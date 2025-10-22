探訪北陸小京都！教你怎麼玩日本金澤

日本金澤是近年在台灣興起的新景點，有著「北陸小京都」之稱的金澤位在日本北陸地區的石川縣，鄰近白川鄉合掌村、高山一帶，行程安排超方便！除了有日本三大園的「兼六園」，還有狂刷IG的美術館「游泳池」。本期FunTime小編整理了金澤相關的所有訊息，將告訴大家如何抵達金澤、如何在金澤市內移動，以及金澤必去景點和推薦美食，帶大家前進北陸小京都。

如何前往金澤

如果時間充裕的話，可以考慮從東京、大阪、京都安排個一日遊。前往金澤的主要方法有兩種，分別為火車和高速巴士。以火車為例，在東京可搭乘「北陸新幹線」直達金澤。而大阪、京都則需搭乘「JR特急列車」再轉乘北陸新幹線。

東京到金澤（北陸新幹線）

從「東京站」搭乘北陸新幹線（往金澤或敦賀）於「金澤站」下車即可抵達。交通時間因車種而異，若搭乘白鷹號（Hakutaka）約為3小時；搭乘光輝號（Kagayaki）則為2小時半。中途無須轉車。班次為每小時1至2班（不分車種），早上8點至9點班次更為密集，甚至達到三班，大家可以考慮這時段搭乘。

大阪、京都到金澤（JR特急列車轉北陸新幹線）

原先大阪和京都可搭乘特急列車直達金澤，但因北陸新幹線延伸路線開通，取消了此項服務。目前從大阪、京都到金澤需於「大阪站」或「京都站」，搭乘特急列車雷鳥號（Thunderbird）於「敦賀站」下車，再轉乘北陸新幹線。交通約為2小時半到3小時之間。

東京、大阪、京都到金澤（高速巴士）

前往金澤的高速巴士有很多種，上車、下車地點因路線而異，但價格非常實惠，不過花費時間較長。從大阪、京都出發，車程約4至5小時，東京則高達9小時。小編覺得還是火車方便，但若打算從東京搭乘高速巴士前往金澤，小編會建議深夜班次，晚上在車裡休息，隔天早上抵達，可以省下一筆交通和住宿費。詳情可參考官網，起點選擇京畿（大阪、京都）、關東（東京），終點選擇中部（石川／金澤）。

金澤市區交通

金澤市內的交通以巴士為主，景點集中且相距不遠，因此不需花費太多時間在移動。從金澤車站出發，前往各大景點的平均車程約為6至15分鐘，最遠的妙立寺也只需半小時，適合安排一日或半日遊。這裡小編特別整理了適合觀光客使用的巴士類型與付款方式，方便大家規劃行程。

1.城下町金澤周遊巴士

第一次來到金澤最推薦城下町周遊巴士，因為巴士路線涵蓋了所有主要景點，班次密集（15分鐘一班），支援IC卡付款，對觀光客十分友善。周遊巴士又分為左線（綠色）及右線（紅色）。首班車介於8:30至8:35，末班車則為18:00至18:05，兩種巴士行駛方向相反，但路線相同。若以金澤車站為起點，可以前往7號出口搭乘巴士。這裡附上金澤周遊巴士路線圖，幫助大家了解路線。

2.路線巴士：北陸鐵道巴士／西日本 JR 巴士（Machi巴士）

除了周遊巴士，大家也可以考慮搭乘路線巴士，目前金澤的路線巴士共有兩種，一個是北陸鐵道巴士，另個是西日本JR巴士（又稱Machi巴士）。從外觀就可以分辨車種，北陸鐵道巴士為紅白色，西日本JR巴士為藍白色。路線巴士的優點在於可以到達非觀光地區，營運時間也比較晚（依路線而定）。但要注意，目前北陸鐵道巴士僅支援現金付款，無法使用一般IC卡

3.金澤Flat巴士

金澤Flat巴士是當地人使用的交通工具，屬於小型巴士。主要行徑當地各住宅區和商圈，也會經過部分觀光景點。巴士共有四條路線，由北陸鐵道和西日本JR聯合營運。北陸鐵道負責此花和菊川線；西日本JR負責才木和長町線。由於此花和菊川線為北陸鐵道營運，因此無法使用一般IC卡付款。如果想體驗金澤的日常生活，可以考慮看看。

多次搭乘推薦：一日遊周遊券

如果有多次搭乘巴士的需求，建議入手一張「金澤市內一日周遊券」，成人票為800日圓，兒童票為400日圓（7至12歲）。以搭乘周遊巴士為例，單程票價為210日圓，只要搭超過四次就回本了。出示門票給司機即可輕鬆下車，就不用擔心不同巴士的付款規定。周遊券的使用範圍包含周遊巴士及大部分的路線巴士與Flat巴士，非常方便。

