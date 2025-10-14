聽新聞
0:00 / 0:00
台日鐵道友好加溫 島根推出台灣彩繪列車
【文・旅報傳媒】
日本島根縣百年歷史的地方鐵道「一畑電車」，正式啟動與台鐵的友好合作！已自2025年10／8起，以台灣景點為主題的彩繪列車將於出雲地區正式上線。一畑電車全長約42公里，串聯出雲市、松江市及多處經典景點，包括「出雲大社」、「松江城」與「宍道湖」等，沿途盡覽日本自然與人文之美。
彩繪列車亮相
憑台鐵周遊券兌換乘車券
此次登場的「8002號車」以台北101、野柳女王頭、日月潭、彰化大佛等台灣地標為主題，採明亮插畫風格設計，象徵台日鐵道情誼。未來台鐵也將推出以島根名勝為主題的列車，展現雙方以鐵道為媒介的文化互訪。至2027年3／31止，旅客可憑台鐵「平溪深澳線」、「內灣線」、「集集線」或「東北角」任一款一日周遊券，於指定窗口兌換「一畑電車乘車券」。此舉讓台灣旅客能持熟悉的台鐵票券暢遊島根，體驗跨國鐵道共通的旅遊魅力。
乘緣分電鐵遊出雲
沉浸在神話與美湯之鄉
搭乘一畑電車，旅客可輕鬆走訪出雲大社的結緣聖地、國寶松江城的歷史風華，以及「日本夕陽百選」之一的宍道湖，還可於玉造溫泉感受「美肌之湯」的溫潤療癒。
這趟由台灣出發、延伸至島根的鐵道合作，不僅展現兩地友好情誼，更以鐵道文化連結彼此風景，開啟屬於旅人們的「緣分電鐵之旅」。
延伸閱讀>> 長榮航空10/3首航達拉斯 法日潮牌Maison Kitsuné跨界合作初登場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言