日本福岡「寶藏景點」大補帖！神社祈福、美術館看展、商店街血拚一次滿足

說到日本旅遊，大家是不是已經去膩了東京、京阪的熱門景點了呢？那就來看看位在九州的福岡吧！作為九州第一大城，福岡的交通超級方便，除了有好吃的草莓和明太子之外，福岡也有很多好玩的地方，無論你是想找有趣的福岡親子景點、拜完可以發大財的福岡神社，或是讓貓控徹底瘋狂的貓島，FunTime小編都能滿足你的需求～現在一起來看看福岡必去的寶藏景點吧！

TeamLab Forest

TeamLab Forest。 圖／kkday

超人氣團隊TeamLab打造的福岡展覽，有著五彩炫麗的聲光變化，觸摸與踩踏時會出現震動、互動，彷彿成為展覽的一部分，每個主題都美到不行，絕對要準備好手機容量！小編推薦大家穿白色系的衣服來拍照，花朵在身上盛開，水流順勢而下，感受四季變化真的太浪漫了～最特別的是有專屬App，沉浸式體驗捕捉動物，增加趣味性的同時，也能成功收買孩子的心。首創的運動空間，踩在柔軟的球體上，還能掃描自己現場手繪的小動物，將它們做成衣服、帆布袋等週邊，好玩好拍又有趣，情侶約會來這裡感情一定會大升溫啦～

小編小提醒：園內有高低起伏的斜坡，不可以穿高跟鞋、厚底鞋、涼鞋喔～

【TeamLab Forest資訊】

地址：福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6

交通：地鐵唐人町站，下車後步行15分鐘

營業時間：平日11:00-20:00｜假日10:00-20:00

門票：普通票2400日圓｜學生票2000日圓｜孩童票（國中以下）1000日圓｜3歲以下免費

宮地嶽神社

宮地嶽神社。 圖／adobe stock

宮地嶽神社有超夢幻的光之道，爬上神社最高處回頭看，一條直通海邊的道路，盡頭是湛藍的大海。在每年2月和10月將舉辦夕陽祭，此時夕陽會剛好從正中間落下，當光線和道路重合的那刻，真的好美啊～即使是其他月份前來，落日一樣是絕景，而且白天來也不遺憾喔！神社內的七彩風鈴長廊超浪漫，如銀河般閃亮，有非常多人會在這裡拍照，如果是柯南迷更是要來一趟，動漫中同款打卡景點就在正門口，真的是小編大力推薦的福岡必訪景點！

【宮地嶽神社資訊】

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

交通：地鐵福間站，轉乘5、1-1、1-2公車至宮地嶽神社，下車後步行1分鐘

營業時間：授予所07:00-19:00

門票：免費

福岡市美術館

福岡市美術館。 圖／adobe stock

福岡市美術館是位在大濠公園中的小眾景點，文青們絕對不能錯過！草間彌生的黃色大南瓜就在門口，從古董到現代、當代藝術作品，收藏眾多真跡作品，橫跨歐洲到亞洲，展品多元的程度超乎想像，不定時還會有諸多藝術展覽，逛完美術館也能去旁邊的日式庭院走走，最後在公園中的咖啡廳喝下午茶，真的好愜意啊～下次來福岡不妨也一起來體驗看看不同的藝術行程吧！

【福岡市美術館資訊】

地址：福岡縣福岡市中央區大濠公園1-6

交通：地鐵大濠公園站，下車後步行10分鐘

營業時間：09:30-17:30（週一休館，7月至10月的週五、週六20:00閉館）

門票：普通票200日圓｜學生票150日圓｜國中以下免費

福岡貓島

貓島。 圖／adobe stock

福岡貓島絕對是愛貓人士的天堂，輕鬆達到吸貓自由！島上的小貓超級親人，即使沒有食物也會黏在身上，真的太幸福啦～一上島就會看見漂亮的海景，以及很多湊過來討摸摸的小貓，完全無法抗拒這可愛的樣子，好想買超多貓條給牠們吃啊！但是島上的貓咪都有居民負責餵養，所以大家盡量不要餵食，可能會造成貓咪身體負擔或產生環境汙染，如果真的想餵，也要記得放在紙盤上，當一個遵守規定的貓貓控～