小編小提醒：攜帶周遊券搭乘巴士，上車仍要領取整理券。

金澤推薦景點

金澤城公園

金澤城公園。 圖／adobe stock

金澤城曾是前田家族的居城，在此統治加賀藩280多年。在歷史上因遭遇兩次大火而損毀，經過重建與整修，才重現了昔日的面貌。這裡過去不僅是治理中心，也曾被作為軍事基地和大學校區，最終於2008年列為國家歷史遺址，是金澤市的代表景點之一。

票價：免費，但部分區域需酌收門票，詳見官網

開放時間：3月1日至10月15日 07:00-18:00、10月16日至2月底 08:00-17:00

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「兼六園下」或「広坂」下車

兼六園

金澤城公園。 圖／adobe stock

兼六園最初是前加賀藩主前田綱紀的私人庭園，鄰近金澤城，建造長達180年，佔地約3萬坪。這裡與水戶偕樂園、岡山後樂園並列為日本三大名園。庭園內擁有池塘、假山等景觀，四季變化各有特色。每年2月，兼六園也會舉辦點燈活動，雪吊與雪景交相輝映，營造出如夢似幻的迷人氛圍，是當地冬季的特色之一。

票價：一般票320日圓；兒童票（6-18歲） 100日圓

開放時間：3月1日至10月15日 07:00-18:00、10月16日至2月底 08:00-17:00

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「兼六園下」、「広坂」或「出羽町」下車

尾山神社

尾山神社 圖／adobe stock

尾山神社位於金澤，擁有獨特的和式、中式及洋式建築風格。神門尤為引人注目，融合了傳統設計和西洋彩繪玻璃，在夜晚的燈光下熠熠生輝，別具魅力。這座神社最初是為了紀念前田家族對加賀藩的貢獻而建，如今已成為了金澤市的精神象徵。

票價：免費

開放時間：24小時，社務所、御朱印受理時間為09:00-17:00

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「南町・尾山神社」下車

21世紀美術館

21世紀美術館。 圖／IG, kumagoroumaru

相信大家一定都很好奇近期日本很火的泳池景點在哪吧！這個作品正是出自於阿根廷藝術家林德羅厄利什（Leandro Erlich）之手，並展示於21世紀美術館內。巧妙地在美術館天窗下設置了一層水和假泳池扶手，製造出了如同真實泳池的錯覺。從上面看像是真的泳池，但底下是可以自由走動的。天窗下波光粼粼的美景，絕對是金澤必打卡的景點！

票價：依展覽而定，詳見官網

開放時間：10:00-18:00（週一休館，週五、週六延長至20:00）

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「広坂」下車

金澤推薦美食

麵屋大河

麵屋大河。 圖／IG, lujimlife

麵屋大河位在金澤車站不遠處，是金澤必吃的拉麵店，在國外及國內都非常受歡迎。這裡主打各種味噌拉麵和沾麵。彈牙的麵條吸附著濃郁的味噌湯頭，配上大片的叉燒，非常過癮。不過由於人氣太高，通常都需要等上一段時間才能用餐喔！

營業時間：11:00-14:30、17:30-22:30（不定期公休請至官方IG查詢）

交通方式：金澤車站步行約5分鐘

おでん居酒屋三幸

おでん居酒屋三幸。 圖／IG, rmk.1977

金澤的關東煮在日本也是小有名氣，而在片町一區的「おでん居酒屋三幸」也是許多人來到金澤會考慮的店。關東煮的湯頭鮮甜，全都來自食物的原味，因此相對一般的關東煮湯頭，喝起來更沒負擔。除了關東煮，店裡也有生魚片、一品料理、各式海鮮等選擇。如果能在寒冷的冬天，來上一碗熱呼呼的關東煮，絕對是一大享受。

開放時間：16:00-21:30（週日公休）

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「片町」下車

喉黑魚飯 のど黒めし本舗いたる

喉黑魚飯 のど黒めし本舗いたる。 圖／IG, hachi__8282

金澤面靠日本海，因此海鮮一直是這裡的特色，喉黑魚則是日本海的代表產物。雖然牠是高級的白身魚食材，在金澤卻不時能看到與之相關的料理。而在香林坊的「喉黑魚飯 のど黒めし本舗いたる」也積累了不少名氣，店面以居酒屋形式經營，主食專賣喉黑魚飯。喉黑魚口感軟嫩，油脂豐富，搭配飽滿的日本米，越嚼越香。

開放時間：11:30-17:30（週日公休）

交通方式：搭乘周遊巴士或路線巴士，於「香林坊」下車

