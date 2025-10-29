全球最大「哥吉拉」登陸羽田機場！怪獸之王12月起親自迎接國際旅客

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本電影經典怪獸「哥吉拉」將在羽田機場現身！羽田機場將啟動「HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT」，預計於12月下旬起在羽田機場第3航廈開展一年，全長約40公尺、高約9公尺的巨型雕像將登場，成為全球規模最大的室內哥吉拉雕像。

▲哥吉拉將在3樓出境大廳俯視眾生。 圖：東寶TM & © TOHO CO., LTD.／提供

羽田機場第3航廈是國際旅客往來日本的主要出入口。這次設置的哥吉拉以初代為原型打造，將矗立於3樓出境大廳，以龐大氣勢迎接每位旅客。2樓到達大廳則規劃展示曾出現在電影《哥吉拉－1.0》中的立像，並於資訊櫃檯上方牆面設置歷代怪獸圖像，形成充滿臨場感的迎賓空間。

▲羽田機場2樓到達大廳將配合哥吉拉主題。 圖：東寶TM & © TOHO CO., LTD.／提供

整體設計以「哥吉拉迎接到訪日本的旅客、並在出發時送行」為概念，象徵旅程的起點與結束。透過結合娛樂與藝術，羽田機場將不僅是交通樞紐，也成為展示日本文化創意的新場所。

雕像預計展出至2026年12月下旬，今年適逢哥吉拉誕生70週年，做為慶祝的最後一場活動，這座巨大哥吉拉雕像將再次把日本代表性的電影文化推向全球，想必粉絲們已經迫不及待想親自去現場合影了吧！

※ TM & © TOHO CO., LTD.

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野