小編小提醒：官網有詳細的渡輪時刻表，出發前一定要記得看喔！

【福岡貓島資訊】

地址：福岡縣糟屋郡新宮町相島

交通：地鐵福工大前站，轉乘相島線公車至新宮港，搭乘渡輪即可抵達

營業時間：24小時

門票：免費

海之中道水族館

海之中道水族館。 圖／kkday

水族館是很多人日本旅遊時的必去行程之一，也是親子景點的熱門選擇～福岡的海之中道水族館有全日本瀕臨絕種的海獺，每日12:30都能看見超萌的餵食秀，真的太療癒了！館內近距離的接觸好特別，連企鵝都是近在咫尺的距離，也有海獅和海豚的表演，海洋生物高達350種，很多從沒看過的魚類在超大的世界級全景水槽中，讓人看得非常過癮。

【海洋世界海之中道資訊】

地址：福岡縣福岡市東區西戸崎18-28

交通：地鐵海之中道站，下車後步行7分鐘

營業時間：9:30-17:30（夏季營業至21:00、12月至2月10:00-17:00）

門票：普通票2500日圓｜年長票（65歲以上）2200日圓｜孩童票（國中以下）1200日圓｜幼兒票（小學以下）700日圓

太宰府天滿宮

太宰府天滿宮。 圖／adobe stock

太宰府天滿宮是福岡必去的景點，廣受大家的歡迎！它是全日本天滿宮的總宮，供奉的天神保佑學業進步，非常適合考生前來參拜，祈求逢考必過～庭園的景致很漂亮，也是春季賞梅的好去處，每年繡球花祭還會有大片的繡球花水手舍，更吸引人的是在去太宰府天滿宮的路上，全都是福岡特色美食和日式小吃，像是梅枝餅、三色糰子、草莓、明太子飯，每個都想吃一口，根本走不動路啦！（推薦給你：春天來福岡！賞櫻地點大公開）

小編偷偷說：在過第一座橋時，象徵著放下過去，注意不能回頭喔～

【太宰府天滿宮資訊】

地址：福岡縣太宰府市宰府4-7-1

交通：地鐵太宰府站，下車後步行5分鐘

營業時間：12月至3月06:30-18:30 ｜6月至8月 06:30-19:30（其餘月份19:00關門）

門票：免費

藥院街區

藥院街區。 圖／IG, lefttt__

藥院街區就是福岡版的東京吉祥寺！逛膩繁華的百貨公司或想體驗當地人的生活感，非常推薦來這裡看看，聚集眾多的雜貨店、文具店和特色小店，最有名的生活選品店B.B.B.Porters很值得一逛，鍋碗瓢盆都充滿日式美學～來到這裡就像是在尋寶一樣，每條小巷都有不同的風景，可以找到各種可愛的小東西和衣服，逛累了還有許多甜點店，待上半天都不是問題。（推薦給你：根本美食天堂！福岡不踩雷美食名單）

小編偷偷說：藥院的店家之間距離不遠，但可以先做好規劃，避免走回頭路喔～

【藥院街區資訊】

地址：福岡縣福岡市中央區藥院

交通：地鐵藥院大通站，下車即抵達

營業時間：不同店家營業時間有所變化

博多運河城

博多運河城。 圖／IG,0__0.xion

博多運河城是一座集結購物、美食、電影、水舞秀的大型購物中心，其中無印良品、ABC-MART、THE GUNDAM BASE FUKUOKA、Sanrio Gallery、橡子共和國、扭蛋百貨是許多人來到這邊必逛的店！逛到肚子餓了，到「拉麵競技場」不只能品嚐道地的博多拉麵，還能吃到日本各地不同特色的拉麵。白天可以逛街購物，晚上則有水舞秀可以看，完全是一站式的購物天堂。

