台日鐵道友好加溫 島根推出台灣彩繪列車

【文・旅報傳媒】

日本島根縣百年歷史的地方鐵道「一畑電車」，正式啟動與台鐵的友好合作！已自2025年10／8起，以台灣景點為主題的彩繪列車將於出雲地區正式上線。一畑電車全長約42公里，串聯出雲市、松江市及多處經典景點，包括「出雲大社」、「松江城」與「宍道湖」等，沿途盡覽日本自然與人文之美。

即將到來的農曆10月為出雲地區的「神在月」，相傳全日本的神明齊聚於此。 圖／Shoko Takayasu 提供

彩繪列車亮相 憑台鐵周遊券兌換乘車券

此次登場的「8002號車」以台北101、野柳女王頭、日月潭、彰化大佛等台灣地標為主題，採明亮插畫風格設計，象徵台日鐵道情誼。未來台鐵也將推出以島根名勝為主題的列車，展現雙方以鐵道為媒介的文化互訪。至2027年3／31止，旅客可憑台鐵「平溪深澳線」、「內灣線」、「集集線」或「東北角」任一款一日周遊券，於指定窗口兌換「一畑電車乘車券」。此舉讓台灣旅客能持熟悉的台鐵票券暢遊島根，體驗跨國鐵道共通的旅遊魅力。

乘緣分電鐵遊出雲 沉浸在神話與美湯之鄉

搭乘一畑電車，旅客可輕鬆走訪出雲大社的結緣聖地、國寶松江城的歷史風華，以及「日本夕陽百選」之一的宍道湖，還可於玉造溫泉感受「美肌之湯」的溫潤療癒。

這趟由台灣出發、延伸至島根的鐵道合作，不僅展現兩地友好情誼，更以鐵道文化連結彼此風景，開啟屬於旅人們的「緣分電鐵之旅」。

