　票價：大人7,900日圓起、小孩4,700日圓起。

　・一般入場票，可進入「寶可夢森林」（1次）與「草紗鎮」所有園區內設施。

除了以上兩種通行證之外，2026 年夏季將追加販售「小鎮通行證」，供僅想進入「草紗鎮」的遊客選購。

▲三種門票差異，小鎮通行證將於明年夏季後追加。　圖：The Pokémon Company／提供
※門票資訊：https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/ticketInfo/type/index?languageKind=zh_TW

PokéPark KANTO 佔地約 2.6 公頃，分為「森林」與「城市」兩大核心區域：

▲寶可夢森林。　圖：The Pokémon Company／提供
寶可夢森林長約 500 公尺、擁有山徑、隧道與起伏地形的廣大森林區，遊客將從研究所出發，一步步走入自然環境，親自探索生活在森林中的寶可夢。

※「寶可夢森林」包含階梯與陡坡，未滿 5 歲、無法攀爬 110 階階梯者等符合限制者，即使有陪同也無法入場。

草紗鎮以「寶可夢中心」、「友好商店」、「訓練家市集」與「寶可夢發燒友商店」為周邊販售主軸，能買到各式限定商品與飲品，還能造訪「道館」觀賞特別的寶可夢舞台秀。

▲「訓練家市集」的限定周邊與冰棒。　圖：The Pokémon Company／提供
園內遊樂設施同樣亮點滿滿：

・皮卡皮卡大派對：由 30 隻以上電氣屬性寶可夢協力發電的遊樂項目

・布伊布伊漫步：以伊布為主題的旋轉木馬

此外，皮卡丘與伊布領隊的大遊行也是草紗鎮的招牌活動。

DATA／PokéPark KANTO

・票價：大人7,900日圓起、小孩4,700日圓起。

・地點：東京都稻城市矢野口4015-1

・交通：從東京新宿出發車程約40分鐘，於新宿搭乘小田急小田原線，在「讀賣樂園前站」下車後轉乘「京王讀賣樂園站」方向的小田急公車可抵達。

・售票網站：https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/ticket/ticket-en/index　(11/21起開放登記)

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 

 TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

寶可夢 東京 皮卡丘