【博多運河城資訊】

交通：

搭乘地鐵至「祇園站」，步行約8分鐘

搭乘JR至「博多站」，步行約12分鐘

營業時間：10:00-21:00

天神地下街

天神地下街。 圖／IG,lin_wen316

天神地下街。 圖／FunTime小編群

九州最大的地下街「天神地下街」真的超好逛，沒來過別說你到過福岡！整個地下街有超過150間店舖進駐，還能直接連通福岡PARCO、三越百貨、大丸福岡天神，逛起來方便度滿分，不管晴天雨天都能盡情血拚。想買藥妝一定要去大賀藥局；想挑時尚服飾或小配件可以逛SENSE OF PLACE、Vis、Lattice；喜歡雜貨的話還有salut!、BIRTHDAY BAR等可愛小物等你挖寶。逛累了還能用美食補充能量，像是Bake Cheese Tart、Ｍaccha House等超人氣甜點通通吃得到，品牌選擇多到爆，真的會讓人逛到停不下來！

【天神地下街資訊】

交通：搭地鐵至「天神站」直接連通

營業時間：10:00-20:00（不同店家營業時間不同）

櫻井二見浦夫婦岩

櫻井二見浦夫婦岩。 圖／adobe stock

夫婦岩位於福岡糸島，絕美的海景，晴天來時真的是一片果凍海，怎麼拍都超好看！由一條重達1噸的草繩連在一起的巨石，代表成婚的涵義，日本有很多情侶和夫妻都會前來拜訪，祈求圓滿幸福。一旁浸泡在海水中，巨大的白色鳥居也很美，想和它拍照是需要排隊的喔！小編推薦大家拍完美照，還可以到旁邊的糸島海鮮堂用餐，聽著浪濤拍打礁石的聲音，窗外的治癒海景，這就是假期該有的樣子啊！

【櫻井二見浦夫婦岩資訊】

地址：福岡縣糸島市志摩櫻井

交通：地鐵九大學研都市站，轉乘西之浦線公車至夫婦岩站前，下車後步行1分鐘

營業時間：24小時開放

福岡塔

福岡塔。 圖／adobe stock

來福岡不可能錯過福岡塔吧！它是全日本最高的海濱塔，擁有全景落地窗，360度不留死角，將九州的美景盡收眼底，落日時更是能拍出人生美照！白天來還可以看到海喔～搭乘電梯時一定要記得抬頭看看，電梯天花板是透明的，能看見建築的結構，也有一些有趣的小設施，像是印章闖關卡、超大的籤運彈珠台和模型扭蛋機、情侶必備愛心鎖，還有將街景和影像融合在一起，製造出幽浮入侵九州的畫面，比想像中有趣很多呢！

【福岡塔資訊】

地址：福岡縣福岡市早良區百道濱2-3-26

交通：地鐵博多站，轉乘306公車，下車後步行1分鐘

營業時間：9:30~22:00（10月至3月營業至21:00）

門票：普通票1,000日圓｜學生票（高中以下）500日圓

戀木神社

戀木神社。 圖／IG, jeanikico

每年都想脫單，收穫甜甜的愛情嗎？戀木神社是福岡知名的戀愛神社，求愛情必來的地方，傳說只要摸到戀愛石，戀愛運就會大大提升，快拉上暈船的朋友來，據說超靈驗的～神社的外觀也很不同，它是可愛的粉紅色，從地板到柱子，處處都能找到愛心的樣式，連御守都是愛心的造型，完全是戀愛必勝啊！無論是單身想來祈求另一半，還是放入充滿粉紅泡泡的情侶行程都很棒～

【戀木神社資訊】

地址：福岡縣筑後市水田62-1

交通：地鐵羽犬塚站，轉乘公車至水田天滿宮，下車後步行1分鐘

營業時間：08:30-17:00

門票：免費

